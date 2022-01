Cách giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm nCoV trong kỳ nghỉ lễ

Mọi người cần tự biết cách bảo vệ bản thân và gia đình, giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm nCoV cho kỳ nghỉ lễ lành mạnh và an toàn.

Đối với nhiều người, Tết Dương lịch là dịp để đi du lịch hoặc đoàn tụ cùng với gia đình và bạn bè. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cùng với sự xuất hiện của biến chủng Omicron đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách bảo vệ bản thân trước dịch bệnh.

Cho dù bạn có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ lễ, những nguyên tắc dưới đây sẽ giúp bạn và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ lễ lành mạnh và an toàn.

Ý thức về rủi ro

Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, mức độ rủi ro phụ thuộc rất lớn vào nơi bạn đang sinh sống. Mỗi người cần tuân thủ theo hướng dẫn từ chính quyền địa phương và cập nhật tin tức về tỷ lệ lây nhiễm, tiêm phòng Covid-19 trên địa bàn. Tại những khu vực có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 thấp và tỷ lệ tiêm chủng cao, những người đã tiêm chủng đầy đủ sẽ ít gặp rủi ro hơn. Tuy nhiên, những người chưa tiêm chủng, bao gồm trẻ em, vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm.

Bạn nên tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa như giữ khoảng cách, đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần mọi người xung quanh và rửa tay thường xuyên.

Mỗi hoạt động đi kèm những rủi ro khác nhau. Khi tụ họp, người dân cần cân nhắc xem người khác trong nhóm đã tiêm phòng hay chưa, họ có thực hiện các biện pháp phòng ngừa hay không, cuộc họp mặt sẽ diễn ra tại đâu và trong khoảng thời gian bao lâu. Những cuộc họp ngoài trời và trong khoảng thời gian ngắn sẽ ít rủi ro hơn.

Các bữa tiệc trong nhà kín, kém thông khí có thể là nơi lây nhiễm nCoV dễ dàng. Ảnh: Reddit.

Tiêm phòng đầy đủ

Các vaccine Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phê duyệt đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc phòng ngừa bệnh lý nghiêm trọng và tử vong do Covid-19. Việc tiêm phòng cũng giúp bảo vệ những người xung quanh.

Mặc dù vậy, không có loại vaccine nào có thể bảo vệ bạn tuyệt đối. Do vậy, ngay cả khi đã tiêm phòng, bạn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ bản thân và những người xung quanh, bao gồm: đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và thường xuyên rửa tay.

Ở nhà nếu cảm thấy không khỏe

Tuyệt đối không tham dự, tổ chức các cuộc họp mặt nếu bạn hay bất cứ thành viên nào trong gia đình cảm thấy không khỏe hoặc có những triệu chứng nghi ngờ Covid-19. Bạn và gia đình nên ở nhà, gọi điện tư vấn y tế và thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây lan virus.

Cân nhắc kỹ các kế hoạch đi lại

Bất kỳ dự định đi lại nào cũng tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan hoặc lây nhiễm Covid-19. Trước khi đi, bạn nên kiểm tra kỹ về tình hình dịch Covid-19 tại địa phương và nơi bạn muốn đến. Tuyệt đối không đi đâu khi bạn hay thành viên trong gia đình cảm thấy không khỏe, có bất kỳ triệu chứng nào của Covid-19 hay đã tiếp xúc gần với F0 trong vòng 14 ngày qua.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), những thành viên chưa tiêm phòng trong gia đình là trường hợp có nguy cơ cao mắc các bệnh lý nghiêm trọng (thành viên lớn tuổi trong gia đình, người có bệnh lý nền). Họ cần cân nhắc tạm hoãn mọi kế hoạch đi lại cho đến khi tiêm phòng đầy đủ.

Nếu bạn vẫn quyết định đi, hãy tránh đi vào giờ cao điểm, kiểm tra địa bàn bạn sinh sống và điểm đến có bất kỳ lệnh hạn chế đi lại, giãn cách tại nhà, cần cách ly và yêu cầu xét nghiệm nào hay không. Những chính sách này có thể thay đổi đột ngột và làm gián đoạn kế hoạch đi lại của bạn. Nếu bạn di chuyển bằng đường hàng không, hãy kiểm tra kỹ các yêu cầu mà hãng đặt ra đối với hành khách.

Khi trở về nhà, người dân cần thực hiện những khuyến cáo hoặc yêu cầu của Chính phủ hoặc chính quyền địa phương, tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng ngừa chính, bao gồm theo dõi triệu chứng Covid-19 và tham vấn cán bộ y tế nếu có triệu chứng.

Bạn và gia đình nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa đầy đủ để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus. Ảnh: Unicef.

Hạn chế tụ tập đông người

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), những cuộc tụ tập trong nhà, nơi đông người, khép kín, chật hẹp và không thoáng khí, có thể tạo cơ hội cho virus lây lan. Nếu có thể, các buổi tụ họp nên được tổ chức ngoài trời để giảm thiểu nguy cơ. Nếu bạn đang lên kế hoạch gặp mặt bạn bè và người thân không sống chung một nhà, hãy cân nhắc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung trước khi buổi họp mặt diễn ra, chẳng hạn xét nghiệm Covid-19 (nếu có thể).

Nếu tổ chức trong nhà, mọi người nên hạn chế quy mô nhóm và đảm bảo thông gió tốt bằng cách mở cửa ra vào hoặc cửa sổ để giảm nguy cơ phơi nhiễm.

Quan tâm đến nhu cầu của người thân

Đại dịch Covid-19 đã gây ra căng thẳng cho mọi người. Nhiều người cảm thấy lo lắng khi tiếp xúc gần các hội nhóm, thậm chí cả người thân của họ. Nếu có thể, bạn hãy liên lạc với bạn bè và họ hàng trước khi gặp mặt để hỏi thăm tình hình và trao đổi bất kỳ nỗi lo lắng nào của họ.

Mọi người cần cân nhắc tạm hoãn việc đi thăm hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung khi tiếp xúc gần người thân hay bạn bè nếu họ chưa tiêm phòng. Họ là những người có nguy cơ cao bị bệnh nặng nếu mắc Covid-19 (thành viên lớn tuổi trong gia đình, người có các bệnh lý nền). Các biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang (dù bạn đã tiêm phòng hay chưa) và cố gắng giữ khoảng cách với trẻ em và những trường hợp nguy cơ nhiễm bệnh.

Phòng ngừa khi ở nơi công cộng

Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa bạn và gia đình cần thực hiện ở nơi công cộng:

- Tránh những nơi đông người, không gian khép kín, chật hẹp và không thoáng khí; cố gắng giữ khoảng cách tối thiểu 1 m với người khác khi bạn ở nơi công cộng.

- Đeo khẩu trang tại công cộng ở nơi dịch Covid-19 đang lây lan và khi bạn không thể giữ khoảng cách với những người xung quanh.

- Rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng hoặc dung dịch khử khuẩn có cồn.

- Hạn chế chạm tay lên mặt (mắt, mũi, miệng).

- Báo nhân viên y tế ngay khi bạn, người thân trong gia đình có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc các triệu chứng khác của Covid-19.