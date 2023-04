Cách bạn gái 'Người Nhện' kiếm tiền và tiêu tiền

Zendaya kiếm được hàng triệu USD khi bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ sớm. Bên cạnh đó, cô sở hữu một số bất động sản.

Zendaya là một trong những nữ diễn viên thành công nhất tại Hollywood hiện nay, theo Insider. Bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ sớm, diễn viên 27 tuổi kiếm được hàng triệu USD từ đóng phim, góp mặt trong các chiến dịch quảng cáo.

Cô từng tham gia vào nhiều tác phẩm nổi tiếng như Shake It Up, KC Undercover, Spider-Man: No Way Home, Euphoria. Gần đây, nữ diễn viên chi tiền cho bất động sản.

Từ chục nghìn đến triệu USD

Khi còn bé, Zendaya thử sức với công việc người mẫu. Cô đóng quảng cáo và góp mặt trong album của Kidz Bop. Đến tuổi thiếu niên, nữ diễn viên có bước đột phá lớn khi xuất hiện trên Disney Channel.

Zendaya và Bella Thorne cùng đóng vai chính trong loạt phim Shake It Up vào năm 2010. Sau đó, cô tham gia vào nhiều dự án như Frenemies, Zapped, PrankStars và KC Undercover.

Xuyên suốt khoảng thời gian này, bạn gái Tom Holland kiếm được hàng trăm nghìn USD. Theo tạp chí Entity, Zendaya được trả 162.000 USD cho PrankStars, 284.000 USD với vai diễn trong Frenemies và 200.000 USD mỗi phần KC Undercover.

Khoảng thời gian tham gia Dancing with the Stars vào năm 2013 đã mang về cho Zendaya một số tiền lớn. Thời điểm đó, nữ diễn viên là thí sinh nhỏ tuổi nhất chương trình. Cô tham dự cuộc thi khi 16 tuổi. Kết thúc chương trình, Zendaya đứng ở vị trí thứ 2. Tuy nhiên, nữ diễn viên không ra về tay trắng.

Zendaya được trả 1 triệu USD cho mỗi tập phim Euphoria. Ảnh: Alamy.

E! Online cho biết Zendaya kiếm được 10.000 USD cho tuần thứ 3 và 4. Đến tuần thứ 5 và 6, cô được trả 20.000 USD . Con số này tiếp tục tăng đến mức 30.000 USD cho tuần 7-8. Vào tuần thứ 9 và 10, Zendaya nhận 50.000 USD .

Ngoài tiền lương hàng tuần, nữ diễn viên nhận thêm khoản tiền thưởng ký hợp đồng trị giá 125.000 USD để xuất hiện trong chương trình.

Khi Euphoria trở thành bộ phim nổi tiếng, tác phẩm đón nhận loạt ý kiến khen chê. Hầu hết bình luận từ khán giả đều công nhận Zendaya đã diễn tròn vai khi hóa thân thành nhân vật Rue Bennett.

Theo một báo cáo của Puck News vào cuối tháng 2, Zendaya được trả 1 triệu USD cho mỗi tập phim. Điều này giúp cô trở thành một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất trên truyền hình.

Bên cạnh Euphoria, Spider-Man: No Way Home cũng là tác phẩm giúp tên tuổi của Zendaya lên một tầm cao mới. Không có thông tin chính xác về việc Zendaya kiếm được bao nhiêu tiền khi đóng vai MJ. Tuy nhiên, Puck News đưa tin tiền thưởng của nữ diễn viên khi góp mặt trong Spider-Man: No Way Home là 10 triệu USD .

Chi tiền cho bất động sản

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Zendaya liên tục để lại dấu ấn với phong cách thời trang ấn tượng. Cùng với stylist Law Roach, nữ diễn viên nhiều lần trở thành tâm điểm khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Hình ảnh ấn tượng giúp Zendaya lọt vào mắt xanh của các thương hiệu thời trang. Cô hợp tác với loạt nhãn hàng đình đám như Tommy Hilfiger, Dolce & Gabbana, Valentino và Bulgari.

Đầu tháng 3, Zendaya tham dự show diễn của Louis Vuitton thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Điều này khiến người hâm mộ tò mò về mối quan hệ giữa nữ diễn viên cùng nhãn hàng xa xỉ Pháp sẽ phát triển như thế nào trong tương lai.

SCMP nhận định việc hợp tác với nhiều thương hiệu cao cấp giúp Zendaya thu về hàng triệu USD.

Nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thời trang. Ảnh: Valentino.

Zendaya bước chân vào giới giải trí từ sớm và kiếm được bộn tiền nhờ các vai diễn. Tuy nhiên, nữ diễn viên không có thói quen tiêu xài hoang phí. Ngôi sao 27 tuổi từng chia sẻ với Vogue, cô không tiêu hoang vì ở gần và chăm sóc mẹ - một người luôn sống tiết kiệm.

Những năm gần đây, việc Zendaya chi tiền cho bất động sản thu hút sự chú ý. Năm 2017, nữ diễn viên mua căn nhà đầu tiên ở tuổi 20. Cô trả 1,4 triệu USD cho ngôi nhà theo phong cách Địa Trung Hải nằm ở khu phố Northridge, Los Angeles. Nơi đây có 5 phòng ngủ, 5 phòng tắm và phòng ăn, phòng khách riêng biệt.

Đến 2020, ngôi sao phim Euphoria mua một ngôi nhà ở Encino với giá 4 triệu USD , theo Dirt. Căn nhà lấy cảm hứng từ hình ảnh trang trại với 6 phòng ngủ, phòng tắm, một nhà khách và hồ bơi.