Cách ly 77 người đi cùng chuyến bay với cặp vợ chồng mắc Covid-19

Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của 77 người đi cùng chuyến bay có ca mắc Covid-19 xuất phát từ TP.HCM.

Sáng 6/6, ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, cho biết ngành y tế địa phương đã truy vết được 77 hành khách ở tỉnh này đi chung chuyến bay với cặp vợ chồng người Hà Tĩnh mắc Covid-19 bay từ TP.HCM về sân bay Vinh hôm 30/5.

“Tất cả 77 người này được xem như F1 và đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm. Đến rạng sáng nay, kết quả xét nghiệm cho thấy toàn bộ các trường hợp này âm tính lần 1 với nCoV", ông Định thông tin.

Nghệ An siết chặt quản lý người ra vào sân bay Vinh. Ảnh: T.P.

Theo ông Định, trong 77 hành khách về Nghệ An đi cùng chuyến bay với ca nhiễm Covid-19, 4 người đã rời khỏi địa phương (3 người đi TP.HCM, 1 người đi Bình Dương). Số hành khách còn lại về 14 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn. Ngành y tế đã thông báo đến các địa phương thực hiện cách ly y tế tập trung, lấy mẫu xét nghiệm những người này.

Trước đó, trưa 5/6, Bộ Y tế ghi nhận 2 ca mắc Covid-19 ở Hà Tĩnh. Đó là ông N.V.M. (BN8425, 56 tuổi) cùng vợ N.T.H. (BN8427, 52 tuổi), có địa chỉ thường trú tại tổ 12, Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh.

Hai bệnh nhân này là lao động tự do ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sáng 30/5, họ đi máy bay từ TP.HCM về sân bay Vinh (Nghệ An) và được người thân đón về nhà ở tổ 12 Đoài Thịnh, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh bằng ôtô riêng. Trưa cùng ngày, vợ chồng này đến khai báo y tế tại trạm y tế xã Thạch Trung.

Ngày 4/6, khi biết tin bản thân từng tiếp xúc F0 tại Bình Dương, vợ chồng ông M. cùng 6 người trong gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả cho thấy vợ chồng ông M. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành y tế Hà Tĩnh lấy mẫu cho người dân khu vực phong tỏa. Ảnh: T.D.

Ngành y tế Hà Tĩnh đã truy vết, xác định được 147 F1 và 1.164 F2 của 2 ca bệnh này.

Đến sáng 6/6, Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là cụ bà 97 tuổi cùng con gái 58 tuổi ở tổ dân phố 2, đường Nguyễn Huy Lung, phường Nguyễn Du. Họ là F1 của vợ chồng bệnh nhân 8425, 8427 về từ Bình Dương.

Hiện, hơn 380 hộ dân ở thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung cùng 325 hộ dân ở tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du và 4 trục đường Hà Hoàng, Nguyễn Huy Lung, Hà Tông Chính, Lê Thiệu Huy bị phong tỏa. Cơ quan chức năng cũng lấy mẫu xét nghiệm cho 2.300 người tại các khu vực phong tỏa.