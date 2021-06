Cách chọn khẩu trang chống bụi mịn PM2.5 và ô nhiễm không khí

Lựa chọn khẩu trang chất lượng, đeo đúng cách có thể giúp mọi người hạn chế hít phải bụi mịn, vi khuẩn, virus từ môi trường, từ đó hạn chế các bệnh hô hấp.

Chất lượng không khí tại các đô thị lớn thường xuyên ở mức xấu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân. Sử dụng khẩu trang N95, N99 có thể giúp người dùng tránh hít phải bụi có kích thước siêu nhỏ, cũng như ngăn một số vi khuẩn, virus.

Tác hại của ô nhiễm không khí với sức khỏe

Theo WHO, trong 10 bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất tại Việt Nam, có đến 6 bệnh liên quan đến đường hô hấp. Một trong những nguyên nhân của những bệnh này là ô nhiễm không khí, trong đó bụi mịn PM2.5 và bụi siêu mịn PM1.0 là tác nhân chính. Bụi mịn PM2.5 là bụi bay lơ lửng trong không khí, có kích thước 2,5 micromet trở xuống (nhỏ hơn 30 lần so với sợi tóc) và bụi siêu mịn PM1.0 có kích thước nhỏ hơn 1,0 micromet. Với kích thước siêu nhỏ nên các loại bụi này dễ dàng đi vào cơ thể thông qua hô hấp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bụi mịn PM2.5 và bụi siêu mịn PM1.0 ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Theo khuyến nghị của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ, người dân ở các thành phố ô nhiễm không khí có thể chọn khẩu trang có ký hiệu N95 hay N99. Nếu dùng khẩu trang đạt chuẩn có thể lọc được hơn 90% bụi có kích thước 0,3 micromet, cũng như ngăn được một số vi khuẩn, virus.

Chọn khẩu trang ngăn ngừa ô nhiễm không khí

Sử dụng khẩu trang N95, N99 có thể giúp người dùng tránh hít phải bụi mịn, vi khuẩn, virus từ môi trường. Ngoài ra, người dùng cũng cần lưu ý chọn khẩu trang có thiết kế phù hợp với gương mặt, đảm bảo thoáng khí, tạo cảm giác dễ chịu khi sử dụng, không gây tổn thương tai khi dùng lâu.

Khẩu trang cao cấp Mona Mask với 6 lớp lọc.

Tại thị trường Việt Nam, khẩu trang Mona Mask là sản phẩm do Công ty Cổ phần Eco Viva Việt Nam phát minh. Sản phẩm có thiết kế 6 lớp lọc chuyên dụng, đạt tiêu chuẩn N99.

Mẫu khẩu trang này được kiểm định chất lượng tại phòng Nelson Lab (Mỹ) về khả năng lọc các hạt bụi siêu mịn có kích thước 0,3 micromet (PM1.0) trong không khí, theo tiêu chuẩn khẩu trang bảo hộ 42 CFR 84 của NIOSH (Viện quốc gia về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp Mỹ). Công ty Cổ phần Eco Viva Việt Nam là một trong những doanh nghiệp đầu tiên đạt được tiêu chuẩn này.

Kết quả kiểm nghiệm khẩu trang Mona Mask từ Nelson Lab (Mỹ). Ảnh chụp màn hình.

Theo công bố từ hãng, hệ thống 6 tầng lọc chuyên sâu của Mona Mask, nhất là lớp lọc công nghệ nano, mỏng hơn khoảng 500 lần so với độ dày sợi tóc. Sợi nano được phân bổ dày đặc và xếp chồng lên nhau giúp ngừa bụi, bụi mịn, virus, vi khuẩn ở kích thước nhỏ; có khả năng khử mùi và chống giọt bắn theo tiêu chuẩn ASTM F2100 của Mỹ dành cho khẩu trang y tế phẫu thuật. Do đó, khẩu trang Mona Mask phù hợp dùng trong sinh hoạt đô thị, cơ sở y tế, chế biến thực phẩm, dệt may, giao thông vận tải, chế biến gỗ, dược phẩm, điện tử, sản xuất ôtô...

Một ưu điểm nữa của khẩu trang Mona Mask là thiết kế có thanh nhựa uốn cong giúp ôm sát khuôn mặt, ngăn chặn bụi; đệm mũi hỗ trợ che kín và không làm mờ kính khi đeo. Với thiết kế hình chữ V-3D, khẩu trang Mona Mask che phủ khu vực khoang miệng, giúp người dùng thở dễ dàng, hạn chế lem son môi với phái nữ. Nút tai tùy chỉnh trên dây đeo giúp người sử dụng có thể điều chỉnh kích thước phù hợp khuôn mặt.

Mona Mask được thiết kế ôm sát mặt và có nút tai điều chỉnh kích thước.

Theo QĐ số 1444, Bộ Y tế Việt Nam quy định lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 như kỹ thuật viên xét nghiệm, nhân viên y tế, người tiếp xúc trực tiếp để khám, điều trị, chăm sóc người bệnh Covid-19 bắt buộc sử dụng dòng khẩu trang bảo hộ tiêu chuẩn N95 trở lên. Đây là lá chắn hỗ trợ ngăn giọt bắn virus, khi tiếp xúc gần. Nhiều quốc gia phát triển tại châu Âu và Nhật Bản cũng khuyến khích người dân, nhóm y tế tuyến đầu và quan chức chính phủ sử dụng khẩu trang tiêu chuẩn N95 trở lên (hoặc tương đương) để phòng, chống Covid-19.

Hiện nay, một chiếc khẩu trang N99 của Mona Mask được bán lẻ với giá 16.000 đồng/chiếc. Với thời gian sử dụng 7-10 ngày/chiếc, người dùng có thể tái sử dụng bằng cách giặt máy, chà nhẹ bằng tay với bột giặt thường, khử trùng bằng cồn 70 độ C hoặc hấp hơi ở nhiệt độ 100 độ C mà không làm giảm hiệu năng lọc. Độc giả tham khảo website monamask.com và có thể đặt mua trực tuyến trên Shopee, Tiki, Lazada, Sendo.