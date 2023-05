Cách 'Lật mặt 6' ăn khách

“Lật mặt 6” chứng kiến sự đổi thay trong cách xây dựng kịch bản của Lý Hải. Anh cẩn thận phẫu thuật tâm lý, đặt chúng trong thử thách để lột tả sự trưởng thành của nhân vật.

Khởi chiếu từ ngày 28/4, Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Điều này một phần tới từ sức hút của cái tên Lý Hải. Mặt khác, đây lại là dự án thuộc loạt phim ăn khách nhất lịch sử rạp Việt.

Không phải ngẫu nhiên, Lật mặt trở thành thương hiệu của nam đạo diễn suốt gần một thập kỷ qua. Dù chất lượng còn gây tranh luận, song, không phủ nhận series này ngày càng có chỗ đứng trên thị trường điện ảnh.

"Lật mặt 6" hút khách và kịch tính nhờ câu chuyện về nhóm bạn "rất đời"

Trở lại với Lật mặt 6, Lý Hải khéo léo phát huy thế mạnh sẵn có, lại ý thức được việc phát triển chiều sâu câu chuyện. Không khó để nhận ra kịch bản phim còn nhiều lỗ hổng. Song, xét trên tổng thể, nó vẫn cho thấy sức nặng hơn hẳn những phần trước.

Nhìn qua bảng tổng sắp phim Việt ăn khách nhất lịch sử, dễ thấy hài, hành động và tâm lý là những đề tài dễ thu hút khán giả nhất. Lật mặt 6 vẫn có hành động và hài, nhưng lại được đạo diễn tiết chế. Thay vào đó, anh lựa chọn đào sâu yếu tố tâm lý trong phim.

Nội dung phần này xoay quanh câu chuyện về nhóm bạn thân 6 thành viên. Trong một dịp tụ họp, nhân vật Phương khoe với mọi người tấm vé số mới mua, được ghép từ ngày sinh của cả 6 người. Anh đưa nó cho người cẩn thận nhất nhóm là An nắm giữ và tuyên bố nếu trúng giải, phần thưởng sẽ chia đều cho tất cả.

Tờ vé số trúng thật, với tiền thưởng hơn trăm tỷ đồng. Song, An gặp nạn, tấm vé cũng vô tình bị chôn cùng anh dưới mồ. Viễn cảnh cả nhóm 6 người cùng nhau “phất lên” theo đó mà tan vỡ. Những thành viên còn lại lao vào xâu xé cơ hội đổi đời, sẵn sàng trở mặt với người mình từng gọi là bạn.

Lật mặt 6 xoay quanh câu chuyện tình bạn bị thử thách trước sức mạnh đồng tiền.

Thực chất, việc phát triển song song nhiều nhân vật dễ khiến tình tiết bị rối. Trong phim, đạo diễn nhiều phen hụt hơi do không đủ sức theo sát mỗi nhân vật. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của Lý Hải không phải không có hiệu quả. Anh sử dụng đồng tiền như một phép thử nhóm bạn, đẩy họ tới ranh giới thay đổi về mặt bản ngã.

Cách xây dựng nhóm bạn dễ chạm đến sự đồng cảm của khán giả. Thực tế đời sống cho thấy gần như ai cũng có nhóm bạn của riêng mình. Những nhóm bạn có thể lớn lên cùng nhau, đi qua thuở hàn vi, gian khó, có thể cùng nhau chịu nhiều đắng cay, cùng nhau trưởng thành. Nhưng không phải ai trong số họ cũng thành đạt, không phải ai cũng tốt bụng, ai cũng sẵn sàng hy sinh vì người khác. Tình bạn khi bị đặt trong thử thách của ái tình, nhục dục, của vật chất quyền lợi, của giàu sang phú quý rất dễ sói mòn, sụp đổ, thậm chí phản bội, hãm hại, đố kỵ, tranh giành lẫn nhau.

Nhiều khán giả, do đó, chia sẻ rằng họ đã thấy được một phần của người xung quanh, một phần của chính mình trong nhóm bạn Lật mặt 6, dù đương nhiên những bộ phim sẽ được làm điển hình hóa và kịch tích hóa để tạo những nút thắt và biến cố cho câu chuyện.

Nhóm bạn được khai thác như thế nào trên phim?

