Cách Kim Kardashian và người nổi tiếng giữ dáng

Jennifer Lopez thường xuyên chia sẻ về thói quen tập luyện cường độ cao của mình thông qua các clip trên mạng xã hội. Trong đó, nữ ca sĩ nhạc pop khoe cơ bụng và cánh tay săn chắc. Giọng ca Let's Get Loud sử dụng tạ đơn cho các bài tập truyền thống và gập bụng. Cô từng viết trong một bài đăng: “#OnMyWay to a better me” (tạm dịch: trên hành trình trở thành phiên bản tốt hơn của tôi). Ảnh: Getty.