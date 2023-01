Cách giới trẻ phụ mẹ chuẩn bị Tết

Tết luôn gắn liền với hình ảnh mẹ tất bật chuẩn bị mâm cỗ, hiếm khi dành thời gian thư giãn. Năm nay, bạn có thể giúp mẹ vơi bớt vất vả bằng cách đặt món online qua ứng dụng.

Chọn Tết xưa hay Tết nay, Tết tây hay Tết ta, ở nhà hay đi du lịch Tết đều là những đề tài được nhiều người tranh luận mỗi dịp cuối năm. Nhưng dù đón Tết theo phong cách nào, ý nghĩa của sự sum vầy, hành động tỏ lòng biết ơn và trân trọng từng khoảnh khắc ý nghĩa luôn cần được lan tỏa trong những ngày đầu năm.

Mùa xuân năm nay, bạn có thể chọn làm điều ý nghĩa cho người thân. Với nhiều bạn trẻ, mong muốn lớn trong ngày Tết là mẹ được ngơi tay khỏi việc bếp núc, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc giao mùa trong sự thư thái, hân hoan.

Thay mẹ đi chợ ngày Tết

Là Gen Z chính hiệu, Khánh My (Hà Nội) có cách đi chợ khác với phụ huynh. Không cần lái xe đến chợ truyền thống hay siêu thị, chen chúc trong dòng người ngược xuôi sắm Tết, điều cô bạn cần làm chỉ là xin danh sách món cần mua từ mẹ, đặt hàng trên ứng dụng và nhận đồ tại nhà.

Đa dạng, tiện lợi và tiết kiệm là ba lý do lớn nhất khiến Khánh My chọn ứng dụng đặt thức ăn để sắm Tết. Trong đó, hạng mục Fresh (đồ tươi sống) trên ShopeeFood là địa chỉ quen thuộc của Khánh My.

ShopeeFood là địa chỉ sắm Tết được yêu thích của nhiều bạn trẻ.

“Đi chợ mấy ngày giáp Tết rất vất vả, người trẻ còn hụt hơi huống chi ba mẹ lớn tuổi. Vậy nên mình ưu tiên đi chợ online trên các ứng dụng hơn. Nếu vừa phụ giúp được ba mẹ lại không tốn kém quá nhiều thời gian lẫn công sức của bản thân, thì chẳng có lý do gì không tận dụng công nghệ cả”, Khánh My chia sẻ.

Phụ mẹ bày mâm cúng lễ

Khác với Khánh My, Như Quỳnh (TP.HCM) tự nhận mình hoàn toàn không có khả năng nấu nướng. Cái khó ló cái khôn, cô bạn mạnh dạn đề xuất phương án đặt món online để giảm gánh nặng bếp núc của mẹ vào dịp Tết năm nay.

Vốn sành công nghệ, Như Quỳnh chỉ mất vài phút thao tác trên ShopeeFood để đặt về các món cúng làm sẵn như xôi, chè, gà luộc… Mẹo nhỏ của cô bạn là tìm các cửa hàng có đánh giá tốt và chấm điểm cao từ khách hàng.

“Thủ tục cúng những ngày Tết của nhà mình thực sự rất nhiều, cảm giác như gấp đôi các gia đình khác. Cho nên món nào có thể đặt online qua app được mình sẽ đặt luôn cho mẹ đỡ vất vả. So với thời gian, công sức và tiền bạc phải bỏ ra để tự chuẩn bị, mình thấy việc đặt món là bài toán tiết kiệm hơn về mọi mặt”, Như Quỳnh cho hay.

Như Quỳnh tích cực đặt món online để giảm bớt gánh nặng dịp Tết.

Giúp mẹ mở tiệc tại gia

Tết không chỉ xoay quanh các thủ tục truyền thống như làm mâm cúng, thăm hỏi lẫn nhau hay lì xì may mắn, mà còn là dịp để tổ chức các buổi họp mặt cùng gia đình và bè bạn. Theo Thanh Bình (Đà Lạt) cho biết với xu hướng hàng quán mở bán xuyên Tết như hiện nay, việc làm tiệc tại gia cũng không còn áp lực như trước.

“Năm nay, mình chủ động đứng ra tổ chức tiệc gặp mặt đầu năm cho cả nhà. Nhưng không phải mình vào bếp gì đâu, cứ thiếu gì thì đặt đó trên ứng dụng”, Thanh Bình cho biết. Dưới sự tư vấn của mẹ, Thanh Bình hoàn thành danh sách các món từ mặn đến ngọt trong bữa tiệc rồi thao tác đặt món ngay trên điện thoại thông minh.

Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, bạn đã có thể tạo nên những bữa tiệc linh đình dịp đầu năm, rút ngắn khoảng cách và gắn kết tình thân.

Cả Khánh My, Như Quỳnh và Thanh Bình đều cho rằng Tết sẽ trọn vẹn hơn khi các thành viên gia đình đều trong tâm thế thong thả, thảnh thơi. Ở đó, mẹ bớt vất vả trong căn bếp, ba không cần tất tả ngược xuôi ở chợ vào những ngày món cúng thiếu đồ nọ thức kia vì đã có con phụ giúp một tay, theo cách hiện đại mà vẫn ngập tràn tâm ý yêu thương.