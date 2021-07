Cách chọn muối chấm Hảo Hảo chất lượng

Để mua muối chấm Hảo Hảo chính hãng, người dùng nên tìm hiểu kỹ thông tin về nhà sản xuất, thành phần và xuất xứ nguyên liệu trên bao bì.

Theo nghiên cứu của Viện Dinh dưỡng quốc gia, 81% lượng muối tiêu thụ hàng ngày tại Việt Nam là muối và gia vị dùng trong quá trình chế biến, nấu nướng và khi ăn; 11% từ thực phẩm chế biến sẵn; 7,4% từ thực phẩm tự nhiên. Tổ chức y tế thế giới WHO khuyến cáo, một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 g muối/ngày.

Hiện nay, muối ăn chủ yếu lấy từ hai nguồn: Nước biển và mỏ muối. Nguồn muối từ nước biển thường không chứa chất gây hại cho sức khỏe. Muối ăn nguồn gốc tự nhiên này chứa nồng độ natri thấp cùng một số khoáng chất cần thiết được nghiên cứu có lợi cho sức khỏe khi sử dụng một lượng phù hợp.

Trong khi đó, muối ăn lấy từ mỏ công nghiệp có độ mặn cao hơn và có thể chứa nhiều kim loại nặng ảnh hưởng đến gan, thận hoặc cơ quan khác bởi không có khả năng phân hủy, tự đào thải trong quá trình tiêu hoá. Theo nghiên cứu của Intersalt, thành phần chính của muối công nghiệp là natri (NaCl) nồng độ cao - một trong những nguyên nhân gây tăng huyết áp, bệnh tim mạch, đột quỵ…

Sản phẩm muối chấm Hảo Hảo chính hãng dễ dàng phân biệt khi tìm hiểu kỹ.

Vì vậy, chuyên gia dinh dưỡng cũng như thương hiệu uy tín như Hảo Hảo khuyên người tiêu dùng tìm hiểu thông tin cơ bản về độ mặn, lượng Natri, độ tinh của muối. Cụ thể, sản phẩm muối chấm Hảo Hảo có độ mịn cao, không chứa hành lá và các loại lá gia vị trộn lẫn, nguồn gốc thành phần rõ ràng.

Chị Kiều Trang (quận Phú Nhuận) chi sẻ: “Sau khi đọc thông tin khuyến cáo của thương hiệu muối chấm Hảo Hảo về cách chọn sản phẩm an toàn cho sức khoẻ, kiểm tra chất lượng và so sánh hàng chính hãng, tôi nhận ra mình mua nhầm muối chất lượng kém, có thể nguy hại cho sức khoẻ bản thân và gia đình. Trước đây, tôi cứ nghĩ sản phẩm muối nêm không quan trọng nên nhiều khi lơ là, mua nhanh mà không kịp đọc nguyên liệu, thành phần hay kiểm tra thông tin nhà sản xuất”.

Theo AceCook, muối là nguyên liệu không thể thiếu trong bữa ăn của người Việt. Vì vậy, người tiêu dùng cần chú ý mua muối chấm Hảo Hảo chính hãng, tránh rủi ro cho sức khoẻ, đồng thời đảm bảo sức khoẻ gia đình. Cũng theo nhà sản xuất uy tín này, không khó để so sánh và kiểm tra chất lượng sản phẩm muối chấm Hảo Hảo nếu người dùng cẩn trọng. Người dùng nên dành thời gian kiểm tra thương hiệu được in trên bao bì kèm logo Acecook để đảm bảo mua hàng chính hãng, cam kết an toàn vệ sinh thực phẩm và đăng ký chất lượng nhãn hiệu phù hợp sức khoẻ. Ngoài ra, người dùng cần lưu ý nguồn gốc xuất xứ, uy tín nhà sản xuất, nguyên liệu dùng chế biến thành phẩm muối, từ đó tránh chọn nhầm muối chấm giả có thể gây hại cho sức khoẻ.