Cách điều trị đau mắt đỏ do virus hoặc vi khuẩn

Đau mắt đỏ là bệnh nhiễm trùng mắt gây viêm các mô lót mí mắt. Việc điều trị tùy thuộc vào nguyên nhân cụ thể gây ra tình trạng này như dị ứng, vi khuẩn, virus hay chất kích thích.

Các trường hợp đau mắt đỏ nhẹ thường tự khỏi trong vòng vài ngày đến vài tuần. Ảnh: Lifestylealive.

Đau mắt đỏ (viêm kết mạc) là tình trạng viêm (đỏ) của kết mạc, mô trong suốt lót bề mặt bên trong của mí mắt và lớp phủ bên ngoài của mắt. Mô này giúp giữ ẩm cho mí mắt và nhãn cầu. Bạn có thể bị đau mắt đỏ do virus, vi khuẩn, chất gây dị ứng và các nguyên nhân khác. Viêm kết mạc có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt.

Phân biệt đau mắt đỏ do virus hay vi khuẩn

Theo Cleveland Clinic, mặc dù các triệu chứng đau mắt đỏ có thể giống nhau bất kể nguyên nhân là gì, bác sĩ sẽ căn cứ một số dấu hiệu để giúp xác định xem đau mắt đỏ là do vi khuẩn hay virus:

Tuổi tác: Virus gây ra hầu hết trường hợp đau mắt đỏ ở người lớn. Mỗi loại vi khuẩn và virus đều gây ra số ca nhiễm trùng mắt đỏ ở trẻ em như nhau.

Nhiễm trùng tai: Nếu con bạn bị viêm kết mạc do vi khuẩn, thông thường chúng cũng bị nhiễm trùng tai cùng một lúc.

Lượng dịch tiết: Mắt bạn chảy nhiều dịch thường là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn.

Màu sắc hoặc sắc thái của lòng trắng mắt: Màu cá hồi (hồng nhạt) có thể là dấu hiệu của nhiễm virus. Màu đỏ có nhiều khả năng là viêm kết mạc do vi khuẩn.

Một hay cả hai mắt: Nếu bạn bị đau mắt đỏ ở cả hai mắt, có thể do virus gây ra bệnh này.

Đau mắt đỏ có tự khỏi không?

Các trường hợp đau mắt đỏ nhẹ thường tự khỏi trong vòng vài ngày đến vài tuần. Hầu hết nguyên nhân gây viêm kết mạc do virus không cần điều trị. Thuốc kháng sinh điều trị viêm kết mạc do vi khuẩn làm giảm thời gian của các triệu chứng và thời gian bạn lây nhiễm.

Nếu bạn bị viêm kết mạc do vi khuẩn, tình trạng này sẽ cải thiện trong vòng một tuần. Trước khi sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, bạn cần hỏi bác sĩ tư vấn cẩn thận, ngay cả khi các triệu chứng biến mất. Viêm kết mạc do virus thường kéo dài từ 4 đến 7 ngày. Người bệnh có thể mất tới 14 ngày để khỏi hoàn toàn.

Bạn chỉ có thể khỏi đau mắt đỏ nhanh hơn nếu nó do vi khuẩn gây ra. Thuốc nhỏ mắt kháng sinh có thể rút ngắn thời gian bạn bị đau mắt đỏ do vi khuẩn. Chúng sẽ không có tác dụng với các loại đau mắt đỏ khác.

Thuốc nhỏ mắt kháng sinh có thể rút ngắn thời gian bị đau mắt đỏ do vi khuẩn. Ảnh: Healthdirect.

Điều trị đau mắt đỏ

Điều trị đau mắt đỏ phụ thuộc vào việc nó do vi khuẩn, virus, chất gây dị ứng hay thứ gì khác gây ra.

Do vi khuẩn

Nếu vi khuẩn gây đau mắt đỏ, bác sĩ sẽ kê đơn thuốc kháng sinh (thuốc nhỏ mắt, thuốc mỡ hoặc thuốc viên) cho bạn. Nếu khó nhỏ thuốc mỡ vào mắt bạn hoặc con bạn, đừng lo lắng. Nếu thuốc mỡ dính đến lông mi, rất có thể nó sẽ chảy vào mắt.

Do virus

Đau mắt đỏ do virus gây ra không cần điều trị trừ khi do virus herpes simplex, virus varicella-zoster (gây thủy đậu/ giời leo) hoặc nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục gây ra. Đây là những bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng cần dùng thuốc kháng virus. Nếu không được điều trị, chúng có thể để lại sẹo ở mắt hoặc gây giảm thị lực. Thuốc kháng sinh không thể điều trị bệnh đau mắt đỏ do virus gây ra.

Do các chất kích thích

Nếu có thứ gì đó lọt vào mắt bạn và gây kích ứng mắt, hãy rửa mắt bằng nước ấm nhẹ nhàng trong 5 phút. Tránh tiếp xúc thêm với các chất gây kích ứng. Mắt sẽ cải thiện trong vòng 4 giờ sau khi rửa sạch. Nếu không, bạn nên gọi cho bác sĩ. Nếu chất trong mắt là hóa chất có tính axit hoặc kiềm mạnh (chẳng hạn chất tẩy cống), hãy rửa sạch mắt bằng nước và gọi ngay cho bác sĩ.

Do dị ứng

Viêm kết mạc dị ứng được điều trị bằng thuốc nhỏ mắt kê đơn hoặc không kê đơn. Chúng chứa thuốc kháng histamine để kiểm soát phản ứng dị ứng hoặc thuốc chống viêm như steroid hoặc thuốc thông mũi.

Bạn có thể tạm thời làm dịu các triệu chứng bằng cách chườm lạnh khi nhắm mắt. Bạn có thể ngăn ngừa loại đau mắt đỏ này bằng cách tránh các chất gây dị ứng gây ra triệu chứng hoặc dùng thuốc dị ứng không kê đơn.

Do nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STIs)

Đau mắt đỏ do STIs không phổ biến nhưng có thể nghiêm trọng. Trẻ sơ sinh có thể phát triển một loại đau mắt đỏ nghiêm trọng gây suy giảm thị lực. Nếu bạn đang mang thai và sống chung với STIs, em bé của bạn có thể nhiễm vi khuẩn này trong khi sinh. Trẻ sơ sinh có thể được bôi thuốc mỡ kháng sinh lên mắt để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Do bệnh tự miễn

Nếu bạn bị đau mắt đỏ do bệnh tự miễn dịch, việc điều trị căn bệnh tiềm ẩn cũng sẽ điều trị bệnh đau mắt đỏ. Hỏi bác sĩ cách kiểm soát các triệu chứng cho đến khi mắt bạn cảm thấy tốt hơn.