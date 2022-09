Cách để bạn không bỏ buổi tập chiều nay dù trời mưa gió

Theo các huấn luyện viên cá nhân, để có động lực tập thể dục mỗi ngày, bạn nên đặt mục tiêu dài hạn và ngắn hạn, đi tập cùng bạn bè và ưu tiên tập những thứ mình thích.

Tập luyện cùng bạn bè sẽ có động lực hơn. Ảnh: Marieclaire.

Nghiên cứu cho thấy tập thể dục có nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất lẫn tinh thần dù bạn tập bất kỳ lúc nào trong ngày. Nhưng để có động lực tập luyện mỗi ngày không phải là điều dễ dàng.

Jessie Jones Williams, huấn luyện viên cá nhân tại OriGym Center of Excellence, nói với báo The Independent: “Để có động lực, trước tiên bạn cần phải biết động lực của bạn chính xác là gì. Hãy cố gắng tìm ra lý do tích cực để tập luyện và không ngừng nhắc nhở bản thân về những điều này”.

Với suy nghĩ này, The Independent đã phỏng vấn các huấn luyện viên Jones Williams Ian Scarrott và Emma Vincent về cách tốt nhất để duy trì động lực tập luyện.

Động lực từ đâu ra?

Cả 3 huấn luyện viên đều nói rằng đặt ra mục tiêu là một cách tuyệt vời để duy trì động lực và khuyến khích bạn tập thể dục nhiều hơn.

“Lời khuyên tốt nhất của tôi để duy trì động lực tập luyện là hãy nhắc nhở bản thân về mục tiêu của bạn càng nhiều càng tốt và kết hợp điều này vào lịch tập”, Jones Williams nói.

Cô Vincent nói bạn có thể lên kế hoạch trước cho từng tuần, vì khi có kế hoạch rõ ràng có thể giúp bạn chịu trách nhiệm thực hiện.

Cô ấy nói thêm: “Hãy đặt những câu nói truyền cảm hứng ở chỗ nào đó như dán trên gương để bạn có thể nhìn thấy chúng mỗi ngày. Chỉ riêng điều này thôi cũng có thể mang lại cho bạn một chút động lực để đến phòng tập”.

Anh Scarrott gợi ý rằng hãy tập luyện theo nhóm hoặc tập với bạn bè. “Các bạn có thể giữ trách nhiệm cho nhau và tìm thấy niềm vui trong quá trình này. Hãy thử tham gia các lớp học, đây là cách hay để học bài tập mới, rèn luyện sức khỏe với những người có cùng mục tiêu và gặp gỡ người mới”, anh ấy nói thêm.

Cô Vincent cho biết việc ghi chép lại sự tiến bộ của bạn có thể là động lực tốt. “Bạn có thể nhìn lại để biết mình đã đi được bao xa. Điều này sẽ cho bạn biết lý do tại sao bạn làm điều đó ngay từ đầu và dự trù lý do để tiếp tục ngay cả khi bạn không muốn”, cô giải thích.

Tập bao nhiêu và tập gì?

Jones Williams nói: “Bạn sẽ thấy kết quả tốt nhất khi tập luyện nhiều hơn, nhưng bạn cần lưu ý đến việc nghỉ ngơi đầy đủ. Bạn nên bắt đầu tập 2-3 ngày mỗi tuần, ít nhất nửa tiếng/lần và tăng lên đến 4-5 ngày. Điều này sẽ mang lại kết quả tốt nhất và đảm bảo rằng bạn không cản trở việc tập luyện trong tương lai vì bị kiệt sức, tập luyện quá sức hoặc bị chấn thương”.

Về những bài tập bạn nên thực hiện, cô Vincent nói: “Nếu bạn đang muốn xây dựng cơ bắp khỏe hơn hoặc săn chắc hơn, bạn có thể dùng tạ để tập. Đối với việc cải thiện sức khỏe tinh thần, bất kỳ bài tập nào cũng đều tốt cả”.

Jones Williams cho biết thêm: “Bạn nên kết hợp giữa tập luyện sức mạnh và tim mạch, tùy thuộc vào mức độ thể chất và tình trạng sức khỏe của bạn. Bạn sẽ nhận được một lượng endorphin với bất kỳ bài tập nào làm tăng nhịp tim, bao gồm tất cả mọi thứ từ tập luyện sức bền cho đến nhảy Zumba”.

