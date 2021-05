Cách ly 5 cán bộ công an tiếp xúc ca nghi mắc Covid-19 ở Đồng Nai

5 cán bộ CSGT - trật tự Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) được đưa đi cách ly tập trung khi tiếp xúc với một người vi phạm nghi mắc Covd-19.

Ngày 30/5, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết đã đưa 5 chiến sĩ thuộc Đội CSGT - trật tự đi cách ly tập trung sau khi khi tiếp xúc với một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại TP.HCM.

Cơ quan y tế đã cách ly 5 cán bộ Công an huyện Xuân Lộc do tiếp xúc gần ca mắc Covid-19. Ảnh: N.T.

Theo thông tin điều tra, 16h ngày 23/5, anh N.X.G.T. (17 tuổi, ngụ huyện Tánh Linh, Bình Thuận) chạy xe máy trên đường ĐT772, xã Gia Lào (huyện Xuân Lộc) thì bị CSGT kiểm tra giấy tờ và tạm giữ phương tiện.

Anh T. sau đó bắt xe khách Cúc Phương lên TP.HCM. Đến sáng 29/5, cơ quan chức năng thông báo anh T. có kết quả xét nghiệm nghi mắc Covid-19. Người nhà anh T. đã báo tin cho lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc.

Công an huyện Xuân Lộc đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn xác minh và xác định có 5 chiến sĩ thuộc Đội CSGT - trật tự là F1 do tiếp xúc gần với anh T.

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc lấy mẫu xét nghiệm, đưa 5 trường hợp này đi cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Trảng Bom.

Đồng thời, Công an huyện Xuân Lộc tiếp tục rà soát các trường hợp F2 để tham mưu, hướng dẫn tự cách ly y tế theo quy định.