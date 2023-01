Cách ăn mặc của 'nữ cung thủ gợi cảm' Nhật Bản Yuri Tsunematsu

Yuri Tsunematsu sinh năm 1998, là gương mặt quen thuộc với ngành giải trí Nhật Bản. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 6 tuổi với vai diễn nhỏ. Sau thời gian dài nỗ lực, Yuri Tsunematsu gây dựng tên tuổi qua các bộ phim như Have A Song On Your Lips, Before We Vanish... Năm 2022, tên tuổi của nữ diễn viên thêm nổi tiếng khi góp mặt trong Alice in Borderland 2. Ảnh: Yuri_Tsunematsu.