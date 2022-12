Cách kẻ nguy hiểm nhất TikTok lan truyền quan điểm của mình

Lợi dụng mạng lưới tài khoản giả danh từ các "học viên" và thuật toán đề xuất nội dung của TikTok, Andrew Tate thu về hàng tỷ lượt xem các nội dung thù ghét phụ nữ.

Andrew Tate nói rằng phụ nữ phải ở trong nhà, không được lái xe và là tài sản của đàn ông. Trong các video, võ sĩ quyền anh mới bị bắt cũng nói rằng các nạn nhân bị hiếp dâm phải tự “chịu trách nhiệm” khi bị tấn công, và thích hẹn hò với phụ nữ ở độ tuổi 18–19 vì để có thể "để lại dấu ấn" trong cuộc đời họ.

Trong các video TikTok, Tate thường tạo dáng với những chiếc siêu xe, súng ống và miêu tả các hành động bạo hành phụ nữ.

“Tôi sẽ tóm cổ cô ta và nói im đi con khốn”, Tate nói trong một video về việc anh ta sẽ làm gì nếu một phụ nữ nói rằng anh ta không chung thủy. Trong một video khác, anh ta mô tả việc ném đồ của một người phụ nữ ra ngoài cửa sổ, và gọi bạn gái cũ là "ngu ngốc".

Quan điểm của Tate trên mạng xã hội đã bị các chuyên gia và tổ chức nhân quyền mô tả là thù ghét phụ nữ, có tác động tiêu cực đến đối tượng xem video của anh ta, chủ yếu là nam giới và trẻ em nam, thậm chí có thể kích động họ thực hiện các hành vi bạo lực và phạm tội.

Trong nhiều video lan truyền trên TikTok, Andrew Tate bày tỏ quan điểm bạo lực và coi thường đối với phụ nữ. Ảnh: TheGuardian.

“Những nội dung như vậy khi còn nhỏ có thể hình thành trải nghiệm và thái độ của trẻ đối với phụ nữ, gây hại cho nữ giới trực tuyến và cả ngoài đời", Hannah Ruschen, chuyên gia chính sách tại National Society for the Prevention of Cruelty to Children, Vương quốc Anh, cho biết.

Mạng lưới đa cấp của “người nguy hiểm nhất TikTok”

Nhưng điều khó hiểu là người đàn ông 35 tuổi này không phải là tội phạm ẩn náu trong một góc khuất của web đen. Ngược lại, Tate là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trên TikTok, có 11,6 tỷ lượt xem video, mặc dù tài khoản "chính chủ" đã bị chặn.

Võ sĩ boxing này cũng tự xưng là bậc thầy về phát triển bản thân, đưa ra các "bài học" về kiếm tiền và thu hút phụ nữ. Bằng các nội dung nguy hiểm, chỉ trong vài tháng, Tate đã đi từ chỗ gần như vô danh trở thành một trong những người được nhắc đến nhiều nhất trên thế giới. Vào tháng 7, Tate có nhiều lượt tìm kiếm trên Google hơn Donald Trump hay Kim Kardashian.

Mức độ viral này không phải ngẫu nhiên. Bằng chứng mà Observer thu được cho thấy những người theo dõi Tate được yêu cầu spam các video của anh ta trên khắp các mạng xã hội, sử dụng các video gây tranh cãi nhất thu hút tương tác, do đó các nội dung độc hại của Tate vẫn lan truyền cho dù "chính chủ" không trực tiếp đăng tải.

Các nội dung được gắn thẻ Andrew Tate, nhiều video của chính võ sĩ do các "học viên" đăng tải lại, vẫn thu về hàng tỷ lượt xem mỗi tháng trên TikTok.

Các chuyên gia mô tả chiến lược gây chú ý của Tate, lợi dụng hàng nghìn thành viên của "lớp học phát triển bản thân", hay "Hustler's University", và một mạng lưới tài khoản giả danh trên TikTok, là nỗ lực nhằm thao túng thuật toán.

