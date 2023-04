Cách Harry Styles kiếm bộn tiền

Harry Styles bắt đầu sự nghiệp với tư cách một thành viên của One Direction. Ban nhạc đã bán được hàng triệu album và có nhiều chuyến lưu diễn cháy vé. Bên cạnh đó, nam ca sĩ kiếm bộn tiền từ những thành công khi hoạt động solo.

Ngoài sự nghiệp ca hát, Harry Styles thử sức với diễn xuất, mở thương hiệu riêng. Phong cách phi giới tính giúp anh được nhiều thương hiệu thời trang ưu ái.

Theo Business Insider, One Direction kiếm được hàng trăm triệu USD nhờ các chuyến lưu diễn và loạt album. Harry Styles và các thành viên trong nhóm chia nhau khoản tiền lớn.

Đến năm 2017, Harry Styles phát hành album solo. Forbes đưa tin đây là album bán chạy thứ 9 trong năm, với một triệu bản.

Nam ca sĩ đi lưu diễn trong những năm 2017-2018 và kiếm về khoảng 62 triệu USD riêng doanh thu bán vé.

Trong khoảng thời gian này, Harry Styles đóng vai chính trong bộ phim có chủ đề chiến tranh. Diễn xuất của anh khi vào vai một người lính bị mắc kẹt trên bãi biển nhận được nhiều phản hồi tích cực. Bộ phim kiếm được khoảng 525 triệu USD . Harry Styles được trả 3,4 triệu USD .

Năm 2021, Billboard cho biết chuyến lưu diễn cho album Fine Line của Harry Styles thu về 94,5 triệu USD . Con số lớn hơn khi so với doanh thu chuyến lưu diễn vào năm 2017-2018.

Bộ phim Don’t Worry Darling tiếp tục khiến tên tuổi của nam ca sĩ phủ sóng. Tác phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả và các nhà phê bình. Bên cạnh đó, khoảng thời gian này Harry Styles nhận về loạt chỉ trích khi hẹn hò đạo diễn Olivia Wilde.

Không có thông tin chính thức về số tiền anh được trả cho vai diễn trong Don’t Worry Darling. Trước đó, một báo cáo chỉ ra rằng Harry Styles nhận 2,5 triệu USD . Trong khi bạn diễn của anh, Florence Pugh, chỉ nhận 700.000 USD . Tuy nhiên, đạo diễn Olivia Wilde đã phủ nhận thông tin này với Variety.

Ngoài những khoản từ sự nghiệp ca hát và diễn xuất, Harry Styles kiếm bộn tiền nhờ quảng cáo. Thời gian gần đây, giọng ca 29 tuổi hợp tác với Gucci và Apple. Anh thường xuyên diện các thiết kế của nhà mốt Italy khi dự sự kiện lớn. Ngoài ra, nam ca sĩ có bộ sưu tập đồ hiệu xa xỉ.

Theo Variety, Harry Styles đã quyên góp toàn bộ số tiền nhận được từ quảng cáo AirPods cho Ủy ban Cứu hộ Quốc tế - tổ chức viện trợ nhân đạo toàn cầu đang giúp đỡ nhiều người tị nạn.

Bên cạnh việc kiếm được nhiều tiền, Harry Styles nổi tiếng với loạt sở thích xa xỉ.

SCMP đưa tin anh có một garage chứa nhiều mẫu xe sang trọng, đắt đỏ. Nổi bật trong số đó là mẫu Ferrari California Convertible trị giá 195.000 USD , Audi R8 Coupe giá 130.000 USD , Jaguar E-Type và Mercedes-Benz 230SL.

Ngoài ra, Harry Styles chi hàng nghìn USD vào các tác phẩm nghệ thuật. Năm 2014, anh tiêu 33.000 USD cho tác phẩm của Hayden Kays. Hayden Kays nổi tiếng với những bức tranh có chủ đề tình dục hoặc khêu gợi.

Các nghệ sĩ thường xuyên phải di chuyển khắp nơi. Vì vậy, Harry Styles sở hữu một vài ngôi nhà ở nhiều thành phố. The Richest cho biết ngôi nhà đầu tiên của nam ca sĩ ở Hampstead, London (Anh) có giá 4 triệu USD . Sau đó, anh mua một bất động sản trị giá 6,9 triệu USD . Căn này có 2 tầng, 4 phòng ngủ, 6 phòng tắm tại Los Angeles (Mỹ). Đến 2019, New York Post đưa tin Harry Styles bán nhà với giá 6 triệu USD .

Theo Architectural Digest, Harry Styles còn là chủ một căn hộ áp mái tại New York, trị giá 8,7 triệu USD . Ngoài ra, anh có 3 ngôi nhà trên cùng một con phố ở London.

Năm 2023, tên tuổi Harry Styles càng phủ sóng mạnh mẽ hơn sau khi anh giành chiến thắng vang dội tại Lễ trao giải Grammy, trong đó có giải Album của năm.

