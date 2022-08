Cách chọn áo dây che vai rộng, bụng to

Cổ ngắn: Những chiếc áo không tay thường được phái đẹp ưu tiên vào mùa nóng. Tuy nhiên, một số khuyết điểm trên cơ thể như bụng to, vai hẹp, bắp tay to khiến họ không tự tin mặc những thiết kế này. Nếu tự ti về phần cổ ngắn, bạn hãy chọn những chiếc áo khoét rộng phần trên, chẳng hạn chữ V nhằm để lộ đường nét của vai, cổ. Theo GirlStyle, mẹo này giúp chuyển hướng sự chú ý của thị giác, khuôn mặt sẽ trông dài, thon gọn hơn. Bạn nên tránh những chiếc áo cổ cao để không bị vấn đề mặt to. Ảnh: itzy.all.in.us, rose_are_rosie.