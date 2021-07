Các ứng dụng nói giá giao hàng tại TP.HCM tăng cao do thiếu shipper

Trước phản ánh giá giao hàng tại TP.HCM tăng gấp đôi so với bình thường kể cả trong giờ không cao điểm, các công ty giao hàng nói tình trạng này xuất phát từ việc thiếu shipper.

Những ngày qua, nhiều người dùng tại TP.HCM phản ánh về việc giá ship hàng bằng xe máy tại TP.HCM tăng cao trong những ngày gần đây. Nhiều đơn hàng với quãng đường vận chuyển khoảng 4-5km báo giá giao lên tới hơn 50.000 đồng/đơn, trong khi trước đó cùng quãng đường giá ship chỉ khoảng 20.000 - 25.000 đồng/đơn.

Cũng theo phản ánh, giá ship thậm chí dao động từng phút, tuy nhiên luôn ở mức cao. Với những đơn hàng có cân nặng hàng lớn, giá ship có thể lên đến trên dưới 200.000 đồng cho quãng đường nội đô TP.HCM.

Lý giải về mức tăng này, các ứng dụng gọi xe và giao hàng đã cho biết giá dịch vụ giao hàng được ứng dụng tính theo quy luật cung cầu tại thời điểm đặt hàng. Cụ thể, phía Gojek xác nhận giá dịch vụ giao hàng tại TP.HCM tăng lên trong những ngày qua.

"Về dịch vụ vận chuyển, hệ thống Gojek ghi nhận trung bình mỗi ngày hàng chục nghìn đơn hàng, nhu cầu tăng nhanh 5-6 lần trong khoảng thời gian này. Gojek cũng ghi nhận thời gian hoàn tất một đơn hàng, đặc biệt là đơn hàng GoFood tại các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, lâu hơn ngày thường", Gojek cho biết.

"Nhiều đơn hàng mất trên một giờ đồng hồ để hoàn tất vì tài xế cần phải tuân thủ quy định giãn cách và thực hiện khai báo y tế. Một số đơn hàng không thể thực hiện thành công do cửa hàng không có đủ mặt hàng hoặc lịch trình đi qua nhiều chốt chặn hoặc địa bàn có nguy cơ cao", đại diện Gojek nói thêm.

Nhiều ứng dụng gọi xe, giao hàng cho biết việc giá dịch vụ chuyển hàng bằng xe máy tăng cao tại TP.HCM những ngày gần đây là do thiếu shipper. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nguồn tin của Zing tại Grab cũng cho biết những ngày gần đây ứng dụng này đã phải giảm 10% số lượng shipper so với trước thời điểm thành phố áp dụng Chỉ thị 12 do đây là yêu cầu từ UBND TP.HCM.

Những yêu cầu khác về nhận diện tài xế từ UBND thành phố như shipper phải có bảng tên thẻ cứng có hình và xác nhận của doanh nghiệp cho từng shipper và ứng dụng công nghệ nhận diện shipper thông qua mã QR code hay cần trang bị băng đeo tay nhận diện cũng khiến nhiều tài xế đối tác của ứng dụng không thể ra đường hoạt động trong ngày 27/7, dẫn tới lượng shipper tiếp tục giảm.

Bên cạnh đó, các hãng nói việc giao hàng trong thời gian gần đây tại TP.HCM cũng khó khăn hơn khi shipper liên tục phải thực hiện các bước kiểm tra tại các chốt kiểm soát nên giá dịch vụ phải điều chỉnh tăng để shipper có động lực ra đường chuyển hàng.

"Do ứng dụng tự điều chỉnh giá để cân bằng cung - cầu nên việc thiếu shipper hoạt động tại TP.HCM đã khiến giá dịch vụ chuyển hàng tăng lên trong những ngày vừa qua", vị này cho biết.

Cũng trong ngày 27/7, từ 10h sáng, ứng dụng gọi xe Be chủ động tạm ngưng cung cấp các dịch vụ tại TP.HCM từ 10h ngày 27/7. Lý do được doanh nghiệp đưa ra là nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh và bảo đảm an toàn cho khách hàng và tài xế.

Trong chiều ngày 27/7, đã có khoảng 1.500 tài xế đối tác của Grab sẽ được tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 5 điểm ở quận 7, TP.HCM. Nguồn tin cho biết đây là đợt tiêm chủng lớn đầu tiên dành cho nhóm đối tượng là lực lượng shipper của ứng dụng gọi xe công nghệ, tất cả người tham gia đều tiêm mũi đầu tiên.