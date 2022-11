Cách chống mất nước dưới cái nắng Qatar

Một số du khách đến Qatar xem World Cup 2022 phải đi bộ một giờ để mua nước uống. Điều này dấy lên lo ngại về cơ sở vật chất của chủ nhà và nguy cơ sức khỏe cho người hâm mộ.

Mặc dù World Cup 2022 lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 11 và tháng 12, nhiệt độ vẫn tương đối cao ở Doha và các thành phố lân cận. Các cầu thủ đội tuyển Anh thậm chí đã phải thực hiện nhiều biện pháp để hạ nhiệt trong những buổi tập đầu tiên tại Qatar.

Theo chân các đội tuyển, người hâm mộ cũng đổ về một ngôi làng dành cho họ gần Sân vận động Lusail cách Doha vài dặm về phía Bắc hôm 19/11. Theo BBC Sport, tại đây, họ gặp vấn đề về nước uống.

Nhiều người hâm mộ gặp vấn đề về nước uống khi tạm trú tại những "làng fan". Ảnh: CNA.

Nhiều người cho rằng muốn mua nước, người hâm mộ phải đeo vòng tay, tuy nhiên, không nhiều thông tin về nơi bán vật phẩm này. Điều này khiến một số người rơi vào tình thế khó khăn, khi nhiệt độ chạm ngưỡng 30 độ.

Không dừng lại ở đó, kể cả khi đã có vòng tay, du khách vẫn phải đi bộ một giờ để mua nước ở cửa hàng gần nhất. Điều này tiếp tục dấy lên lo ngại về điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ World Cup của Qatar khi nước này là quốc gia Trung Đông đầu tiên đăng cai World Cup.

Lo ngại về nước uống tiếp tục được đặt ra khi trong tuần này, làng người hâm mộ Rawdat Al Jahhaniya dự kiến ​​sẽ đón hàng chục người hâm mộ xứ Wales và người Anh trong suốt giải đấu và chi phí thuê trọ ở đây không rẻ: £172 mỗi đêm cho một cabin đôi dành cho 2 người.

Theo các chuyên gia, việc đi bộ dưới thời tiết nắng nóng trong thời gian dài mà không bổ sung nước có thể gây nên tình trạng say nắng hay mất nước đối với cơ thể. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ , các triệu chứng của say nắng bao gồm nhiệt độ cơ thể cao (103 độ F, hoặc 39,5 độ C hoặc cao hơn); da nóng, đỏ, khô hoặc ẩm; mạch nhanh và mạnh; đau đầu; chóng mặt; buồn nôn; nhầm lẫn và bất tỉnh.

Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết say nắng nếu cần phải cấp cứu y tế có thể dẫn đến tử vong nhanh chóng trong 10-50% trường hợp. Theo đó, nếu phải đi bộ dưới thời tiết nắng nóng như ở Qatar trong thời gian dài, du khách ần chú ý bù nước, đội mũ và mặc quần áo nhẹ khi ra ngoài; đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời nhiều nhất có thể.