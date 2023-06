Cách loại bỏ bụng bia hiệu quả

Vòng hai quá khổ kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao và các vấn đề về gan.

Chế độ ăn uống khoa hợp kết hợp tập luyện thể thao sẽ giúp bạn giảm mỡ bụng do bia rượu nhanh chóng, hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Béo bụng là tình trạng phổ biến ở nhiều nam giới. Nó có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó, phổ biến nhất là dư thừa mỡ nội tạng - lượng mỡ nằm sâu hơn trong bụng, bao quanh các cơ quan nội tạng.

Vòng 2 quá khổ kéo theo nhiều bệnh lý nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường, huyết áp cao, ngưng thở khi ngủ, cholesterol LDL cao hơn và các vấn đề về gan.

Để có thông tin đầy đủ về bí quyết giảm bụng bia hiệu quả, Eat This Not That đã tham khảo ý kiến của các thành viên Ban chuyên gia y tế gồm chuyên gia dinh dưỡng Tammy Lakatos Shames và Lyssie Lakatos, còn gọi là The Nutrition Twins.

Để đảm bảo giảm mỡ bụng nhanh chóng, bạn nên hạn chế ăn tinh bột. Ảnh: Shutterstock.

Hạn chế tinh bột

Carbohydrate (hay tinh bột) là loại dinh dưỡng đa lượng cần thiết với cơ thể nhưng gần đây bị coi là “thủ phạm” gây tăng cân. Để theo đuổi mục tiêu giảm cân, bạn nên hạn chế ăn các thực phẩm chứa nhiều tinh bột.

Ngoài tập luyện phù hợp, ăn uống đúng cách ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu giảm cân và sở hữu thân hình săn chắc. Nam giới nên thêm nhiều rau xanh, khoai lang, trái cây ít đường như chuối, táo vào thực đơn hàng ngày.

Luyện tập cường độ cao

Các nghiên cứu đã chỉ ra việc tập luyện với cường độ cao ngắt quãng sẽ mang lại hiệu quả giảm mỡ dưới da, mỡ bụng nhanh chóng.

Theo The Nutrition Twins: “Tập luyện cường độ cao sẽ phù hợp với những người muốn giảm cân nhanh chóng, thời gian luyện tập ngắn hạn. Nó thậm chí có thể điều hoà nhịp tim, huyết áp, lượng đường trong máu và độ nhạy insulin ổn định”.

Protein giúp bạn no nhanh, hạn chế cảm giác thèm ăn. Ảnh: Shutterstock.

Thêm nhiều protein vào bữa ăn

Protein luôn chiếm vị trí quan trọng trong chế độ dinh dưỡng và có thể giúp bạn giảm cân khi điều chỉnh đúng cách. Việc kết hợp các loại thực phẩm giàu protein trong chế độ ăn uống có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể, duy trì nguồn cung cấp cơ nạc, giúp bạn no lâu hơn.

The Nutrition Twins khuyên bạn nên tiêu thụ tối thiểu 25-30 g protein trong mỗi bữa ăn. Protein giúp bạn no lâu sau mỗi bữa ăn, ổn định lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm ăn. Nếu được cung cấp đủ protein, bạn sẽ nhanh chóng đạt được cân nặng lý tưởng.

Các nguồn protein vững chắc có thể bổ sung cho bữa ăn này là trứng, phô mai, sữa chua Hy Lạp, cá hồi, đậu phụ…

Hạn chế bia rượu

Rượu bia chứa nhiều calo nhưng không có chất dinh dưỡng. Về cơ bản, rượu bia có thể gây tích tụ chất béo nội tạng, tăng cảm giác thèm ăn, khiến bạn ăn nhiều hơn.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy càng uống nhiều đồ có cồn, càng có nhiều mỡ bụng hơn. Người uống ít hơn một ly mỗi ngày có ít mỡ nội tạng hơn so với người uống 4 ly trở lên.

Nước lọc không chứa calo, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giảm mỡ bụng hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Uống nhiều nước lọc

Nước là thức uống giải khát không chứa calo, hỗ trợ giảm cân, đặc biệt là khi kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng.

Một số nghiên cứu cho thấy việc uống nước sẽ làm tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Nước có thể kích thích đốt cháy nhiều calo hơn trong suốt thời gian nghỉ ngơi. Nhờ vậy, mức tiêu hao năng lượng hàng ngày của mọi người sẽ tăng lên đáng kể, từ đó hỗ trợ giảm cân.

Ngoài lợi ích nêu trên, nước còn là thành phần thiết yếu trong quá trình phân hủy chất béo tự nhiên của cơ thể.

Trạng thái khát nước có thể gây ra sự thèm ăn (bất kể một người có thực sự đói hay không), nên việc cung cấp đủ nước có thể giúp cơ thể nhận biết chính xác các tín hiệu đói và no.