Cách BlackPink kiếm hàng chục triệu USD

BlackPink kiếm được số tiền khủng từ vé concert. Ngoài ra, họ bán nhiều mặt hàng khác nhau hoặc phát hành phim để từ đó có doanh thu top đầu Kpop.

Kpop là ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD, tạo ra doanh thu khổng lồ trong nước và quốc tế thông qua việc bán nhạc, các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và quảng cáo cho thương hiệu...

Các thần tượng Kpop dường như có lối sống xa hoa mà hầu hết mọi người chỉ có thể nhìn và mơ ước. Thành công của các nhóm nhạc hàng đầu như BTS, BlackPink, TWICE đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn thanh niên với hy vọng thử sức bản thân để trở thành thần tượng.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2016, BlackPink đã thu hút được lượng người theo dõi khổng lồ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Nhờ vậy, họ là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất làng nhạc pop Hàn Quốc. Những màn trình diễn tràn đầy năng lượng, âm nhạc hấp dẫn và lượng người hâm mộ lớn đã mang lại thành công ngoài sức tưởng tượng cho nhóm nhạc của YG Entertainment.

Kiếm bộn tiền nhờ vé concert

Theo Asiae, BlackPink bắt đầu thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới từ năm 2018, trước khi dịch Covid-19 bùng phát. Thời điểm đó, nhóm nhạc nữ bán được 472.183 vé và thu về 56,75 triệu USD . Giá vé trung bình là 120 USD . Và với chuyến lưu diễn Born Pink đang diễn ra, giá vé trung bình tăng gần gấp đôi, lên 214 USD .

Cuối tháng 4, Touring Data - một công ty tổng hợp dữ liệu về các chuyến lưu diễn của Mỹ - thông báo BlackPink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử. Kết quả này được công ty đưa ra sau khi phân tích doanh thu bán vé từ chuyến lưu diễn Born Pink.

BlackPink kiếm được 78,4 triệu USD từ 366.248 người tham dự concert tại 26 buổi biểu diễn. Con số này vượt qua doanh thu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của Spice Girls. Spice Girls là người nắm giữ kỷ lục này trước đó với 78,2 triệu USD (11 đêm diễn) vào năm 2019.

Concert của BlackPink luôn cháy vé. Ảnh: YG Entertainment.

Asiae phân tích tính tổng tất cả nghệ sĩ nam và nữ trên toàn thế giới, BlackPink đứng thứ 26 trong số nghệ sĩ có doanh thu tour diễn cao nhất. BTS xếp thứ 27 danh sách. Với tour năm ngoái, BTS thu hút 458.145 người trong 11 buổi biểu diễn và kiếm được 75,48 triệu USD . Quy mô địa điểm của BlackPink nhỏ hơn nhưng giá vé trung bình lại cao hơn khoảng 70.000 won so với BTS.

Tháng 11/2022, BlackPink biểu diễn tại Trung tâm Prudential ở Newark trong hai đêm liên tiếp. Họ kiếm được tổng cộng 3,2 triệu USD mỗi đêm và trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu cao nhất tại Mỹ.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết BlackPink bắt đầu tour diễn Born Pink từ tháng 10/2022 tại Seoul, sau đó đi qua Bắc Mỹ, châu Âu... Tất cả đều cháy vé. Asiae thống kê tới 25/4, chuyến lưu diễn Born Pink của BlackPink đã được tổ chức 42 lần và vẫn còn 15 buổi biểu diễn. Khi đó, concert tại Hà Nội chưa được công bố.

Xem xét mức độ phổ biến ở châu Á, có vẻ tất cả đêm nhạc còn lại trong tour Born Pink tiếp tục cháy vé. Trong trường hợp đó, BlackPink có thể thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả và dự kiến thu về tổng cộng 300 tỷ won (tương đương 227 triệu USD ) chỉ từ doanh thu bán vé.

Ngay cả trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát và chỉ có thể tổ chức concert online, BlackPink cũng kiếm về số tiền khủng.

The Show - concert trực tuyến đầu tiên của BlackPink - thu hút hơn 280.000 người xem (không bao gồm từ Trung Quốc). Vé xem buổi biểu diễn được bán với giá trung bình là 30- 40 USD . BlackPink kiếm được khoảng 10,5 triệu USD sau concert.

