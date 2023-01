Các xu hướng du lịch mới cho kỳ nghỉ lễ

Du lịch chữa lành, du lịch văn hóa hay hay-cation (đi du lịch tại các địa điểm vắng vẻ) được dự đoán là những xu hướng "chiếm sóng" kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

7 xu hướng du lịch mới mẻ này dự kiến được nhiều bạn trẻ ưa chuộng trong kỳ nghỉ lễ. Ảnh minh họa: Anna Tarazevich/Pexels.

Theo Glamour Magazine, xu hướng du lịch đang dần thay đổi. Dựa trên khảo sát của Expedia Group với số lượng đáp viên lên đến 2.000 người, nhiều trào lưu du lịch mới đã phát triển năm 2022, dự kiến tiếp tục thịnh hành trong năm 2023.

Đang chuẩn bị đi chơi xa trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, bạn có thể tham khảo các kiểu du lịch mới mẻ, độc đáo này. Việc tận hưởng ngày nghỉ lễ theo những cách dưới đây giúp bạn tái tạo năng lượng, hân hoan bước vào năm mới.

Du lịch chữa lành

31% người tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy chán các chuyến du lịch nghỉ dưỡng thông thường. Những người này mong muốn tham gia hoạt động chữa lành thể chất và tinh thần chuyên sâu hơn.

Các lớp học yoga, buổi thiền định, tắm trong rừng đang được nhiều người ưa chuộng. Dành thời gian tĩnh tâm, chăm sóc sức khỏe là cách giúp bạn thư giãn sau một năm dài bận rộn với công việc.

Ưa chuộng khách sạn 3 sao

Theo nhiều người tham gia khảo sát, số sao của khách sạn không phản ánh chất lượng chuyến đi. Thống kê của Hotels.com cho thấy mức độ quan tâm của du khách với địa điểm lưu trú từ 3 sao trở xuống đã tăng hơn 20% trên toàn cầu.

Vào năm 2023, 39% khách du lịch Anh dự định ở tại các khách sạn 1-3 sao trong kỳ nghỉ với gia đình, bạn bè.

Du lịch văn hóa

Ưu tiên hàng đầu của du khách hiện nay là khám phá các nền văn hóa, tín ngưỡng, phong tục tập quán khác nhau. Những trải nghiệm về cuộc sống hàng ngày của dân địa phương đem đến cho khách du lịch nhiều kỷ niệm khó quên.

Trong Tết Âm lịch, bạn có thể cân nhắc ghé thăm Edinburgh để tận hưởng tuần lễ nghệ thuật lớn nhất thế giới hoặc hạ cánh tại Sydney để chào mừng World Pride.

Các thành phố như Edinburgh, Lisbon và Tokyo đang đứng đầu danh sách 10 điểm đến hấp dẫn nhất toàn cầu năm 2023 do Expedia bình chọn.

Giao lưu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống của người dân bản địa là mục đích chuyến đi của nhiều du khách. Ảnh minh họa: Labskiii/Pexels.

Set-Jetters

Set-Jetters được hiểu là những người lấy cảm hứng du lịch từ phim ảnh, chương trình truyền hình.

Nhiều người thừa nhận họ muốn đến New York, Mỹ sau khi xem Inventing Anna, Sex and the City. Đất nước Anh cũng trở thành điểm đến lý tưởng sau sự thành công của Bridgeton và The Crown.

44% đáp viên cho biết chương trình truyền động lực cho họ thực hiện chuyến đi đến một vùng đất khác. 37% người được hỏi đã đặt vé máy bay ngay sau khi tắt TV.

Điểm đến ít người biết

37% người tham gia khảo sát cho biết họ muốn tận hưởng kỳ nghỉ tại một nơi ít người biết tới. Không muốn chen chúc tại những điểm đến đông đúc mùa lễ hội, bạn có thể tìm kiếm các khu vực ít người lui tới.

Đây cũng là những địa điểm có thiên nhiên hoang sơ, chưa bị khai phá, do chưa đón nhiều lượt du khách ghé thăm.

Du lịch ăn uống tự túc

Những bữa ăn đoàn viên, quây quần bên người thân, bạn bè là linh hồn của kỳ nghỉ lễ. Thay vì thưởng thức đồ ăn tại nhà, nhiều du khách mong muốn thuê các căn homestay trang bị bếp nấu, bàn ăn.

60% du khách Anh đang tìm kiếm các căn hộ cho thuê tiện nghi với lò nướng, máy pha cà phê, bếp nướng BBQ để tự tay chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Việc tự cung ứng thức ăn trong suốt chuyến đi cũng giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Hay-cation

Hay-cation là chuyến du lịch tại các địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Những chuyến hay-cation lý tưởng thường gắn liền với các nông trại, vùng núi.

Tại các điểm đến xa xôi, hẻo lảnh này, hoạt động được ưa chuộng nhất là cắm trại. Du khách cần mang theo đầy đủ tư trang cá nhân, lều trại, bếp ga du lịch, dụng cụ nấu nướng và thực phẩm cho chuyến đi này.

Với các chuyến đi du lịch tại nơi vắng vẻ, bạn cần chuẩn bị đầy đủ đồ đạc, dụng cụ cần thiết. Ảnh minh họa: Dương Nhân/Pexels.