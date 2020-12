Cách Leonardo DiCaprio tiêu 260 triệu USD

Ngôi sao "Once Upon a Time in Hollywood" kiếm tiền giỏi và cách anh tiêu tiền cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Celebrity Networth, Leonardo DiCaprio đang nắm giữ khối tài sản 260 triệu USD , bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, công ty kinh doanh và loạt đất đai giá trị khắp nước Mỹ.

"Từ năm 1995 đến 2020, ngôi sao Once Upon a Time in Hollywood kiếm trăm triệu USD nhờ cát-xê phim và tiền chia phần trăm lợi nhuận. Ví dụ, lương cứng của anh cho Titanic (1997) chỉ 2,5 triệu USD nhưng cuối cùng tài tử nhận tới 40 triệu USD nhờ được chia 1,8% doanh thu phim. Leo còn đút túi chục triệu USD tiền bản quyền, đầu tư bất động sản, sản xuất phim và cổ phần công ty khác", trang web tài chính cho hay.

Nhiều năm liền, DiCaprio góp mặt trong danh sách những sao nam giàu có. Riêng năm 2011, anh đánh bại Johnny Depp để trở thành tài tử kiếm tiền giỏi nhất năm với 77 triệu USD (tính trong vòng 1 năm, thu nhập chưa khấu trừ thuế).

Leonardo DiCaprio được mệnh danh là cỗ máy in tiền ở Hollywood. Ảnh: FM.

Năm 2020 - thời điểm mà dịch bệnh lan rộng toàn cầu cũng không ảnh hưởng đến khả năng kiếm tiền của Leo. Đây chính là cơ hội lớn của anh khi thị trường trực tuyến đang lên ngôi.

Mới đây, Netflix thông báo dự án khoa học giả tưởng hài Don’t Look Up sắp tới có Leonardo DiCaprio góp mặt. Các chuyên gia nhận định để mời Leo vào dàn cast chính, hãng chắc chắn đã phải chi số tiền không nhỏ.

Kiếm tiền giỏi như thế, vậy tài tử tiêu xài chúng vào những việc gì?

Đại gia bất động sản đích thực

"Leonardo DiCaprio là một ông trùm bất động sản", Celebrity Networth mô tả tài tử khi nhắc về sở thích mua sắm đất đai, nhà cửa của anh.

Năm 1998, khi mới 24 tuổi, DiCaprio chi 1,6 triệu USD cho ngôi nhà đầu tiên trên bờ biển Malibu. Đến năm 2015, anh muốn bán nó với giá 11 triệu USD nhưng cuối cùng quyết định cho thuê, phí thuê mỗi tháng là 25.000- 50.000 USD .

Tại khu vực này, ngôi sao sở hữu 2 căn biệt thự khác nữa, trong đó có một căn được mua 23 triệu USD vào năm 2016. "Còn 3 cơ ngơi khác ở Los Angeles, 2 ngôi nhà tại Hollywood Hills và một dinh thự tại Silver Lake", nguồn tin tiết lộ.

Quanh khu vực New York đắc địa, DiCaprio tậu 2 căn hộ lộng lẫy. Ngoài ra, tài tử trích 5,3 triệu USD mua lại dinh thự của cố ca sĩ Dinah Shore tại thành phố Palm Springs, bang California.

Hòn đảo tư nhân hoành tráng của anh tại Belize. Ảnh: Belizesecretbeach.

Chưa dừng lại ở đó, diễn viên Once Upon a Time in Hollywood làm chủ cả một hòn đảo mà anh đã mua từ năm 2005, với giá 1,75 triệu USD . Không gian được tiết lộ rộng 104 mẫu Anh, và tọa lạc tại Belize (thuộc vùng biển Caribe).

"Năm 2016, Leo tuyên bố biến nơi này thành khu nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường có tên Blackadore Caye (cũng là tên của hòn đảo). Blackadore Caye có 36 nhà gỗ và 36 ngôi nhà kiểu hiện đại được bán cho các chủ sở hữu. Sẽ mất khoảng 5- 15 triệu USD nếu muốn có một căn trên hòn đảo này", Celebrity Networth phân tích.

