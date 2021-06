Các vật dụng trong xe gây nguy hiểm khi ôtô đỗ dưới trời nắng

Khi đỗ ôtô dưới trời nắng, bạn không nên để lại những vật dụng sau đây ở bên trong xe.

Ở những ngày đầy nắng, ôtô là phương tiện di chuyển được ưa chuộng nhất vì bạn tránh được tiết trời oi bức. Tuy nhiên, khi xe không hoạt động và được đỗ dưới trời nắng, khoang ca-bin xe sẽ trở thành "lò lửa" đúng nghĩa.

Đỗ ngoài trời nắng trong thời gian dài, nhiệt độ bên trong ôtô sẽ tăng vọt. Ảnh: Buckhannon.

Theo nghiên cứu của trang Live Science, ôtô đỗ ngoài trời có nhiệt độ 35 độ C thì sau 60 phút, ca-bin sẽ đạt khoảng 50-60 độ C. Ngay khi đỗ ở nơi có bóng mát, nhiệt độ bên trong xe vẫn vượt mức 42 độ C.

Trong thời tiết hiện tại ở Việt Nam, việc đỗ xe dưới trời nắng có thể khiến nội thất xe đạt nhiệt độ 70-80 độ C.

Những đồ vật sau đây có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi được để lại trong xe lúc đỗ xe dưới trời nắng nóng.

Bật lửa

Phần lớn người lái xe là đàn ông, đi kèm thói quen hút thuốc lá. Do đó, bật lửa là vật dụng không thể thiếu đối với họ. Một vật dụng nhỏ bé nhưng lại tiềm tàng nguy cơ cháy nổ rất lớn nếu bị bỏ lại trên xe.

Nhiều người thường để quên bật lửa trong xe do thói quen hút thuốc lá. Ảnh: Crello.

Bên trong bật lửa có chứa một lượng khí gas có khả năng bắt lửa cao. Khi bật lửa chịu nhiệt độ nóng hoặc bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, khí gas sẽ giãn nở dẫn đến phát nổ, có thể gây cháy ghế hoặc vỡ kính.

Bình chữa cháy kém chất lượng

Bình chữa cháy là vật dụng bắt buộc phải có đối với xe trên 9 chỗ ngồi tại Việt Nam, theo Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Đối với ôtô 4-9 chỗ ngồi, nhiều người vẫn giữ thói quen trang bị bình chữa cháy mini. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn các loại bình chữa cháy đúng chuẩn, không sử dụng các loại giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Cần lựa chọn bình chữa cháy đúng chuẩn để tránh nguy cơ cháy nổ. Ảnh: North American Motoring.

Bình chữa cháy đúng chuẩn có thể bảo quản ở nhiệt độ tối đa lên đến 60 độ C. Trong khi đó, loại kém chất lượng có nhiệt độ bảo quản thấp hơn, không đáp ứng được nhiệt độ của ca-bin xe khi đỗ dưới trời nắng và dẫn đến phát nổ.

Ngoài ra, cũng nên đặt vị trí bình chữa cháy ở những nơi không bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp, như dưới gầm ghế lái, ghế phụ. Để bình chữa cháy ở những nơi chịu ánh sáng và sức nóng trực tiếp có thể tăng thêm nguy cơ phát nổ.

Bình xịt có gas

Tương tự bật lửa, các loại bình xịt nén khí có thể phát nổ nếu để trong môi trường nóng quá lâu.

Dù khí bên trong không có chức năng duy trì sự cháy như bật lửa, các loại bình xịt có thể gây hại cho xe. Khí nén bên trong bình sẽ giãn nở cực mạnh khi gặp nhiệt độ cao và phát nổ.

Bình xịt vệ sinh nội thất phát nổ gây vỡ kính sau của ôtô. Ảnh: Kòy.

Không ít trường hợp các loại bình xịt phát nổ gây vỡ kính xe, hư hỏng bề mặt nội thất. Các loại bình xịt có nguy cơ cao bị bỏ quên trong xe gồm keo xịt tóc, bình xịt vệ sinh nội thất, nước hoa...

Nước uống có gas

Khi tiết trời oi bức, nhiều người sẽ mang các loại nước ngọt có gas hoặc nước khoáng ướp lạnh lên xe.

Tương tự các loại bình xịt có gas, nước ngọt chưa khui có thể gây hại cho xe. Dưới tác động của nhiệt độ, lượng gas trong những chai (lon) bị giãn nở, tiềm ẩn nguy cơ phát nổ.

Chai nước bằng nhựa, thủy tinh

Những chai nước khoáng bằng nhựa trong hoặc thủy tinh cũng có thể gây hại cho nội thất xe. Dưới ánh nắng mặt trời, chai nước bằng nhựa trong, thủy tinh sẽ trở thành thấu kính hội tụ, tập trung tia sáng vào một điểm.

Chai nước bằng nhựa trong có thể biến thành thấu kính hội tụ, gây cháy ghế vải. Ảnh: Live Science.

Nếu điểm sáng này chiếu vào vật liệu dễ cháy như giấy, da, chiếc xe của bạn có khả năng sẽ bị thiệu rụi nếu không phát hiện kịp thời.

Thiết bị điện tử

Với nhiệt độ bảo quản 18-25 độ C, các thiết bị điện tử từ lâu đã được khuyến cáo không nên cất giữ trong ôtô, cốp xe máy... Việc để các thiết bị điện tử như điện thoại, laptop, máy ảnh… trong ôtô sẽ gây tổn hại đến vi mạch bên trong, giảm tuổi thọ của thiết bị.

Điện thoại iPhone bốc cháy vì chủ xe để ở bảng táp-lô quá lâu. Ảnh: The Sun.

Bên cạnh đó, các thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ nếu để ở nhiệt độ cao trong thời gian dài. Pin của các thiết bị này có thể rò rỉ axit ra ngoài, gây hư hại cho nội thất hay hành khách. Khi bị quá nhiệt, pin có thể phát nổ.