Tình bạn vốn là một chất liệu phổ biến trong nhiều bộ phim điện ảnh, đơn cử như Stand by me, Forrest Gump, The Wolf of Wall Street hay The Perks of Being a Wallflower,... Nó thường được các nhà làm phim khai thác thông qua thử thách, biến cố. Để rồi qua đó, mỗi nhân vật được bộc lộ cá tính, suy nghĩ và bản chất của mình. Tình bạn giữa các nhân vật sau khi trải qua nhiều phép thử hoặc sẽ thêm bền chặt, hoặc tan rã, đổ vỡ. Dựa trên kết quả “thí nghiệm”, đạo diễn có thể đưa ra thông điệp phù hợp tới người xem.

Trong phim của Lý Hải, bài toán đặt ra là khoản tiền thưởng từ tấm vé số sẽ được “chia phần” ra sao. Nó khiến nhóm bạn thân lao cuộc đấu "sứt đầu mẻ trán", còn khán giả cũng phải hồi hộp chờ đợi kết quả. Từ đó, nhiều cú “lật mặt” xảy ra, đánh lạc hướng suy luận trước khi lời giải thực xuất hiện ở cuối phim.

Điều thú vị mà Lý Hải làm được là không chủ đích xác định bản chất nhân vật. Ngay từ đầu, thiện ác đã khó phân biệt, chỉ sau khi trải qua phép thử thì sự thật mới dần hé lộ. Kế đến, mỗi người trong số họ đều có đủ động cơ để dấn thân vào cuộc tranh đoạt tàn khốc này. Tuy hoàn cảnh, tính cách khác biệt, họ ít nhiều đều cần tiền để trang trải cuộc sống cá nhân. Thậm chí, có người còn bị đẩy tới cảnh bí bách, cùng quẫn.

Lý Hải chỉ tham gia một vai phụ trong phim để dành thời gian cho công tác đạo diễn, sản xuất.

Càng về cuối phim, tiết tấu lại càng được đẩy nhanh. Chỉ có điều, đây cũng là thời điểm đạo diễn mắc phải nhiều lỗi logic khi phát triển tâm lý nhân vật, nhất là sau mỗi cú plot-twist. Có cảm giác, anh chấp nhận đánh đổi để tạo ra bước ngoặt mới cho câu chuyện. Điều này khiến tình tiết dẫu gây sốc nhưng cũng rất chênh vênh. Chính vì vậy, pha “lật mặt” cuối cùng tỏ ra chưa thuyết phục.

Và vẫn là một Lý Hải với cái kết sến đặc trưng. Dẫu kết phim có hậu, đó lại chưa phải lời giải thích đáng cho bài toán phát sinh ban đầu. Câu chuyện thiếu thuyết phục ở chỗ các nhân vật dành cả thời lượng phim trước đó để xâu xé nhau, nhưng ngay phút sau lại có thể khoác vai thắm thiết và hòa ca một bài tình bạn.

Cũng khai thác chủ đề này, The Social Network của David Fincher lại có cách diễn giải chặt chẽ và cuốn hút hơn. Sử dụng cùng công thức, đạo diễn kể câu chuyện xoay quanh nhân vật Mark Zuckerberg, với từng sự kiện và biến cố khiến tính cách nhân vật dần được bộc lộ.

Sự khéo léo của kịch bản nằm ở chỗ không chỉ làm khán giả tò mò về kết quả, mà còn là cả quá trình dẫn đến hai vụ kiện khiến tình bạn đổ vỡ. Từng mẩu chuyện nhỏ được lồng ghép qua những đoạn hồi tưởng về quá khứ một cách khéo léo, giúp quá trình trưởng thành của nhân vật hiện lên một cách tự nhiên, không khiên cưỡng.

Từ đó, thông điệp về tình bạn cũng được truyền tải thuyết phục, mang sắc thái đa chiều hơn: chính thứ cho phép hàng triệu người kết bạn lại làm cho mối quan hệ khăng khít giữa các nhà sáng lập đổ vỡ.

Trở lại với bộ phim của Lý Hải, nếu anh không gấp rút "lật mặt" quá nhiều lần, quá trình giải mã tâm lý nhân vật có lẽ sẽ logic hơn. Song, dù đạo diễn chưa xây dựng được một kịch bản hoàn hảo, việc anh cố gắng thay đổi phong cách làm phim của mình vẫn là một tín hiệu tích cực, đáng khen.

