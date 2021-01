Cách ly 1 thôn ở Hải Dương vì có người dương tính với Covid-19

Chủ tịch UBND Hải Dương quyết định thiết lập vùng cách ly y tế với thôn Quảng Tân để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

UBND tỉnh Hải Dương vừa thiết lập vùng cách ly y tế đối với thôn Quảng Tân, xã Nam Tân, huyện Nam Sách. Quyết định này được đưa ra sau khi nhà chức trách ghi nhận một người dân địa phương dương tính lần 1 với Covid-19.

Thời gian thiết lập là 21 ngày kể từ 7h ngày 29/1. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Dương Thái yêu cầu việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Thôn Quảng Tân có 375 hộ dân, gồm 1.345 nhân khẩu. Lãnh đạo tỉnh giao UBND huyện Nam Sách chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thiết lập chốt kiểm soát 24/24 toàn bộ cụm dân cư trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng quy định.

Chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP Chí Linh. Ảnh: Nguyễn Dương.

Trước đó, ngày 17/1, một người đàn ông 62 tuổi (ở thôn Quảng Tân) tiếp xúc với bệnh nhân số 1552 khi đi ăn cưới.

Ngày 25/1, người này có biểu hiện sốt. Sáng 28/1, ông này đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám bệnh và cho kết quả dương tính lần 1.

Qua rà soát, cơ quan chức năng xác định có 31 người tiếp xúc gần với trường hợp trên. Số này đã được đưa đi cách ly tập trung.

Trung tâm Y tế huyện Nam Sách cho hay đến ngày 29/1, huyện đã truy vết được 103 trường hợp F1, 467 trường hợp F2 trên địa bàn liên quan đến các ca bệnh dương tính mà Bộ Y tế đã công bố.

Trong cuộc họp trực tuyến hôm nay, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng yêu cầu kích hoạt trạng trái khẩn cấp trong toàn hệ thống chính trị trên tinh thần: Bình tĩnh, tự tin, chủ động, quyết liệt thần tốc và "4 tại chỗ".

Theo ông Thăng, điều đó nhằm quyết tâm khống chế dịch trong 10 ngày để người dân được đón Tết an toàn.

Chiều 29/1, Việt Nam ghi nhận thêm 53 trường hợp mắc Covid-19 (Hải Dương 47 ca, Quảng Ninh 3 ca, Hà Nội 1 ca, Bắc Ninh 1 ca và 1 bệnh nhân nhập cảnh). Như vậy, từ ngày 25/1 đến nay, nước ta có 149 trường hợp mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương (130 ca), Quảng Ninh (15 ca), Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (1 ca).