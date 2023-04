Cách Lee Do Hyun theo đuổi 'ngôi sao phim nóng' Lim Ji Yeon

Hai diễn viên phim "The Glory" gây sốt khi tuyên bố hẹn hò. Những câu chuyện hậu trường giữa họ được nguồn tin thân cận hé lộ.

Ngày 4/4, trang Yahoo News đưa tin chuyện tình cảm của nam diễn viên Lee Do Hyun và diễn viên hơn 5 tuổi Lim Ji Yeon gây bất ngờ cho những khán giả yêu thích bộ phim The Glory nói riêng và công chúng nói chung. Theo nhân viên đoàn phim tiết lộ, Lee Do Hyun theo đuổi, chăm sóc đàn chị từ khi còn hợp tác, nhưng Lim Ji Yeon không nhận ra.

Trong quá trình quay phim, các nhân viên, đạo diễn và đồng nghiệp đã nhận thấy những cử chỉ mập mờ thể hiện sự quan tâm của Lee Do Hyun.

Theo lời kể, nam diễn viên sinh năm 1995 thường đưa máy sưởi ấm tay và đồ ăn vặt cho Lim Ji Yeon. Ban đầu, cô chỉ coi đó là hành động lịch thiệp của một đàn em có tính cách tốt. Với tư cách là tiền bối, cô vui vẻ hưởng ứng và giữa họ có mối quan hệ đồng nghiệp tốt đẹp. Các nhân viên đoàn phim cho biết Lim Ji Yeon gọi tên của Lee Do Hyun một cách thân mật, nhưng cô không nghĩ nam diễn viên tiếp cận mình với tư cách "người khác giới".

"Lee Do Hyun là chàng trai khi đã xác định tình cảm thì sẽ thẳng tiến tới mục tiêu. Cậu ấy thể hiện rõ ràng việc quan tâm tới Lim Ji Yeon trên phim trường nên mọi người đều biết họ có gì đó với nhau", nhân viên đoàn phim The Glory bật mí.

Sau khi kết thúc quay phim, Lee Do Hyun đăng ảnh trên phim trường, có bàn tay của Lim Ji Yeon đang cầm quạt cho anh. Ảnh: Instagram Lee Do Hyun, Dispatch.

Cũng theo nguồn tin, đạo diễn từng nhắc nhở Lee Do Hyun không được để xuất hiện bất cứ tin đồn tình cảm nào khi phim chưa chiếu xong. Bởi cặp nam - nữ chính của phim là Song Hye Kyo và Lee Do Hyun có khoảng cách về tuổi tác, ngoại hình. Mối quan hệ tình cảm giữa hai nhân vật khó nhận được sự đánh giá cao từ khán giả. Nếu Lee Do Hyun lộ tin hẹn hò sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem đối với tác phẩm.

Sau khi cặp sao The Glory xác nhận tình cảm vào ngày 1/4, khán giả phát hiện ra những cử chỉ chăm sóc mà họ dành cho nhau. Trên phim trường, Lim Ji Yeon dùng quạt giúp Lee Do Hyun bớt nóng. Trong buổi họp báo ra mắt phim, nam diễn viên phủ khăn cho đàn chị.

Cặp đôi The Glory nhận được sự chúc mừng của khán giả.

Lee Do Hyun sinh năm 1995, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2017. Sau đó, nam diễn viên nổi tiếng khi tham gia một số bộ phim như Hotel del Luna, 18 Again, Sweet Home…

Lim Ji Yeon sinh năm 1990, ra mắt qua bộ phim 19+ Obsessed đóng cùng tài tử Song Seung Hun. Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong bộ phim táo bạo không kém là The Treacherous. Từ đó, Lim Ji Yeon được mệnh danh nữ hoàng phim nóng 9X tại Hàn Quốc.