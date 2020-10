Cách chọn máy in màu laser cho doanh nghiệp

Dòng máy in màu laser của HP thiết kế gọn nhẹ, trang bị đa dạng tính năng với mức giá phải chăng, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, startup.

Doanh nghiệp cần ưu tiên chọn dòng máy cho ra bản in sắc nét, độ bền màu cao, giảm nỗi lo dính mực thừa, in nhòe, sai màu… Máy in laser màu HP gồm các sản phẩm chính HP Color Laser 150a/w, HP Color Laser MFP 178nw và HP Color Laser MFP 179fnw từ 4 triệu đồng - mức giá thuộc nhóm tốt trên thị trường. Dòng máy này phù hợp với nhu cầu in ấn tài liệu, bản kế hoạch, biểu đồ hay nội dung thuyết trình chuyên nghiệp và ấn tượng.

Máy in màu laser HP đáp ứng nhu cầu in tài liệu màu chuyên nghiệp.

Ngoài 2 dòng máy cơ bản, HP Color Laser MFP 179fnw tích hợp thêm chức năng scan, photocopy và fax dành cho doanh nghiệp cần trang bị máy in đa năng. Với mức giá phải chăng, máy in màu laser HP giúp tối ưu chi phí vận hành, đồng thời đảm bảo hiệu quả in ấn sinh động.

Doanh nghiệp nên chọn loại máy có thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt và di chuyển trong không gian làm việc hạn chế, không nhiều diện tích cho thiết bị cồng kềnh. Các dòng máy in của HP nhỏ gọn, có thể in không dây qua ứng dụng HP Smart, giúp người dùng quét, chia sẻ tài liệu, hình ảnh trực tiếp từ điện thoại và thực hiện thao tác in ấn. Nhờ đó, việc in tài liệu từ điện thoại dễ dàng và tiện lợi hơn, không tốn thời gian mở máy tính.

Máy in màu laser HP thiết kế nhỏ gọn, phù hợp không gian văn phòng hiện đại.

Ngoài ra, máy in màu laser sử dụng mực chính hãng của HP, cho phép thiết bị vận hành bền bỉ hơn và đảm bảo chất lượng bản in, nhất là trường hợp lưu trữ tài liệu thời gian dài. Mực in này được sản xuất từ những nguyên liệu tái chế, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn nhãn sinh thái về khí thải cũng như chất lượng không khí trong văn phòng để nhân viên có thể làm việc thoải mái.