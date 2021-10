Cách các thương hiệu xa xỉ cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng

Đề cao tính bảo mật và riêng tư trong mọi quy trình dịch vụ, các thương hiệu xa xỉ biết cách khiến trải nghiệm của khách hàng trở nên khác biệt.

Các thương hiệu lớn không chỉ biết cách nâng cao giá trị sản phẩm mà còn chiều chuộng và chăm sóc cảm xúc khách hàng bằng những dịch vụ được cá nhân hoá tỉ mỉ. Điều này lý giải vì sao những sản phẩm giới hạn từ các thương hiệu xa xỉ luôn được giới thượng lưu săn đón.

Từ trải nghiệm “đo ni đóng giày” của các thương hiệu xa xỉ

Đối với giới siêu giàu, trải nghiệm là yếu tố quan trọng. Họ sẵn sàng chi hàng chục nghìn USD để sở hữu đôi giày hay chiếc túi phiên bản giới hạn không chỉ vì chi phí vật liệu hay gia công, mà còn bởi giá trị cảm xúc khi được phục vụ. Dịch vụ theo phương châm “độc tôn - riêng tư - giới hạn” là chìa khóa giúp các thương hiệu siêu sang giữ chân tầng lớp thượng lưu. Từ Patek Phillippe, Rolls Royce đến Hermes, Chanel luôn tìm cách làm hài lòng khách hàng.

Đơn cử, hãng xe Roll Royce sẵn sàng mời khách hàng tham quan công ty tại Goodwood, dây chuyền lắp ráp và được tư vấn các mẫu xe tùy chỉnh thiết kế riêng cho từng người. Hermes có thể “đo ni đóng giày” những chiếc túi theo yêu cầu riêng của khách hàng. Những chiếc túi Hermes được ví như viên kim cương đắt giá mà giới siêu giàu chỉ có thể sở hữu khi đặt trước từ 6 tháng đến vài năm. Sau khi tỉ mẩn gia công, chúng được mang đến tận nhà cho khách hàng ngắm và lựa chọn một cách kín đáo và riêng tư.

Các thương hiệu xa xỉ như Patek Phillippe, Rolls Royce, Hermes, Chanel… luôn biết cách làm hài lòng khách hàng. Ảnh: Getty Images.

Các thương hiệu thời trang xa xỉ cũng không kém cạnh với những bộ sưu tập haute couture (may đo cao cấp) giới hạn 1-2 thiết kế tại mỗi châu lục. Tuần lễ thời trang haute couture hàng năm là bức tranh sôi động khi khách VIP được tận hưởng đặc quyền mua sắm xa xỉ. Mỗi khách hàng có buổi thử đồ riêng sau các buổi diễn giới hạn.

Tại đây, các nhà thiết kế luôn có mặt để chia sẻ nguồn cảm hứng của bộ sưu tập mới, tư vấn những mẫu thiết kế phù hợp cho thượng khách. Từ đầm may đo cao cấp - haute couture - hàng trăm nghìn euro, đến việc mời champagne và trứng cá caviar trong phòng thử đồ, tất cả đều nhằm mang đến cho khách hàng những dịch vụ độc đáo. Họ được sở hữu những món đồ không phải có tiền là mua được.

Khách hàng muốn mua những chiếc túi phiên bản giới hạn của Hermes phải đặt trước nhiều tháng. Ảnh: Unsplash.

Đến dịch vụ cá nhân hoá tại căn hộ The Ritz-Carlton

Không chỉ lĩnh vực tiêu dùng hay thời trang xa xỉ, khái niệm cá nhân hóa trải nghiệm còn xuất hiện trong bất động sản hàng hiệu, đơn cử khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi tại The Grand, tọa lạc ở vị trí đắt địa trong phố cổ Hà Nội. Các chủ nhân tương lai được trải nghiệm hành trình sở hữu căn hộ hàng hiệu tại The Grand được cá nhân hóa cho từng khách hàng. Từng quy trình tư vấn được “đo ni đóng giày” theo nhu cầu của mỗi chủ nhân.

Masterise Homes sẽ gặp gỡ và mang dịch vụ chăm sóc, bán hàng đến địa điểm khách hàng yêu cầu, thay vì khách hàng phải đến những buổi mở bán đông đúc. Đó có thể là nhà mẫu dự án, nhà riêng của khách hàng hay bất cứ đâu mà khách hàng cảm thấy thuận tiện. Dịch vụ này sẽ mang đến cho chủ nhân tương lai của căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi trải nghiệm xứng tầm.

Đó cũng là một trong những lý do khiến giới thượng lưu hài lòng với các sản phẩm và dịch vụ của Masterise Homes, đặc biệt là khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi tại The Grand. Trong đợt mở bán đầu tiên, toàn bộ căn hộ dành cho thị trường trong nước nhanh chóng được đặt chỗ.

Ông Linton Borthwick, Trưởng bộ phận dịch vụ khách hàng Masterise Homes, chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn mang đến hành trình trải nghiệm khác biệt trên thị trường bất động sản. Vượt qua loạt thách thức từ lĩnh vực đào tạo và đồng bộ hoá hệ thống trong bối cảnh dịch bệnh, đội ngũ Masterise Homes nỗ lực từng ngày để nâng cấp trải nghiệm, đặt nhu cầu thượng khách lên hàng đầu để mang đến cho họ những dịch vụ và tiện ích đậm dấu ấn cá nhân”.

Tọa lạc tại vị trí vàng của Hà Nội - phố Hàng Bài, cách hồ Hoàn Kiếm vài bước chân, khu căn hộ hàng hiệu The Ritz-Carlton, Hanoi hứa hẹn thỏa mãn kỳ vọng của các thượng khách về dự án mang thương hiệu quốc tế nhưng vẫn lưu giữ nét truyền thống và cái hồn của phố cổ.