Cách hạ sốt an toàn tại nhà

Khi điều trị tại nhà, người bị sốt nên uống nhiều nước, lau người bằng nước ấm, mặc quần áo thoải mái, tăng cường vitamin C.

Hầu hết cơn sốt là do nhiễm trùng, do đó, cơ thể tăng nhiệt độ bằng cách di chuyển máu từ bề mặt da về phía bên trong cơ thể. Sốt không phải là bệnh, nó là phản ứng của cơ thể đối với tác nhân gây bệnh cụ thể. Sốt có lợi vì nó ức chế sự phát triển và sinh sản của một số vi khuẩn và virus.

Tiến sĩ Nita Parikh, chuyên gia nội khoa của Trung tâm Bác sĩ Chăm sóc Cộng đồng ở Latham, New York (Mỹ), cho biết thông thường, nhiệt độ cơ thể bình thường trong khoảng 37 độ C và có thể dao động trong ngày. Ăn uống, mặc nhiều lớp quần áo, cảm thấy phấn khích và vận động mạnh đều có thể làm tăng thân nhiệt. Nhưng nếu thân lên đến 37,8 độ C, nó được coi là cơn sốt nhẹ.

Theo Medicinenet, sốt không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây khó chịu cho mọi người. Một số biện pháp khắc phục tại nhà dưới đây sẽ giúp bạn hạ sốt mà không cần dùng thuốc.

- Uống nhiều nước: Nhiệt độ trong cơ thể tăng lên dẫn đến mất nước. Khi bị mất nước, một người có thể cảm thấy nóng người và khó chịu hơn. Vì vậy, bước quan trọng đầu tiên là giữ cho cơ thể đủ nước để giúp người bệnh thoải mái và giảm nhiệt trong cơ thể.

Ngoài ra, người bị sốt nên uống từng phần nhỏ nước thường xuyên sẽ hữu hiệu. Đối với trẻ em, một vài thìa nước mỗi 10 phút sẽ đảm bảo chúng có đủ chất lỏng trong cơ thể.

Thân nhiệt trên 37,8 độ C được coi là sốt nhẹ. Ảnh: News18.

- Sử dụng bọt biển: Bọt biển là kỹ thuật rất tốt để làm giảm nhiệt độ cơ thể cao ở trẻ em và người lớn.

Sử dụng miếng bọt biển hoặc khăn tắm nhúng vào nước lạnh, vắt bớt một phần nước, đặt lên cơ thể hoặc dùng để lau người. Việc này thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần để hạ nhiệt độ cơ thể. Bọt biển thường được thực hiện trên trán, ngực, vùng bẹn và cổ tay.

Lưu ý là không nên dùng nước quá lạnh vì nước lạnh làm nhiệt độ bên trong cơ thể tăng lên.

- Tắm nước ấm: Đây là một trong những phương pháp tốt nhất để giảm nhiệt độ cơ thể. Tắm bằng nước ấm giúp thư giãn các cơ và làm dịu cơ thể. Nó cũng làm giảm căng thẳng và cung cấp năng lượng cho người bị sốt.

Ngoài ra, người bị sốt cũng có thể lau người bằng nước ấm để làm giảm thân nhiệt. Sau khi cởi bớt quần áo cho thoáng mát, ngâm khăn mặt vào nước ấm, không nóng quá, vắt khô và đắp vào những vùng dễ thấm nước trên cơ thể như nách, bàn chân, bàn tay và háng để làm giảm nhiệt.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể đắp khăn ẩm lên trán và gáy. Chú ý thay khăn thường xuyên sau vài phút.

- Tăng cường vitamin C: Sử dụng thực phẩm giàu vitamin C làm giảm sự oxy hóa và cải thiện khả năng miễn dịch. Người bệnh có thể uống nước chanh ấm để hạ sốt, cũng như cảm lạnh, cảm cúm và các bệnh khác.

- Ăn súp: Súp có chứa các loại thảo mộc (như húng quế) và gia vị (như capsaicin và hạt tiêu) sẽ cải thiện lưu thông máu và hạ nhiệt cơ thể bằng cách tiết ra mồ hôi.

Nước dùng nấu súp cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết để chống lại bệnh tật, hạ nhiệt độ cơ thể.

- Mặc quần áo thoải mái: Người bị sốt nên mặc quần áo thoáng khí để nhiệt độ từ cơ thể thoát ra môi trường xung quanh và giảm thân nhiệt. Nếu bị ớn lạnh, bạn có thể mặc thêm lớp áo phù hợp và thấy thoải mái.