Cách giúp tài tử Hàn có làn da căng bóng

Ngoài làn da, Jung Hae In cũng chú ý đến việc tập luyện để giữ dáng. Quá trình tập thể dục sẽ giúp lưu thông máu và oxy. Từ đó, tế bào da cũng được nuôi dưỡng bởi dòng máu này, được cải thiện sức sống, theo Us Dermatology Partners. Hơn nữa, hoạt động này cũng giúp các chất độc được loại bỏ khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Ảnh: Jung Hae In, W Korea.