Cách điện ảnh Hàn Quốc chi tiền cho kỹ xảo

"Alienoid", bom tấn mùa hè của Hàn Quốc với kinh phí 33 triệu won, gây chú ý với phần kỹ xảo được đánh giá rất cao.

Phim kể luân phiên 2 mốc thời gian cách nhau hơn 600 năm. Mureuk (Ryu Joon Yeol đóng) là vị đạo sĩ hạng xoàng thời Goryeo trên hành trình tìm Gươm Thần, vô tình vướng phải rắc rối.

Ngoài Mureuk, nhiều thế lực khác có cùng ham muốn sở hữu báu vật này: cô gái “bắn ra sấm sét” Ean (Kim Tae Ri) và giáo chủ đeo mặt nạ (Kim Eui Sung).

Song song đó là thế giới hiện đại năm 2022, nơi xảy ra cuộc chiến giữa Vệ Binh (Kim Woo Bin) với những tội phạm ngoài hành tinh.

Alienoid xoay quanh nhiều câu chuyện từ quá khứ đến hiện tại, dần liên kết nhau ở cảnh cao trào của phim.

Khi con người là "nhà tù sống"

Kịch bản phim khai thác nỗi sợ về người ngoài hành tinh, khi con người được khắc họa trong phim là những "nhà tù sống", nơi lưu giữ tri thức của bọn tội phạm không gian. Thực chất, nỗi sợ này từng xuất hiện trong nhiều phim thế giới, như Parasyte, Body Snatchers,... Đến Alienoid, yếu tố kinh dị được gia giảm, giúp phim phù hợp với đa số khán giả.

Tất cả cảm xúc sợ hãi lẫn tò mò này được thể hiện qua nhân vật của cô bé Ean lúc nhỏ (Choi Yu Ri). Ean cũng là nhân vật được đạo diễn gửi gắm để đồng hành cùng khán giả giải đáp những khúc mắc xuyên suốt bộ phim.

Trên The Korea Times, đạo diễn Choi Dong Hoon giải thích phim lấy cảm hứng chính bởi Samgukyusa - tuyển tập truyện dân gian.

"Tôi luôn thấy hứng thú với truyện dân gian và truyền thuyết cổ xưa ở Hàn - mang nhiều yếu tố giải trí kết hợp các sinh vật siêu nhiên. Tôi nghĩ việc truyền tình cảm và đặc điểm văn hóa Hàn Quốc vào phim khoa học viễn tưởng khiến tác phẩm thú vị hơn. Tôi hy vọng ma thuật Hàn Quốc cũng sẽ thu hút khán giả nước ngoài", nhà làm phim chia sẻ.

Phim kết hợp yếu tố ma thuật và khoa học.

Aliennoid gây chú ý từ trước khi ra mắt khi lấy chủ đề xuyên không, kết hợp kỹ xảo bắt mắt. Ở các cảnh hiện đại, cuộc chiến giữa phe chính diện và phản diện khiến công trình đổ vỡ, thành phố rơi vào biển lửa. Trong phân đoạn quá khứ, chiến trường kết hợp giữa công nghệ và ma thuật, mang đến nhiều trải nghiệm mới mẻ về mặt thị giác. Variety, Guardian, The Hollywood Reporter,... đều nhìn nhận kỹ xảo phim ngang tầm các bom tấn Hollywood.

Việc cho các nhân vật được “xuyên không”, trở lại thời đại Goryeo cổ xưa có nhiều lợi điểm. Đầu tiên, quyết định “về cội” của Choi Dong Hoon được nhiều khán giả đánh giá là lựa chọn thông minh, khi vừa khai thác được bối cảnh lịch sử và nền văn hóa truyền thống sẵn có của Hàn Quốc, vừa tránh được việc phải tạo lập nên một thế giới hư cấu hoàn toàn.

Ngoài ra, điều này tạo nên tác phẩm hành động đậm văn hóa Hàn Quốc - nét riêng biệt để ekip tự tin khi đặt lên bàn cân so sánh với những phim bom tấn khác cùng chủ đề của phương Tây.

Sự trở lại của Kim Woo Bin

Alienoid đánh dấu sự bứt tốc trở lại đường đua điện ảnh của nam diễn viên 33 tuổi sau thời gian dừng hoạt động. Người hâm mộ cuồng nhiệt được thỏa mãn bởi trong phim, Kim Woo Bin diễn không chỉ một, mà tận 4 vai khác nhau: Khi lạnh lùng, ít nói ở tư cách nhân vật Vệ Binh, khi lại hài hước, nhút nhát, đỏm dáng trong các phiên bản còn lại.

Kim Woo Bin diễn bốn phiên bản khác biệt tính cách.

Điều hơi đáng tiếc khán giả chưa có dịp hiểu sâu hơn nhân vật Vệ Binh, bởi anh chưa có nhiều hội thoại với các vai khác. Nhân vật gây ấn tượng phần nhìn nhờ chiều cao 1,88 m của tài tử.

Tuyến phụ cũng gây ấn tượng với những tên tuổi gạo cội. Yum Jung Ah và Jo Woo Jin đóng bộ đôi pháp sư Hắc Nương - Làm Tử, Shin Jung Geun và Lee Si Hoon trong vai 2 con mèo ma thuật có tên Chân Trái và Chân Phải, đều chinh phục khán giả với nét diễn duyên dáng, tròn vai. So Ji Sub xuất hiện trong vai diễn phản diện phức tạp, tạo điểm nhấn với gương mặt lạnh lùng, cùng chất giọng trầm bí hiểm.

Tác phẩm của Choi Dong Hoon có nhiều điểm hạn chế. Có thời lượng trên 2 tiếng 30 phút, song phim chủ yếu giới thiệu nhân vật, cài cắm tình tiết cho phần hai - dự kiến phát hành năm 2023. Ở giữa phim, mạch truyện bị nhàm chán do những phân cảnh CGI kéo dài.

Việc phô diễn kỹ xảo liên tục khiến mạch phim dài dòng.

Cách kể chuyện song tuyến giúp nhà làm phim giấu các chi tiết bất ngờ, nhưng đồng thời khiến kịch bản trở nên khó hiểu quá mức cần thiết với mặt bằng chung phim bom tấn.

Chưa hết, người ngoài hành tinh trong phim được xây dựng mập mờ. Giống loài của họ không được đặt tên, với tạo hình còn đơn giản, giống các tranh ảnh mô tả người vũ trụ vào khoảng thập niên 60-70. Phe phản diện ngoài việc tà ác ra, thì không có động cơ rõ ràng. Chi tiết các tội phạm ngoài hành tinh bị bắt nhốt vào viên ngọc, kết hợp với công đoạn "biến hình" của Vệ Binh, khiến nội dung phim có phần trẻ con.

Sau thành công của Doctor Strange in The Multiverse of Madness và Everything, Everywhere All at Once, Alienoid là minh chứng tiếp theo về thành công của dòng phim đa thể loại. Tuy mạo hiểm,song nếu áp dụng khéo, thì việc kết hợp nhiều chi tiết và tuyến nhân vật trong các chiều không thời gian khác nhau sẽ mang lại thành công và sự hứng thú cho khán giả.