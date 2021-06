Cách gỡ bỏ công cụ dự báo thời tiết trên Windows 10

Sau khi cập nhật Windows 10, thanh tác vụ xuất hiện thêm công cụ dự báo thời tiết và tin tức. Nó chiếm không gian khá lớn, đôi khi làm người dùng khó chịu.

Microsoft vừa bổ sung thêm widget News and Interests (Tin tức và Sở thích) nằm trên thanh taskbar, cung cấp thông tin về thời tiết, tin tức, tình hình giao thông, thị trường chứng khoán… Đối với nhiều người, nó không có giá trị, lại chiếm không gian và gây cảm giác khó chịu.

News and Interests choáng vị trí khá lớn trên thanh taskbar. Ảnh chụp màn hình.

Trước đây, công cụ này được xếp gọn gàng cạnh khay hệ thống, chỉ khi người dùng rê chuột vào góc dưới bên phải màn hình, thông tin mới xuất hiện. Tuy nhiên, kể từ bản cập nhật vào đầu tháng 6, Microsoft đã đưa News and Interests ra bên ngoài, choáng chỗ khá lớn trên taskbar.

Nếu không hài lòng với vị trí, kích thước của công cụ này, hoặc đơn giản là nó vô dụng và gây cản trở, bạn có thể gỡ bỏ theo các bước sau.

Đầu tiên, hãy nhấp chuột phải vào taskbar để mở ra menu ngữ cảnh. Tại đây, bạn chọn News and Interests > Turn off. Ngay lập tức, công cụ này sẽ biến mất, trả lại vị trí trên thanh tác vụ như trước khi cập nhật Windows 10.

Bạn có thể tắt widget này hoặc thu gọn nó lại.

Trong trường hợp vẫn muốn giữ lại News and Interests để xem một số thông tin hữu ích như biến động trên thị trường chứng khoán, bạn có thể tùy chỉnh thu gọn kích thước bằng cách chọn Show icon only thay vì Turn off như trên.

Thao tác này sẽ bỏ đi phần văn bản hiển thị thời tiết, chỉ giữ lại biểu tượng. Bạn có thể rê chuột vào để nhận được thông tin.

Theo MakeUseOf, News and Interests là công cụ khá hữu ích, nhưng widget này lại chiếm nhiều tài nguyên hệ thống và mặc định mở ra các liên kết bằng trình duyệt Microsoft Edge. Điều đó đôi khi không phù hợp với thói quen sử dụng của mọi người.

Ngoài ra, tiện ích này dựa vào tài khoản Microsoft của người dùng để cung cấp thông tin, do đó, nếu bạn đăng nhập bằng tài khoản cục bộ trên máy tính chạy Windows 10, News and Interests sẽ không xuất hiện.