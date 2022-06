Cách chị em nhà Kardashian kiếm tiền

Không nổi tiếng bằng các con gái song bà Kris Jenner cũng không kém cạnh trong việc kinh doanh. Bà điều hành Jenner Communications - công ty quản lý những người con và là nhà sản xuất Keeping Up with the Kardashians. Theo LinkedIn, công ty thành lập năm 2007 và có khoảng 10 nhân viên. Ngoài ra, Kris điều hành trang web bán lại quần áo và phụ kiện đã qua sử dụng của gia đình - Kardashian Kloset. Ảnh: @krisjenner.