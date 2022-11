Cách cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama vượt qua khủng hoảng

Trong "The light we carry", bà Michelle Obama, cựu Đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ, chia sẻ cách vượt qua các thời điểm khó khăn của cuộc sống.

Cựu đệ nhất phu nhân Tổng thống Mỹ ra mắt quyển sách thứ 2. Ảnh: Penguinrandomhouse.

Michelle Obama phải vật lộn với "cảm giác vô vọng" sau cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Hàng loạt vấn đề xảy ra từ những mất mát và sự cô lập do đại dịch Covid-19, một mùa hè bất ổn chính trị, chủng tộc đến cuộc bạo loạn tại Điện Capitol.

"Mọi người đều tìm kiếm câu trả lời về cách vượt qua. Họ hỏi tôi ‘Bạn đã làm gì?’. Tôi phải bắt đầu suy nghĩ về điều đó", Michelle Obama chia sẻ với People trong cuộc trao đổi xung quanh nội dung của quyển sách sắp phát hành vào ngày 15/11.

Trong The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, vợ của cựu Tổng thống Barack Obama, một trong những phụ nữ nổi tiếng nhất thế giới, kể về cách bà tự ổn định bản thân trong những lúc lo lắng, cách vượt qua nỗi sợ dai dẳng và nghi ngờ về bản thân.

"Hơn 58 năm trong cuộc đời mình, tôi có thể nhìn lại và nói: Đây là cách tôi đối phó với nỗi sợ hãi. Đây là những điều tôi nói với chính mình khi tự đương đầu. Đây là cách tôi tồn tại trong một thế giới, nơi không nhất thiết phải có một phụ nữ da đen cao lớn'', bà chia sẻ. "Đây là cách tôi giữ áo giáp khi bị tấn công. Cuốn sách sẽ mang đến những điều đó".

Bà Obama, mẹ của Sasha và Malia Obama, đề cập đến nhiều khía cạnh khác nhau trong quyển sách mới. Từ cảm giác khó xử khi kết bạn mới đến những trải nghiệm của bà với nạn phân biệt chủng tộc, hôn nhân, nuôi dạy con cái và thậm chí cả thời kỳ mãn kinh.

Bà cũng kể về những câu chuyện học được ở "nhà bếp", từ người mẹ 85 tuổi Marian Robinson cùng Kathleen Buhle, người thường xuyên cùng bà đi bộ đường dài, tập yoga, vợ cũ của con trai Tổng thống Mỹ Joe Biden, cũng chính là mẹ của Maisy Biden, cô bạn thân nhất của Sasha Obama.

Vào năm 2018, bà Obama phát hành cuốn hồi ký bán chạy nhất của mình, "Becoming", đồng thời thực hiện một chương trình giới thiệu tại Mỹ và quốc tế để quảng bá. Cuốn sách đã bán được hơn 17 triệu bản trên toàn thế giới, vượt qua doanh số của bất kỳ cuốn hồi ký nào do một đệ nhất phu nhân hoặc tổng thống hiện đại trước đó từng xuất bản, bao gồm cả chồng bà.

The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times sẽ được bán ra từ ngày 15/11. Ngoài bản in có độ dài 336 trang, sách cũng phát hành phiên bản điện tử và âm thanh.