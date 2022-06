Cách cấp ẩm vừa đủ cho da vào mùa hè

Cấp ẩm vào mùa hè là bước chăm sóc da quan trọng. Tuy nhiên, bạn nên chọn những sản phẩm cấp ẩm vừa phải để tránh gây tác hại xấu cho da.

Làn da mất nước mùa hè sẽ đổ nhiều dầu, bong tróc, lão hóa nhanh. Do đó, chúng ta cần tăng cường các bước cấp ẩm và phục hồi trong chu trình dưỡng da hàng ngày. Tuy nhiên, bạn cũng cần cẩn trọng để không cấp ẩm quá nhiều dẫn đến mụn. Dưới đây là một số biện pháp cấp ẩm vừa đủ cho da trong ngày nắng nóng.

Sử dụng mặt nạ cấp nước làm dịu da

Chỉ vài giờ sau khi tiếp xúc dưới nắng, bạn dễ nhận thấy da ửng đỏ và rơi vào tình trạng mất nước. Lúc này, làm dịu và cấp nước cho da bằng các sản phẩm mặt nạ lành tính là lựa chọn ưu tiên để ngăn da đổ dầu nhiều hơn.

Midnight Blue Calming Sheet Mask là dòng sản phẩm mặt nạ phục hồi của thương hiệu Dear, Klairs. Với thành phần lành tính và tập trung cấp ẩm, sản phẩm được dùng cấp ẩm hàng ngày, đồng thời giúp hạ nhiệt nền da. Với mặt nạ đen này, vùng da tổn thương sẽ mềm và mát hơn.

Mặt nạ đêm Midnight Blue Calming Sheet Mask.

I’m from Mugwort Sheet Mask cũng là mặt nạ hè được ưa chuộng với thành phần chiết xuất từ ngải cứu. Nguyên liệu này được biết đến với khả năng làm dịu và chữa lành vết thương. Những làn da tổn thương, mất nước do tiếp xúc lâu dưới ánh nắng mặt trời có thể sử dụng mặt nạ I’m from Mugwort Sheet Mask để bổ sung độ ẩm kịp thời, làm dịu tức thì.

Bù nước cho da bằng toner

Bên cạnh mặt nạ, chúng ta có thể sử dụng toner cấp ẩm để duy trì cấp nước liên tục mà lại vừa đủ cho da. Để tránh ma sát lên vùng da tổn thương, bạn có thể vỗ nhẹ toner lên da hoặc dùng bông tẩy trang để làm thành lotion mask.

Sản phẩm I’m from Rice Toner.

Bạn có thể tham khảo sản phẩm I’m from Rice Toner. Với chiết xuất từ gạo, toner này không chỉ cấp ẩm tốt, mà còn có tác dụng dưỡng trắng, giúp cải thiện vùng da xỉn màu. Sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, bạn có thể sử dụng sản phẩm này để hỗ trợ da phục hồi.

Bộ đôi toner của thương hiệu Dear, Klairs giúp cấp ẩm cho da vào mùa hè.

Nhắc đến toner cấp ẩm, không thể bỏ qua bộ đôi toner của thương hiệu Dear, Klairs với kết cấu sệt ngậm nước. Trong những ngày lười, chỉ với một bước toner là bạn đã có thể cấp ẩm vừa đủ cho da sau một ngày dài.

Sự kết hợp giữa toner cấp ẩm bổ sung thêm dưỡng chất phục hồi cũng là một phương pháp hữu hiệu giúp da ẩm mịn và sáng màu trong ngày hè. Tinh chất Propolis B5 có trong Propolis B5 Glow Barrier Calming Toner đến từ thương hiệu Some By Mi sẽ giúp bạn lấy lại làn da nguyên bản, căng mọng đủ nước.

Sản phẩm Propolis B5 Glow Barrier Calming Toner.

Để cấp ẩm tốt hơn, bạn có thể bổ sung thêm các dạng serum hay kem dưỡng. Tuy nhiên, bạn cần lựa chọn sản phẩm kỹ lưỡng để không bị dư ẩm dẫn tới những tác động gây hại cho da. Thận trọng trong việc cấp ẩm vào mùa nóng nhất trong năm sẽ giúp bạn sở hữu một làn da căng bóng và mịn màng.