Vé concert không phải tất cả

Ngoài doanh thu bán vé, các concert của BlackPink nói riêng và Kpop nói chung còn kiếm thêm một khoản không nhỏ từ hàng hóa độc quyền. Với sự nổi lên của các siêu sao toàn cầu như BlackPink, vô số người hâm mộ trung thành đổ xô đến các concert để không chỉ tận mắt nhìn thần tượng mà còn háo hức sở hữu những món hàng độc quyền.

Vì vậy, với câu hỏi "hàng hóa có được bán tại các concert của BlackPink không?”, câu trả lời là “có” và nó không chỉ giới hạn ở áo phông, mũ. Từ móc khóa đến lightstick, người hâm mộ BlackPink có rất nhiều lựa chọn khi đến concert của thần tượng. Nhưng đó vẫn chưa phải tất cả. Các nhà cung cấp cũng bán mặt hàng độc đáo như hộp cơm trưa, vỏ điện thoại và thậm chí búp bê của các thành viên. Việc đó khiến các buổi hòa nhạc của BlackPink trở thành một nơi tuyệt vời để tìm những món đồ độc quyền.

Theo thông tin trên Weverseshop - trang web phân phối hàng hóa độc quyền của BlackPink và nhiều nhóm nhạc Kpop - hàng chục mặt hàng khác nhau được bán tại concert, chẳng hạn ảnh chụp các thành viên, móc khóa, áo phông, túi, kẹp tóc, sách ảnh, sticker, mũ in hình BlackPink, thẻ in lời bài hát… Trong đó, áo thường có giá cao nhất, dao động 70- 80 USD .

BlackPink kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Ảnh: YG Entertainment.

Theo trang Mothership, khi concert của BlackPink diễn ra tại Singapore vào giữa tháng 5, nhiều người còn nhận xếp hàng để mua các mặt hàng được bày bán thay những khán giả không có thời gian hoặc không đủ kiên nhẫn. Họ nhận hoa hồng từ công việc này. Người trung gian sẽ tính phí từ 5 đến 10 SGD, tùy thuộc vào mặt hàng được mua.

Điều đó cho thấy ngay cả các loại hàng hóa cũng rất được ưa chuộng. YG chưa tiết lộ doanh thu cụ thể từ việc bán hàng trong concert nhưng với sức nóng của BlackPink và lượng fan hùng hậu, có thể dự đoán con số là không nhỏ.

Chưa dừng ở đó, nội dung concert của BlackPink còn được sử dụng để YG Entertainment sản xuất movie. Theo báo cáo của CJ 4DPLEX và Trafalgar Releasing vào tháng 8/2021, BlackPink The Movie trở thành bộ phim chiếu rạp về nội dung sự kiện có doanh thu cao nhất năm. BlackPink The Movie ra mắt ngày 4/8/2021 và thu về 4,8 triệu USD từ gần 100 vùng lãnh thổ tính tới giữa tháng 8/2021. Bộ phim ghi lại các buổi biểu diễn và hành trình chuẩn bị cho tour của BlackPink.

BlackPink sắp có hai buổi biểu diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 7. Giá vé và sơ đồ chính thức chưa được công bố, nhưng theo một nguồn tin, mỗi buổi biểu diễn tại Hà Nội của BlackPink có khoảng 26.000 khán giả. Tham khảo từ concert ở các nước lân cận, giá vé dự đoán dao động trong khoảng 1,8 triệu đồng tới 10 triệu đồng. Nếu chỗ ngồi được lấp kín với hơn 50.000 khán giả trong 2 đêm, con số BlackPink thu được từ Born Pink ở Hà Nội cũng không nhỏ.

Và việc bán hàng hóa hẳn cũng rất được chào đón. Lý do là đây là lần đầu tiên BlackPink tổ chức concert tại Việt Nam. Trong khi đó, người hâm mộ dù ở bất cứ đâu cũng có điểm chung là đam mê, yêu mến thần tượng cuồng nhiệt. Do đó, việc mặc chiếc áo phông hay đeo túi in hình BlackPink trong chính concert của thần tượng luôn là niềm tự hào với fan Kpop. Sức mua có thể không quá cao bởi fan Kpop ở Việt Nam chủ yếu là người trẻ. Nhưng chắc chắn họ hưởng ứng việc những món đồ kỷ niệm được bày bán trong concert.

Chưa kể, trước đây, để mua album, hàng hóa, họ phải đặt từ Hàn Quốc và chờ đợi khá lâu. Khi có cơ hội mua trực tiếp, nhiều người sẽ trân trọng và chớp lấy thời cơ.