Thích sưu tầm những thứ độc lạ

Một sự thật không nhiều người biết rằng Leonardo DiCaprio rất thích sưu tầm những thứ liên quan đến nhân vật trong phim.

Tờ The Travel cho biết 18.000 USD là số tiền tài tử bỏ ra để sắm bộ áo choàng Vinyl Cape Jawa như phim Star wars. Anh có hơn 150 món đồ lưu niệm liên quan tới bom tấn điện ảnh này.

"Khoảng 200 robot ngoài vũ trụ và hơn 200 đồ chơi siêu anh hùng nằm chễm chệ trong tủ trưng bày của Leo", nguồn tin kể.

Từ bé, DiCaprio đã rất thích tìm hiểu về tác phẩm kinh điển The Wizard of Oz. Đến khi lớn, anh mới đủ tiền tham gia đấu giá vật phẩm của bộ phim nổi tiếng ở thế kỷ trước.

Nhắc The Wizard of Oz, kỷ vật đáng giá nhất của DiCaprio là đôi giày đỏ ruby ​​của Dorothy. Đôi giày được tài tử mua lại và tặng cho Bảo tàng Nghệ thuật Los Angeles.

Leonardo DiCaprio thích sưu tầm tranh ảnh, vật lưu niệm trong phim. Ảnh: The Travel.

Tại buổi đấu giá ở New York, DiCaprio gây choáng khi trích 600.000 USD để sở hữu cây đàn dương cầm từng được sử dụng trong kiệt tác điện ảnh Casablanca.

Trong một bài viết đầu năm, tờ Manofmany nhận ra sở thích chung của DiCaprio và Nicolas Cage là sưu tầm những thứ "điên rồ". Hai sao nam từng đấu giá mua hóa thạch khủng long. Tuy nhiên, DiCaprio thua cuộc và quyết định mua chiếc sọ khủng long Mosasaur từ Russell Crowe với giá gần 80.000 USD .

Diễn viên Once Upon a Time in Hollywood còn đầu tư vào tranh ảnh. Anh đã mua bức Redman One của Jean-Michel Basquiat ( 9 triệu USD ) và của danh họa Pablo Picasso, anh sở hữu kiệt tác mang tên Nature ( 3,2 triệu USD ).

Dành tiền lương cho hoạt động từ thiện

Giàu có, phóng khoáng, song Leonardo DiCaprio không tận hưởng lối sống thoải mái chỉ riêng bản thân mà luôn biết sẻ chia với người khác.

Vì gắn bó lâu năm với danh ca Bono, nam diễn viên ngỏ ý mua cây đàn guitar của người bạn bằng khoản chi 100.000 USD . Số tiền sau đó được chuyển vào quỹ cứu trợ đồng bào khó khăn ở Haiti năm 2010.

Là người hoạt động từ thiện tích cực, tài tử lập ra quỹ từ thiện The Leonardo DiCaprio Foundation, với mục đích chống biến đổi khí hậu, bảo tồn động vật hoang dã và nhân quyền. Cùng số tiền quyên góp được, anh cũng bỏ ra hàng triệu USD cho quỹ này.

Trước đây, The Leonardo DiCaprio Foundation từng chuyển hơn 15 triệu USD cho nhiều tổ chức trên thế giới hoạt động vì môi trường.

Tờ Manofmany tiết lộ DiCaprio cũng chăm lo cho gia đình rất nhiều. Anh sẽ mua bất cứ món gì cho mẹ mình, dù có đắt đỏ đến đâu.

"Hãy hỏi bất kỳ thành viên trong FC của Leo và họ sẽ nói rằng nam diễn viên vẫn là một thằng con bé bỏng trong lòng mẹ. Anh ấy luôn chiều theo sở thích của bà mẹ gốc Đức, cho bà ở hầu hết ngôi biệt thự và thỉnh thoảng mua cho bà những món đồ xa xỉ", nguồn tin cho biết thêm.