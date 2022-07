Các tỷ phú có chuyên cơ riêng đắt đỏ bậc nhất

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được biết đến với sở thích thưởng thức đồ ăn nhanh trên chiếc máy bay riêng Boeing 757, hay còn gọi là Trump Force One, trị giá 100 triệu USD . Theo The Palm Beach Post, chuyên cơ này là một trong những máy bay phản lực nổi tiếng nhất, được trang bị động cơ Rolls-Royce và có thể bay liên tục 8 giờ trong phạm vi 4.828 km. Điểm nhấn của máy bay là được mạ vàng 24 karat bên trong, ghế ngồi bọc da Italy có thêu hình gia huy của gia đình Trump và cả rạp chiếu phim. Ảnh: The Times.