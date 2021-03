Cách ly 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Cơ quan chức năng tỉnh An Giang liên tục phát hiện nhiều tài xế dùng ôtô chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. 34 người đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Sáng 9/3, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh này đã nhận được kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 lần đầu đối với 34 công dân mang quốc tịch Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Những người này đang được cách ly tập trung tại TP Châu Đốc và thị xã Tân Châu.

13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép được phát hiện tại phường Châu Phú B, TP Châu Đốc, An Giang. Ảnh: Nghiêm Túc.

Khoảng 3h ngày 7/3, Công an TP Châu Đốc nhận được tin báo của người dân về việc xe 16 chỗ biển số 67B có dấu hiệu nghi vấn tại khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B. Trinh sát mật phục bắt giữ tài xế Nguyễn Phương Hùng (35 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) chở 13 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân.

Hùng khai chở thuê nhóm khách này cho một người ở thị xã Tân Châu. Trong lúc chờ một người lạ ở xã biên giới Khánh Bình xuống để giao lại và nhận tiền công thì bị cảnh sát bắt giữ.

Trước đó khoảng 2 giờ, lực lượng của Công an thị xã Tân Châu phát hiện 2 ôtô biển số 49A và 60A chở 14 người quốc tịch Trung Quốc. Những người này không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.

Ngoài 27 người bị công an phát hiện vào sáng 7/3, Công an TP Châu Đốc và huyện An Phú còn bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Những người này đi xe 7 chỗ biển số 60A do tài xế Bùi Văn Dương (31 tuổi, ngụ Cà Mau) chở đến cầu Cồn Tiên của TP Châu Đốc để tìm đường sang Campuchia.