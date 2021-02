Cách chọn suit cho nam giới

Mặc suit đúng cách rất quan trọng, quyết định đến vẻ ngoài của phái mạnh.

Nam giới nên có sẵn một bộ suit trong tủ đồ cho những dịp quan trọng. Tuy nhiên, chọn trang phục sao cho phù hợp với thời tiết, đúng thời điểm là yếu tố quan trọng, quyết định vẻ ngoài của phái mạnh.

GQ đã chỉ ra những điều cần lưu ý khi chọn suit. Trong đó, phom dáng và chất liệu là 2 yếu tố chính.

Suit mặc trong đám cưới

Một bộ suit 3 mảnh là lựa chọn thông minh cho ngày trọng đại của bạn. Bên cạnh đó, bạn cần tuân thủ gam màu chung để tạo tổng thể hài hòa. Đối với những bộ suit trong đám cưới, hình thức nên được coi trọng.

Các bộ suit của Chris Hemsworth được đánh giá cao nhờ màu sắc và phom dáng. Ảnh: GQ.

Trong trường hợp chưa chọn được màu sắc phù hợp, tông xám trung tính có thể kết hợp với mọi gam. Ngoài ra, những bộ suit màu xanh dễ mặc, không kén da. Cây bút của GQ nhận định khi mặc áo gile không nên sử dụng thêm thắt lưng.

Đối với đám cưới được tổ chức vào mùa hè, bạn nên cân nhắc đến những bộ suit đơn giản hơn. Một số chất liệu được ưu tiên là cotton, vải đũi. Các gam màu sáng sẽ giúp vẻ ngoài thêm phần trẻ trung.

Suit mặc mùa hè

Với thời tiết nóng bức của mùa hè, các bộ suit nên có chất liệu mát mẻ, trọng lượng nhẹ hơn so với thiết kế cho mùa đông. Những gam màu sáng trở thành trợ thủ đắc lực giúp nam giới nhìn trẻ trung, năng động.

Mặc suit vào mùa hè tạo điều kiện để phái mạnh có cơ hội thử sức với những bộ đồ cách điệu, độc đáo. Harry Styles đã đổi mới bản thân với các họa tiết, màu sắc nổi bật. Bên cạnh đó, bạn có thể phối blazer cùng áo phông để tạo tổng thể đơn giản, sành điệu nhưng vẫn phù hợp với thời tiết.

Harry Styles nhìn trẻ trung trong các thiết kế có màu sắc nổi bật. Ảnh: Pinterest.

Tùy từng dáng người và sở thích cá nhân, bạn nên cân nhắc chọn phom dáng blazer. Hiện nay, nhiều chàng trai ưa chuộng kiểu oversized. Trong khi đó, một số người đặc biệt yêu thích các mẫu blazer ôm dáng, vừa vặn với cơ thể.

Suit dành cho mùa đông

Những bộ suit bằng vải len là sự ưu tiên hàng đầu của nam giới khi trời trở lạnh. Chất liệu len được đánh giá cao khi tạo cảm giác mềm mại, dễ mặc hơn vải tweed.

Bên cạnh đó, loại vải này chứa chất liệu ít gây hại cho môi trường. Khi cần, len sẽ phân hủy sinh học trong vài tháng mà không gây ra ô nhiễm như nhựa.

Các bộ suit 3 lớp đảm bảo được yếu tố giữ ấm và giúp phái mạnh nhìn chỉn chu, thanh lịch. Bên cạnh đó, bạn có thể phối thêm cùng áo len mặc ngoài sơ mi.

Suit bằng vải len là "trợ thủ đắc lực" giúp giữ ẩm cho nam giới vào mùa đông. Ảnh: King of Cocaine.

Những gam màu nên được kết hợp hài hòa để không ảnh hưởng đến tổng thể trang phục. Các tông như xám, đen và trắng có thể dễ dàng phối hợp với nhau.

Bộ đồ phù hợp với mùa xuân, thu

Vào lúc thời tiết mát mẻ hoặc se lạnh, các bộ suit may bằng vải linen (chất liệu được làm từ sợi trong thân cây lanh) nên được ưu tiên. Nhẹ và rộng rãi là 2 ưu điểm nổi bật.

Bên cạnh đó, các bộ suit may bằng vải linen có thể thích ứng với đa dạng phụ kiện. Bạn có thể phối cùng giày lười hoặc sandals. Tuy nhiên, mọi người nên chú trọng đến kiểu dáng giày dép sao cho vẫn đảm bảo được vẻ thanh lịch, phù hợp với bộ suit.

Thiết kế may đo

Những bộ suit may sẵn và mua theo kích thước được ưa chuộng vì có đa dạng mẫu mã. Tuy nhiên, bạn không quyết định được phom dáng hoặc chất liệu vải. Kích thước có thể sẽ bị lệch hoặc chất liệu không phù hợp với nhu cầu.

Lúc này, một bộ đồ được may đo kỹ lưỡng là lựa chọn tuyệt vời. Bạn có cơ hội để tùy chỉnh trang phục, chọn lựa và chỉnh sửa đến khi ưng ý.

Những bộ suit may bằng vải linen phù hợp với tiết trời se lạnh. Trong khi đó, các mẫu áo có ve trơn là lựa chọn hoàn hảo cho sự kiện trang trọng. Ảnh: Universal Tailors, Wessi.

Chọn thợ may là yếu tố quan trọng. Trước khi đến một cửa tiệm, bạn cần cân nhắc phong cách thiết kế của người thợ sao cho phù hợp với bộ đồ định may. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo các chính sách hỗ trợ sửa đồ sau khi may xong.

Chọn suit cho bữa tối trang trọng

Đối với những sự kiện trang trọng, thiết kế cổ điển là lựa chọn hợp lý. Nó mang đến vẻ ngoài sắc sảo, trưởng thành cho nam giới. Bộ suit truyền thống nên có áo khoác ngoài đính túi ngực nhỏ. Thông thường, những bộ suit cổ điển sẽ có ve áo cao, dày được làm bằng vải satin hoặc lụa.

GQ nhấn mạnh ve áo chữ V ít trang trọng nhất, không phù hợp với những bữa tối hoặc sự kiện quan trọng. Điều cần lưu ý là đảm bảo phom dáng vừa vặn với cơ thể và chọn cà vạt đúng màu.