Cách làm mới bản thân cho giới trẻ trong dịp nghỉ lễ

Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay kéo dài 4 ngày, là cơ hội để người trẻ làm mới (refresh) bản thân, lấy lại tinh thần qua chuỗi hoạt động nghỉ dưỡng, du lịch, giải trí...

Để 4 ngày lễ sắp tới không nhàm chán, bạn có thể bỏ túi một số bí quyết dưới đây khi muốn tụ tập cùng bạn bè hay gia đình.

Tụ họp cùng bạn bè

Nghỉ lễ với nhiều bạn trẻ là dịp để gặp gỡ bạn bè và tổ chức những buổi tiệc tùng, trò chuyện, vui chơi cùng nhau. Dịp này, giới trẻ có thể chill tại một số không gian rộng rãi và thoáng mát ngay nội thành thành như Thảo Cầm Viên, công viên bến Bạch Đằng, nóc hầm Thủ Thiêm, khu đô thị Phú Mỹ Hưng - Nam Viên...

Tổ chức những buổi tiệc nhỏ là lựa chọn nhiều bạn trẻ trong 4 ngày nghỉ lễ.

Để không gian các buổi tiệc trở nên sôi động không thể thiếu chút âm nhạc. Giới trẻ có thể nghe những bản nhạc nổi bật từ trong nước đến quốc tế qua ứng dụng Zing MP3. Nếu là một buổi thư giãn cùng người yêu, bạn có thể chọn nhạc ballad nhẹ nhàng, còn nếu là buổi “quẩy” cùng hội bạn bè, bản rap máu lửa là lựa chọn lý tưởng để “cháy” hết mình.

Ngọc Yến cùng bạn bè picnic tại Thảo Cầm Viên, TP.HCM.

Thuộc Gen Z, Ngọc Yến cho biết lễ là dịp để cả nhóm bạn hội tụ, tận hưởng không gian xanh mát và chill với âm nhạc ngay tại thành phố. “Picnic có thêm âm nhạc mới là một buổi picnic trọn vẹn. Chúng tôi vẫn thường sử dụng ứng dụng Zing MP3 để thưởng thức những bài hát mới hay nhất. Đặc biệt, tôi có thể tìm hoặc chuyển bài nhạc bằng chính giọng nói của mình trong lúc đang chill cùng nhau”, Ngọc Yến chia sẻ.

Du lịch gần xa

Dịp nghỉ dài, nhiều bạn trẻ lên kế hoạch cho những chuyến du lịch xa. Từ TP.HCM, giới trẻ có thể trải nghiệm một số điểm du lịch cách xa thành phố và có cảnh quan đẹp, ẩm thực đa dạng như Hòn Móng Tay (Phú Quốc), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu)...

Du lịch biển trong mùa này là trải nghiệm đáng nhớ với các bạn trẻ.

Nếu không muốn đi xa, ngay tại thành phố cũng có những dịch vụ tham quan mới mẻ có thể bạn chưa biết. Điển hình như trải nghiệm Saigon Waterbus, đi xe buýt 2 tầng Sài Gòn Hop On Hop Off, tham quan Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, hay xa hơn là khám phá đảo Thạnh An (Cần Giờ).

Ngay tại thành phố cũng có những dịch vụ tham quan mới mẻ có thể bạn chưa biết.

Dù là chuyến đi xa hay những chuyến dạo quanh nội thành, với Hồng Trâm, sự góp mặt của âm nhạc là chất xúc tác để không khí chuyến đi trở nên thú vị và nhiều màu sắc hơn. “Trong suốt hành trình khám phá TP.HCM trên chuyến Saigon Waterbus, tôi đã nghe trọn danh sách nhạc lưu trên Zing MP3. Điểm hay ho là mỗi lần muốn nghe một bài nhạc mới, tôi chỉ cần sử dụng giọng nói để tìm ra bài hát thay vì phải gõ phím như trước đây”, Trâm nói thêm.

Thể dục thể thao

Một buổi sáng ngày lễ thức dậy thật sớm để tham gia các hoạt động thể dục thể thao sẽ giúp bạn nạp đầy năng lượng nhanh chóng sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cũng là những cung đường thường ngày đi qua, nhưng đạp xe và nghe bản nhạc tạo động lực sẽ mang đến trải nghiệm khó quên. Bên cạnh đạp xe, bạn cũng có thể đến phòng gym thử thách bản thân với các bài tập mới.

Đạp xe và nghe nhạc vào buổi sáng khiến đường phố TP.HCM rất khác trong mắt nhiều bạn trẻ.

Đạp xe và nghe nhạc vào buổi sáng, Phạm Hữu luôn có cảm giác thành phố trong lành và đẹp theo một cách rất khác. Hữu chia sẻ: “Đạp xe kết hợp thưởng thức âm nhạc vào buổi sáng giúp cuộc sống tôi tươi mới hơn nhiều. Vì thế, tôi cài sẵn ứng dụng nghe nhạc Zing MP3 trong điện thoại và bật Internet để thỉnh thoảng tay đang bận hoặc bị ướt mồ hôi có thể nhờ AI tìm nhạc hoặc chuyển bài hát giúp”.

Tham gia những khóa học mới

Không chỉ đi xa mới có thể mở mang tầm mắt, bạn vẫn có thể ngồi tại nhà để nâng cao tầm hiểu biết của mình qua các khóa học kỹ năng hay các buổi workshop online ngắn hạn. Tìm kiếm trên Google với từ khóa “khóa học online miễn phí”, chỉ 0,33 giây bạn có 65,9 triệu kết quả. Đó là minh chứng cho số lượng cũng như sự đa dạng về lĩnh vực của các khóa học này.

Ở nhà cũng có thể mở rộng tầm mắt, nâng cao tầm hiểu biết.

Tham gia các buổi học này, đeo tai nghe và mở một bài nhạc không lời trên Zing MP3 có thể giúp não bộ tập trung hơn, thu nạp kiến thức hiệu quả hơn.

Dù là trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng hay thể thao cũng sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và đáng nhớ trong 4 ngày lễ sắp tới. Để trải nghiệm được trọn vẹn hơn, bạn có thể sử dụng tính năng tìm nhạc bằng AI trên ứng dụng Zing MP3. Với Kiki, bạn chỉ cần sử dụng chính giọng nói của mình để tìm kiếm bài hát, chuyển bài, tăng - giảm âm lượng... thay vì phải thực hiện các thao tác thông thường như trước đây.