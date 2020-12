Cách Angelina Jolie sử dụng khối tài sản 160 triệu USD

"Tôi bị ám ánh việc kiếm tiền. Từ bé, tôi tự nhủ phải thật giàu để cuộc sống của các con sau này được tốt hơn", Angelina Jolie chia sẻ.

Angelina Jolie trở lại mạnh mẽ với nhiều dự án lớn. Một số phim mới của cô cũng đã được ấn định ngày công chiếu. Theo Forbes, kết quả từ quá trình làm việc chăm chỉ mang về cho minh tinh thu nhập 35,5 triệu USD trong năm qua (tính từ tháng 6/2019 - 6/2020, chưa khấu trừ thuế).

Nằm trong top 100 sao nữ kiếm tiền giỏi nhất, Jolie đang sở hữu khối tài sản 160 triệu USD . Trung bình mỗi năm cô kiếm hơn 30 triệu USD từ phim ảnh, các hợp đồng quảng cáo. Ngoài ra, cô còn đầu tư bất động sản và cổ phần công ty khác.

Bị ám ảnh bởi việc kiếm tiền

Trong một bài phỏng vấn trên Vogue, Angelina Jolie chia sẻ: "Tôi bị ám ảnh bởi việc kiếm thật nhiều tiền. Ngày bé, mọi thứ rất khó khăn và tôi tự nhủ phải thật giàu để con mình sau này có cuộc sống đủ đầy".

Theo Celebrity Net Worth, chỉ tính riêng từ 2001- 2011, vợ cũ Brad Pitt đã bỏ túi hơn 120 triệu USD cho việc đóng phim (riêng cát-xê phim Lara Croft: Tomb Raider là 7 triệu USD ). Từ đó, tiền lương cứ đều đặn tăng dần. Đến The Tourist, Jolie đã nhận gần 20 triệu USD .

Với gia tài hơn 30 tác phẩm điện ảnh, phần lớn là những bom tấn phòng vé, không quá bất ngờ khi Jolie được hầu hết nhà làm phim gạo cội săn đón. Tờ Box Office Mojo cho hay loạt phim Jolie tham gia đã thu về 5,99 tỷ USD doanh thu toàn cầu.

Còn The Time tiết lộ rằng để bà mẹ 6 con gật đầu đóng Maleficent, Disney phải chi 33 triệu USD , bất chấp việc người đẹp 45 tuổi không xuất hiện trên màn ảnh trong gần 4 năm trước đó. Cô cũng được Netflix trả 23,37 triệu USD cho phim truyền hình dựa trên hồi ký của Loung Ung .

Angelina Jolie nằm trong top 100 ngôi sao nữ kiếm tiền giỏi nhất thế giới. Ảnh: New Indian Express.

Mới đây, Jolie xác nhận sẽ xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel với tư cách siêu anh hùng Thena thuộc nhóm Eternals. Đông đảo người hâm mộ thắc mắc không biết Marvel tiêu tốn bao nhiêu để mời Jolie gia nhập MCU.

Ngoài lương đóng phim, Jolie cũng đóng quảng cáo rất nhiều. Minh tinh từng ký hợp đồng trị giá 12 triệu USD với hãng St. John. Năm 2011, thương hiệu xa xỉ Pháp Louis Vuitton đồng ý trả 10 triệu USD cho Angelina Jolie làm đại sứ trong vòng một năm.

Chưa kể, công ty sản xuất Jolie Pas Production cũng mang về cho người đẹp 45 tuổi lợi nhuận hàng chục triệu USD từ các dự án Unbroken, The Breadwinner và By the Sea.

Nữ diễn viên cũng đồng sở hữu hãng sản xuất rượu vang với chồng cũ Brad Pitt có trụ sở ở Pháp. Năm 2013, cặp sao cho ra mắt loại rượu Miraval Rosé. Đây được xem là thành công vang dội khi 6.000 chai đầu tiên tại các cửa hàng trên thế giới được bán hết chỉ trong 5 giờ.

Đối xử phóng khoáng với mọi người

Có thể nói Angelina Jolie xài tiền nhiều nhất là đầu tư cho tương lai 6 con. Mỗi năm, cô bỏ ra 900.000 USD thuê bảo mẫu chăm sóc mỗi đứa trẻ. Các con của nữ diễn viên không đến trường mà được học tại nhà, thế nên việc thuê giáo viên riêng cũng rất tiêu tốn ngân sách.

Chưa kể, một đội ngũ vệ sĩ được thuê để bảo vệ sát sao các nhóc tỳ mỗi khi ra đường. Tiền học phí, du lịch và các khoản khác cũng ngốn của Jolie không ít.

Khi còn chung sống với Brad Pitt, Jolie tỏ ra phóng khoáng khi thường xuyên mua tặng người bạn đời những món quà đắt đỏ.

Cách đây một thập kỷ, cô tặng Brad Pitt một cây cổ thụ 200 tuổi trong khu biệt thự Chateau Miraval ở Pháp. Cô còn mua cho anh mặt dây chuyền kim cương khắc nốt nhạc tình yêu rất nhỏ. Theo The Sun, sợi dây chuyền trị giá đến 1 triệu USD .

Tờ Marie Claire cho biết ngôi sao Tomb Raider bỏ ra 250.000 USD cho món quà cưới tặng người bạn đời. Đó là chiếc máy đánh chữ mà cố nhà văn Ernest Hemingway dùng để viết tác phẩm From Whom the Bell Tolls trước khi tự sát.

Món quà xa xỉ nhất Jolie tặng cho Pitt là chiếc trực thăng 1,6 triệu USD , mà theo cô mô tả là “chỉ vì anh ấy giúp tôi bay bổng với bài học tình yêu sâu sắc”.

Minh tinh cũng mua và bán lại nhiều nhà cửa, đất đai như các ngôi sao khác. Ảnh: People.

Tương tự nhiều ngôi sao khác, Jolie cũng đam mê bất động sản. Nữ diễn viên gần đây mua khu biệt thự ở Los Angeles với giá 25 triệu USD . Cô và Brad Pitt đồng sở hữu một số bất động sản ở châu Âu. Đáng kể nhất là điền trang Chateau Miraval rộng hơn 485 ha để trồng nho và chế biến rượu ( 67 triệu USD ).

Angelina Jolie nổi tiếng làm từ thiện miệt mài. Với tư cách Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn, người đẹp nước Mỹ quyên góp cho tổ chức hơn 5 triệu USD và đi đến khắp nơi trên thế giới để giúp đỡ những trường hợp khó khăn.

Minh tinh sở hữu một quỹ từ thiện cùng chồng cũ, với mục đích quyên góp cho các hoạt động nhân đạo trên thế giới. Cặp sao kêu gọi được 1 triệu USD giúp hoàn cảnh khó khăn tại Cộng hòa Trung Phi và 2 triệu USD cho việc bảo vệ động vật hoang dã ở Namibia vào năm 2011.

Dù bị nhiều người phản đối, ngôi sao Maleficent vẫn chi 5 triệu USD mua 7,5 ha rừng tại Campuchia năm 2015 để cứu các loài động vật sống ở đó. Cô gọi đó là dự án Maddox Jolie vì con trai cô được nhận nuôi từ đất nước này.