Hãy tìm một môn thể thao mà bạn yêu thích, như vậy sẽ giúp bạn không cảm thấy mình đang làm một nhiều nhỏ nhặt. Dù bạn thích bơi lội, chạy bộ, chơi cầu lông, leo núi hay chỉ đơn giản là đi bộ đều có lợi.

Vincent cho biết sự đa dạng là rất quan trọng. Cô ấy gợi ý: “Hãy kết hợp thói quen, thử các lớp học khác nhau và các phong cách huấn luyện khác nhau. Ngoài ra, bạn hãy thử thay đổi nơi tập từ nhà, phòng gym đến ngoài trời”.

Đặt mục tiêu gì để đạt được?

Jones Williams nói rằng điều quan trọng là phải đặt ra các mục tiêu dài hạn cũng như ngắn hạn. Tất cả mục tiêu của bạn phải bao gồm động lực bên trong.

Jones Williams cho biết động lực bên trong là động lực đến từ bản thân bạn chứ không phải là phần thưởng hay tác động bên ngoài. Vì vậy, thay vì thúc ép bản thân tập luyện để có được một thứ gì đó, hãy nghĩ về một số lợi ích cá nhân và tình cảm hơn.

Ví dụ, bạn muốn tăng cường trạng thái tinh thần, sự tự tin hoặc thậm chí là điều gì đó như đủ sức khỏe để đi bộ đi làm vào mùa hè. Những mục tiêu này dễ trở thành động lực hơn và cũng hiệu quả hơn trong dài hạn.

Vincent nói rằng không có mục tiêu nào là nhỏ bé. Mục tiêu có thể bao gồm bất cứ điều gì từ việc đi bộ lên cầu thang mà không cảm thấy khó thở hay hoàn thành ba môn phối hợp.

Không ngừng đặt ra mục tiêu tập luyện, dù là đơn giản hay nhỏ nhặt nhất. Ảnh: Gettyimages.

Tập vất vả nhưng mục tiêu không đạt được thì sao?

Tập luyện vất vả nhưng không đạt được kết quả nhanh chóng như mong muốn có thể khiến bạn nản lòng.

“Nhắc nhở bản thân là thành Rome không được xây dựng chỉ trong một ngày. Hãy tin tưởng vào quá trình. Bạn sẽ thấy mình đang tiến xa hơn rất nhiều để đến mục tiêu ngay cả khi bạn không cảm thấy như vậy”.

Jones Williams khuyên bạn nên nhắc nhở bản thân về mục tiêu ngắn hạn vì: “Mục tiêu ngắn hạn sẽ thường mang lại cho bạn cảm giác thành công và nâng cao thành tích mà bạn có thể sử dụng để duy trì khi đang đấu tranh để đạt được mục tiêu dài hạn”.

Làm gì khi quá bận rộn?

Scarrott cho biết việc dành thời gian cho tập thể dục là ưu tiên hàng đầu.

“Hãy xem nó như một phần thưởng cho một ngày làm việc chăm chỉ hoặc một cách để đánh thức bạn vào buổi sáng. Hãy tập vào buổi sáng hoặc cuối ngày”, anh ấy gợi ý.

Scarrot nói thêm: “Hãy tự hỏi bản thân xem ưu tiên của bạn trong cuộc sống là gì. Bạn có thực sự muốn đạt được mục tiêu tập thể dục của mình không? Nếu bạn làm, bạn sẽ dành thời gian cho nó. Không ai khác sẽ huấn luyện cho bạn”.

“Động não về cách tận dụng thời gian bạn có, ngay cả khi rất ít thì giờ, là cách tốt nhất để thúc đẩy bản thân tiết kiệm thời gian. Hãy trung thực với bản thân và lịch trình của mình cũng như khám phá những cách tập thể dục mới và thú vị”, Jones William nói.

Vincent cho biết thêm: “Viết ra thói quen hàng ngày của bạn như thế nào từ khi thức dậy đến khi đi ngủ. Sau đó, hãy dành nửa tiếng, cho dù đó là dậy sớm hơn 20 phút vào buổi sáng. Bắt đầu từ những việc nhỏ và dễ quản lý sẽ hữu ích hơn nhiều".