Chỉ trong một tháng, các video gắn thẻ Tate có thể được xem hơn một tỷ lần. Các bài đăng không đến từ chính Tate, mà từ hàng trăm tài khoản, thường sử dụng tên và ảnh của anh ta, do những "học viên" lập ra.

Nhóm này, bao gồm cả các cậu bé 13 tuổi, được thông báo rằng họ có thể kiếm được tới hơn 10.000 USD mỗi tháng nếu "theo học" võ sĩ quyền anh và nhận hoa hồng từ việc giúp anh ta tuyển thêm thành viên, gần như một dạng đa cấp.

Trong một hướng dẫn đến học viên, "Hustler's University" cho biết "bình luận và tranh cãi" là chìa khóa để tạo ra nội dung viral. "Lý tưởng nhất là khoảng 60-70% người ủng hộ và 30-40% người ghét, chúng ta muốn tạo ra tranh luận và chiến tranh", theo hướng dẫn mà Observer thu được.

Từ tháng 5-8, chiến lược này mang lại cho võ sĩ ghét phụ nữ một lượng lớn "fan hâm mộ", và theo đó là doanh thu hàng triệu USD nhờ gần 150.000 “học viên” trả hơn 40 USD mỗi tháng để tham gia lớp học. Đa số "học viên Hustler" là nam giới và nam sinh đến từ Vương quốc Anh và Mỹ.

Nổi lên nhờ nền tảng TikTok

Nặc dù phần lớn nội dung này vi phạm các quy tắc của TikTok về quan điểm thù ghét, nền tảng dường như đã khoanh tay đứng nhìn nội dung độc hại của Tate lan truyền, cũng như không chặn các tài khoản đăng tải nội dung. Thay vì ngăn chặn, thuật toán TikTok đưa nội dung thù ghét phụ nữ của Tate lên xu hướng, giúp tăng khả năng tiếp cận những người dùng trẻ tuổi.

Andrew Tate bị bắt ở Romania vào ngày 30/12 với tội danh buôn người. Ảnh: themirror.

The Guardian đã tiến hành thử nghiệm ẩn danh, lập tài khoản TikTok chọn độ tuổi teen, và tài khoản này nhanh chóng được gợi ý nội dung từ Tate. Sau khi bấm vào 2 video, các video khác từ "người nguy hiểm nhất TikTok" xuất hiện nhiều hơn, bao gồm video bày tỏ quan điểm kỳ thị phụ nữ. Mỗi lần tài khoản này đăng nhập, 4 video đầu tiên là nội dung Tate, đến từ 4 tài khoản khác nhau.

Andrea Simon, Giám đốc End Violence Against Women, cho biết nhiều video này vi phạm rõ ràng các điều khoản của TikTok. "Bằng cách không ngăn chặn, nền tảng này đang tạo điều kiện thuận lợi và thu lợi từ việc cực đoan hóa nhóm người dùng nam giới trẻ tuổi”, Simon đánh giá.

Theo tài liệu nội bộ bị rò rỉ vào năm 2021, TikTok tối ưu hóa đề xuất nội dung theo thời lượng xem, thay vì lượt tương tác. Vì vậy, các nhà sản xuất nội dung video có động lực để tạo ra các càng dễ gây chú ý càng tốt, cho dù phần lớn người xem không đồng tình với nội dung.

“Sự nổi lên của Tate cũng cho thấy thuật toán của TikTok dễ bị thao túng bởi những kẻ xấu như thế nào, bạn chỉ cần dừng lại vài giây trước một video là sẽ bị đề xuất nội dung tương tự hết lần này đến lần khác", Callum Hood, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Center for Countering Digital Hate, cho biết.

"Tại sao họ không nhận thấy điều này? Và tại sao họ không hành động ngăn chặn", chuyên gia này đặt câu hỏi.