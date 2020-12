Cách học sinh giải quyết vấn đề cuộc sống bằng sáng kiến công nghệ

Trải qua hai vòng thi, Solve For Tomorrow 2020 đã tìm ra những sáng kiến có tính thực tiễn cao, ứng dụng công nghệ hiệu quả để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2019, Solve For Tomorrow 2020 thu hút hơn 13.000 học sinh và 708 giáo viên cả nước tham gia. Bám sát chủ đề ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề ở địa phương, nhiều sáng kiến của học sinh được đánh giá cao theo tiêu chí sáng tạo và khả năng áp dụng trong thực tế.

Tham dự cuộc thi Solve For Tomorrow, học sinh được ứng dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề cuộc sống. Ảnh: Samsung.

Giải nhất được trao cho nhóm Vượt thời gian đập tan thách thức (Hà Nội) với giải pháp “Xe robot thăm dò môi trường”. Từ vòng sơ loại, ý tưởng của nhóm được đánh giá cao nhờ tính khả thi. Đến vòng chung kết, nhóm được triển khai ý tưởng thành mô hình, áp dụng Internet of Things để xe robot đánh giá và kiểm soát mức độ nguy hiểm của môi trường thăm dò và đưa ra phương án tiếp cận hợp lý cho con người.

Xe Robot thăm dò môi trường được trao giải nhất nhờ tính ứng dụng. Ảnh: Samsung.

Bên cạnh đó, những sáng kiến đạt giải nhì và ba cho thấy nhận thức sâu sắc của các em về vấn đề của địa phương mình để tìm hướng giải quyết. Với “Thiết bị bẫy sâu rầy trên ruộng rau sử dụng năng lượng mặt trời”, nhóm HNV (Bến Tre) cho thấy sự nghiêm túc trong việc hỗ trợ người nông dân nhờ vào ứng dụng công nghệ. Ý tưởng đến từ Thái Nguyên, đội Tech Up mang đến sáng kiến cho ngành y tế với ứng dụng Golden Time giúp phát hiện và hỗ trợ cứu hộ người bị té ngã.

Nhóm HNV và nhóm Tech Up với những sáng kiến đạt giải. Ảnh: Samsung.

Những ý tưởng được chọn trình bày trong vòng chung kết đều được đánh giá cao. Sức khỏe, môi trường, giao thông là ba trong số các lĩnh vực được thí sinh quan tâm giải quyết tại vòng chung kết Solve For Tomorrow 2020. Là sân chơi để học sinh tiếp cận và có thêm trải nghiệm với công nghệ từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cuộc thi mang đến cơ hội để các em hoàn thiện kỹ năng từ sớm, hỗ trợ cho công việc trong tương lai.

Theo định hướng Chuyển đối số quốc gia đến năm 2025, việc bổ sung kiến thức, kỹ năng, và thái độ cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ được ưu tiên triển khai. Điều này nhằm đạt được mục tiêu phát triển nền kinh tế số, định hướng Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin.

Theo đó, việc áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, và toán học nằm trong số những giải pháp giúp thế hệ trẻ sẵn sàng với công cuộc chuyển đổi số, đáp ứng được nhu cầu về nhân lực của thị trường đang và sẽ đặt ra yêu cầu với người lao động phải có năng lực chuyên môn cũng như kỹ năng nghề nghiệp cao hơn.

Để có được nguồn nhân lực cho nền kinh tế số, sự đồng hành của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ như Samsung là điều cần thiết. Với nguồn lực lớn, định hướng phát triển tài năng trẻ, Samsung thông qua Solve For Tomorrow đang từng bước giúp thế hệ trẻ tiếp cận với công nghệ sớm và ứng dụng giải quyết vấn đề hiệu quả hơn.

Thí sinh cho chạy thử mô hình robot thăm dò môi trường tại buổi thuyết trình. Ảnh: Samsung.

Cuộc thi Solve For Tomorrow 2020 khép lại, nhưng mở ra những tín hiệu tích cực về sự quan tâm của học sinh đối với các vấn đề cộng đồng và khả năng ứng dụng công nghệ để giải quyết vấn đề.

Solve For Tomorrow là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 nhằm tạo sân chơi sáng tạo giúp các em học sinh chủ động tìm tòi, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ để giải quyết những vấn đề liên quan đến địa phương của mình. Cuộc thi tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, môi trường, y tế và sức khỏe. Đến nay, Samsung tổ chức cuộc thi Solve For Tomorrow ở 22 quốc gia như Mỹ, Canada, Singapore, Brazil, Việt Nam… với gần 1,7 triệu học sinh, sinh viên tham gia.