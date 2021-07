Cách ly 33 người trên xe khách từ Bình Dương về

Xe khách biển Nghệ An chở 33 người, chạy từ Bình Dương về nhưng chưa có lệnh xuất bến đã bị lực lượng chức năng phát hiện. Toàn bộ người trên xe phải đưa đi cách ly.

Tối 9/7, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) cùng lực lượng liên ngành làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh phát hiện xe khách biển số Nghệ An do tài xế Trần Văn Dũng (33 tuổi, trú huyện Cẩm Xuyên) cầm lái có dấu hiệu nghi vấn nên dừng kiểm tra.

33 người trên xe khách từ Bình Dương về phải đi cách ly. Ảnh: T.T.

Trên xe lúc này có 33 người (29 hành khách, 4 nhân viên nhà xe) di chuyển từ phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương về nhưng tài xế không trình được lệnh xuất bến.

Tài xế Dũng cho biết xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Bình Dương. Vài ngày trước, xe đã có lệnh xuất bến từ Hà Tĩnh vào Bình Dương, song khi đến nơi thì địa phương này giãn cách xã hội nên không thể vào bến.

Nam tài xế sau đó lái xe quay lại, dọc đường đã đón khách hoặc gọi điện cho những mối quen biết từ trước để chở về quê.

Ngành chức năng đã lập biên bản để xử phạt hành chính đối với tài xế Dũng về lỗi không có lệnh xuất bến, không chấp hành các quy định của cơ quan chức năng về phòng, chống dịch Covid-19.

Những người đi từ vùng dịch về được yêu cầu cách ly. Ảnh: N.T.

Toàn bộ hành khách trên xe cũng được đưa về khu Ký túc xá Mitraco ở phường Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, cách ly y tế theo quy định.

Từ 5/6 đến nay, Hà Tĩnh hiện ghi nhận 124 trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Còn tỉnh Bình Dương có hơn 1.100 ca dương tính với nCoV, tỉnh này đã thực hiện giãn cách xã hội toàn TP Thủ Dầu Một, TP Thuận An, Dĩ An và thị xã Tân Uyên theo Chỉ thị 16.