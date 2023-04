Dưới đây là những phương pháp từ tự nhiên nhằm giúp đỡ những người say nhanh chóng tỉnh táo.

Uống quá nhiều rượu bia khiến cơ thể không kịp cân bằng, rất dễ rơi vào tình trạng chếnh choáng, ngà ngà say. Khi đó, bạn chỉ cần làm theo một trong những cách dưới đây để giải rượu và giúp người say nhanh chóng tỉnh táo.

Uống nhiều nước

Theo các bác sĩ, việc uống nhiều nước sau khi uống bia rượu sẽ giúp làm loãng nồng độ cồn trong cơ thể và bổ sung nước.

Ngoài ra, nếu uống nước, lượng bia rượu sẽ phần nào được đào thải nhanh hơn ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu.

Tuy nhiên, mọi người cũng không nên uống quá nhiều cùng một lúc, mà phải chia từng ngụm nhỏ, uống từ từ thành nhiều đợt để cơ thể có khả năng thích ứng tốt với lượng nước được đưa vào.

Cách giải rượu bia từ nguyên liệu tự nhiên. Ảnh: Verygoodrecipes.

Giải rượu bia bằng nước gừng

Gừng có vị ấm, cay sẽ giúp người say được tỉnh táo hơn. Khi dùng một chút nước gừng vừa phải sẽ giúp đào thải lượng cồn ra khỏi cơ thể.

Theo các chuyên gia, để giúp người say rượu bia nhanh chóng tỉnh táo, cần thái một vài lát gừng đem hòa lẫn với chút nước ấm để sử dụng (có thể thêm chút mật ong cho dễ uống), người dùng sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu và hết cảm giác mệt mỏi, đau đầu.

Giải rượu bia bằng nước cam mật ong

Mật ong chứa nguồn cung cấp dồi dào kali và chất chống oxy hóa, chúng có tác dụng đẩy lùi tình trạng nôn nao, khó chịu khi say rượu, bia. Đặc biệt, kết hợp mật ong và nước cam sẽ tạo ra đường là fructose, một chất có khả năng đẩy nhanh quá trình tiêu hóa rượu.

Uống một ly nước cam pha mật ong khi say rượu bia rồi nằm ngủ sẽ làm xua tan cảm giác nôn nao, mệt mỏi vào sáng hôm sau.

Giải rượu bia bằng nước chanh

Chanh chứa hàm lượng vitamin C cao giúp giảm cơn say và làm cơ thể tỉnh táo trở lại. Ngoài ra, say rượu thường kéo theo khát nước nên uống nước chanh giúp giải cơn khát hiệu quả. Chanh cắt lát, cho vào nước, có thể thêm muối vào nước chanh để bù điện giải.

Giải rượu bia bằng nước sắn dây

Bột sắn dây có vị ngọt, mát, tính bình, đi vào kinh tỳ, vị, phế. Uống nước bột sắn dây giúp giải rượu bia hiệu quả và làm giảm các triệu chứng khó chịu sau khi uống rượu, bia một cách nhanh chóng.

Ngoài ra, nước sắn dây còn có nhiều lợi ích cho sức khỏe như thanh nhiệt, sinh tân dịch, trừ phiền nhiệt, thông đại tiểu tiện, làm ra mồ hôi, giải độc.

Bột sắn dây được pha với nước lọc và có thể vắt thêm chanh giúp làm tăng hương vị của đồ uống.

Giải rượu bia bằng nước mía

Theo các chuyên gia, say rượu hãy dùng một cốc nước mía vừa đủ pha lẫn với một chút nước cốt của quả quất sẽ làm tan biến cơn say một cách nhanh chóng.

Giải rượu bia bằng đậu xanh hoặc đậu đen

Trước khi đi uống rượu, bạn nên nấu một nồi đậu xanh để sẵn ở đó. Sau khi đi uống về, bạn cố gắng ăn một bát đậu xanh sẽ giải hết rượu ngay và sẽ không còn cảm giác mệt mỏi nữa vào buổi sáng hôm sau.

Giải rượu bia bằng đậu xanh hoặc đậu đen. Ảnh: Vinmec.

Theo các bác sĩ, đậu xanh sẽ giúp người say hạn chế được nhiều ảnh hưởng của chất cồn trong bia rượu tới cơ thể. Ngoài ra, đậu xanh cũng làm tăng khả năng nhanh chóng đào thải rượu bia ra khỏi cơ thể.

Tương tự, khi bị ngộ độc rượu, bạn có thể uống nước sắc đậu đen để giải say. Hoặc ninh nhừ đậu đen rồi uống liên tục từng chén một sẽ có tác dụng giải ngộ độc rượu rất hiệu quả.

Dùng cà chua chữa say rượu bia

Ngoài công dụng giúp bảo vệ dạ dày khỏi cơn đau do uống quá nhiều rượu bia, theo các bác sĩ, sau bữa nhậu, người say được uống một cốc nước cà chua xay sẽ nhanh tỉnh hơn bình thường.

Để thực hiện cách này, mọi người cần chuẩn bị một vài quả cà chua đem rửa sạch, cho vào máy xay rồi sử dụng ngay.

Giải rượu bằng nước cơm

Người say rượu có thể ăn nước cơm đặc hoặc cháo để giải rượu, trong nước cơm đặc hàm chứa nhiều loại đường và vitamin B, có tác dụng giải độc tỉnh rượu, thêm vào một chút đường trắng để ăn, hiệu quả sẽ tốt hơn.

Giải rượu bằng mướp đắng (khổ qua)

Mướp đắng vốn là loại thực phẩm có thể dụng làm nguyên liệu trong một số bài thuốc chữa bệnh với nhiều công dụng.

Nhưng do nó có vị đắng, nhiều người không ưa thích sử dụng loại quả này cho bữa ăn và cũng không tìm hiểu kỹ công dụng của nó.

Ngoài được sử dụng như món ăn hay làm thuốc, những người bị say bia rượu nếu được uống một cốc nước ép mướp đắng sẽ làm cảm giác say rượu nhanh chóng bị biến mất.

Ăn chuối

Các chuyên gia về dinh dưỡng cho biết, trong quả chuối có chứa rất nhiều các chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể như: Magie, kali, Vitamin B… Bởi vậy, ăn chuối thường xuyên sẽ góp phần mang lại một cơ thể khỏe mạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết chuối cũng góp phần đào thải bớt lượng bia rượu. Những người say chỉ cần ăn một vài quả chuối, tinh thần sẽ được tỉnh táo hơn, lượng cồn cũng từ đó mà nhanh chóng được đào thải ra khỏi cơ thể.

Nước nho tươi giảm buồn nôn

Nho tươi giàu axit tartaric, tương tác với ethanol trong rượu tạo thành este, nhờ đó làm giảm nồng độ ethanol trong cơ thể, giúp giảm bớt cảm giác nôn nao. Trong khi đó, vị chua của thức uống này còn có hiệu quả làm giảm triệu chứng buồn nôn sau khi uống quá nhiều rượu. Nếu ăn nho trước khi uống rượu, bạn cũng có thể ngăn chặn say rượu.

Nước ép dưa hấu giảm bớt nhiệt độ cơ thể

Dưa hấu giúp bổ sung chất điện giải, giúp cơ thể giảm nhiệt độ nhanh chóng. Uống nhiều nước ép trái cây này còn làm cho rượu nhanh chóng bài tiết theo nước tiểu, nhờ đó giảm bớt lượng rượu hấp thu vào cơ thể. Ngoài ra, pha một lượng nhỏ muối vào nước ép dưa hấu để uống còn giúp ổn định tinh thần.