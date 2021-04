Cách giảm cân nguy hiểm của sao TVB

Phương pháp chỉ uống nước trước ngày quay phim của Trương Chấn Lãng và Chu Mẫn Hãn được xem là nguy hiểm, nhiều rủi ro.

Ngày 31/3, theo On, trong tập mới nhất của chương trình More than Mall, MC Lê Diệu Tường và Nguyễn Triệu Tường thảo luận về cách họ giảm cân trước khi tham gia một bộ phim. Hai ngôi sao đình đám cũng kể lại những phương pháp giảm cân khắc nghiệt nhất mà sao TVB từng áp dụng.

Để chuẩn bị cho bộ phim Sát thủ và The Ringmaster - nơi có những phân cảnh cởi trần - Lê Diệu Tường phải giảm cân đáng kể, kèm theo đó là tập luyện nặng để gia tăng cơ bắp nhanh chóng. Anh lên kế hoạch giảm lượng calo trong khẩu phần ăn, với bữa ăn chủ yếu là trứng, thịt gà và rau.

Nguyễn Triệu Tường (sơ mi xanh bên phải) thấy cách giảm cân của đàn em có quá nhiều rủi ro.

Tuy nhiên, hai diễn viên chính của phim là Trương Chấn Lãng và Chu Mẫn Hãn lại áp dụng phương pháp giảm cân khắc nghiệt hơn để đạt kết quả ấn tượng trong The Ringmaster.

Bảy ngày trước khi ghi hình, hai diễn viên phải uống ít nhất 9 lít nước, với hy vọng loại bỏ lượng natri và tạp chất trong cơ thể, giúp cơ bắp trông khô và cuồn cuộn nhất có thể. Hai ngày trước khi quay, họ phải ngừng uống nước hoàn toàn, để cơ thể tiêu hao hết lượng nước dư thừa và cơ bắp săn chắc.

Sau khi nghe kể về phương pháp giảm cân khắc nghiệt, Nguyễn Triệu Tường cho biết đây là cách giảm cân không lành mạnh và đầy rủi ro. Sao nam TVB cho biết anh có cách giảm cân an toàn và hiệu quả hơn, bằng cách là chỉ ăn rau trong nhiều tuần. Phương pháp này giúp sao phim Gia đình vui vẻ giảm 9 kg trong một tháng.