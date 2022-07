Các tỷ phú không còn thích mặc vest, thắt cà vạt

Cà vạt, những bộ vest không còn được giới siêu giàu ưa chuộng. Thay vào đó, họ chọn các thiết kế tạo cảm giác thoải mái từ thương hiệu xa xỉ.

Logo của thương hiệu Dior xuất hiện tại Sun Valley. Đây là một hiện tượng đang trở nên quen thuộc. Các tỷ phú diện đồ của thương hiệu xa xỉ.

Barry Diller, Chủ tịch IAC, diện mẫu áo sơ mi Dior in họa tiết hoa khi tham dự hội nghị thường niên của Allen & Co. ở Sun Valley, Idaho. Trên trang web chuyên kinh doanh hàng xa xỉ The RealReal, mẫu áo được bán với giá 1.495 USD .

Bên cạnh đó, mẫu áo hoa với gam màu nhã nhặn cho thấy sự khác biệt trong gu thời trang của giới tỷ phú. Những phong cách truyền thống thường xuất hiện ở Sun Valley đang dần bị thay đổi.

Nhà sản xuất Brian Grazer mặc chiếc áo khoác đắt đỏ từ Stone Island. Ảnh: Getty.

Trang phục thoải mái lên ngôi

Hội nghị được tổ chức ở Sun Valley được gọi là "trại hè cho các tỷ phú". Tại đây, nhiều tỷ phú công nghệ, giới truyền thông tham gia vào các cuộc hội thảo, tiến hành một số vụ sáp nhập.

Danh sách những người tham dự có Bob Chapek, Giám đốc điều hành Disney, xuất hiện cùng người kế nhiệm Bob Iger. Ngoài ra, Chủ tịch National Amusements, Shari Redstone, Thượng nghị sĩ Cory Booker và người đồng sáng lập LinkedIn Reid Hoffman cũng góp mặt.

Điều đáng ngạc nhiên là không ai mặc vest và thắt cà vạt.

Thay vào đó, các tỷ phú xuất hiện cùng những mẫu áo len, sơ mi họa tiết... Đa số trang phục đều làm từ chất liệu tạo cảm giác thoải mái cho người mặc. Giám đốc điều hành Meta Sheryl Sandberg và vị hôn phu Tom Bernthal mặc quần jeans ống côn kết hợp với áo hoodie làm từ chất liệu cashmere đắt đỏ.

Giám đốc điều hành của Warner Bros. Discovery, David Zaslav, đã mặc sơ mi xanh, quần jeans và đeo đôi giày trị giá 1.050 USD của Loro Piana khi gặp mặt phóng viên.

Logo của các thương hiệu cao cấp xuất hiện tại hội nghị ở Sun Valley. Ảnh: WSJ.

Những bộ đồ đơn giản, thoải mái được các tỷ phú ưa chuộng. Ngoại hình của Derek Schiller, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Atlanta Braves, được mô tả giống với hình ảnh người cha đang sống ở vùng ngoại ô. Ông mặc polo cùng đôi giày thể thao. Những mẫu sneakers có thiết kế tối giản đang trở nên phổ biến tại hội nghị.

Xen kẽ những bộ quần áo đơn giản là một số trang phục nhìn giống đồ ngủ. Bao gồm cả mẫu áo được thiết kế riêng của ông Diller. Ông Diller đã kết hôn với nhà thiết kế thời trang Diane von Furstenberg. Vì vậy, nhiều người cho rằng trang phục của ông bị ảnh hưởng bởi nhà thiết kế người Bỉ.

Tỷ phú Warren Buffett mặc một chiếc áo sơ mi in hình thằn lằn. Mẫu áo được ông mặc nhiều lần trong một năm. Trong khi đó, Jason Ballard, Giám đốc điều hành của công ty khởi nghiệp Icon Build, đi lại giữa các sự kiện khi đội mũ cao bồi. Điều này tạo sự khác biệt khi so sánh với vô số những chiếc mũ có phần già nua của nhiều tỷ phú trong hội nghị.

Thời trang trở thành công cụ để xây dựng thương hiệu cá nhân

So với khối tài sản khổng lồ, gu thời trang của giới nhà giàu có phần khiêm tốn. Trong khi đó, giá trị của các thiết kế không hề rẻ. Chiếc quần jeans rách được Brian Grazer mặc trị giá 650 USD . Nhà đầu tư Aviv "Vivi" Nevo mặc áo khoác từ Moncler với các đường may phức tạp. Thiết kế được bán với giá 1.600 USD . Chiếc áo khoác là sản phẩm của sự hợp tác giữa nhãn hiệu Italy cùng nhà thiết kế Rick Owens.

Trước đây, những logo của các thương hiệu xa xỉ, loạt trang phục sành điệu hiếm khi xuất hiện tại Sun Valley. Từ lâu, áo khoác lông cừu có gắn biểu tượng của công ty đã trở thành một loại đồng phục không thể thiếu trong hội thảo.

Nhà đầu tư mạo hiểm Aviv "Vivi" Nevo mặc áo khoác từ Rick Owens. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, mẫu áo làm từ chất liệu cashmere của Mark Zuckerberg đã thay đổi tất cả. Hình ảnh Mark Zuckerberg mặc mẫu hoodie làm từ chất liệu cao cấp đã khiến trào lưu mặc thoải mái dần phát triển trong giới công nghệ. Trong khi đó, người nổi tiếng khiến phong cách này phủ sóng trên mạng xã hội.

Ở hiện tại, các tỷ phú chuyển hướng sang quần áo từ những nhà mốt xa xỉ. Đồng thời, truyền thông có thể bóc giá trang phục của họ một cách dễ dàng. Wall Street Journal khẳng định hội nghị tại Sun Valley đang trở thành nơi để phô trương sự giàu có. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Bởi vậy, hình ảnh các tỷ phú diện đồ đắt đỏ đón nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh đó, nhiều giám đốc điều hành đã chấp nhận ý tưởng rằng xây dựng thương hiệu cá nhân bằng thời trang cũng quan trọng tương tự việc duy trì giá cổ phiếu.

Elon Musk là ví dụ điển hình của việc xây dựng thương hiệu cá nhân thành công. Ngoài ra, Jack Dorsey, người trở nên nổi bật tại Thung lũng Silicon nhờ bộ râu và những bộ đồ sành điệu từ Rick Owens, đã xuất hiện tại hàng ghế đầu tại show thời trang của Louis Vuitton ở Paris.