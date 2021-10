Các trường ở TP.HCM lên kịch bản tiêm vaccine cho học sinh

Trường học tại TP.HCM đang thực hiện khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh.

Sở Y tế TP.HCM đề xuất tiêm chủng số lượng 780.000 trẻ đang đi học từ lớp 6 đến lớp 12. Dự kiến thời gian tiêm chủng sẽ hoàn thành trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ ngày 22/10. Đây là vấn đề được đông đảo phụ huynh quan tâm.

Các trường lên phương án kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng. Ảnh minh họa: Chí Hùng.

Khảo sát thông tin bệnh nền của học sinh

Những ngày qua, giáo viên chủ nhiệm các khối lớp của trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) liên tục yêu cầu học sinh kê khai thông tin, địa chỉ nơi ở mới nhất, số điện thoại phụ huynh, bệnh lý từng mắc nếu có, phục vụ việc tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh.

Những thông tin này đã được khảo sát, cung cấp từ đầu năm học hoặc chuyển từ cấp học dưới lên. Nhưng để có thông tin đúng nhất ở thời điểm hiện tại, tránh những sai sót cho quá trình cập nhật mũi tiêm sau này, học sinh phải khai báo thêm lần nữa.

Sau khi học sinh khai báo, trường nhập thông tin theo lớp, độ tuổi, mã phường, quận. Thầy Phạm Phương Bình, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Hữu Huân, cho biết trường đã lập danh sách xong, đang chờ thông tin tổ chức tiêm theo địa bàn cư trú hay trường học.

Thầy Bình thông tin trường có tổng cộng 2.043 học sinh. Những em có bệnh nền được trường lọc làm danh sách riêng để đơn vị y tế quyết định tiêm tại bệnh viện hay điểm tiêm cộng đồng.

Phía nhà trường mong được tổ chức tiêm chủng theo đơn vị trường học để phối hợp tổ chức, nhắc nhở, sắp xếp lịch tiêm phù hợp với lịch học trực tuyến.

Nếu trường được chọn làm điểm tiêm, các phương án chuẩn bị đã sẵn sàng. Trường đã khảo hướng đi, phân luồng ra vào trường, bố trí phòng tiêm, phòng chờ, lực lượng tham gia điều phối.

"Học sinh THPT đều là thanh niên, sức khỏe tốt. Khi được khảo sát, phụ huynh phần lớn đều mong muốn, đồng tình việc con được tiêm vaccine, riêng 4 trường hợp có bệnh nền nên gia đình bày tỏ lo ngại", thầy Bình nói.

Ở trường THPT Nguyễn Văn Linh (quận 8), hiệu trưởng Kim Nguyễn Quỳnh Giao cho hay trường đang bắt đầu xây dựng hệ thống câu hỏi khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho học sinh.

"Trường đang chờ một số thông tin cụ thể từ sở giáo dục và Phòng GD&ĐT quận 8 về địa điểm tổ chức tiêm chủng, loại vaccine. Những thông tin được quan tâm này sẽ được nhà trường gửi khảo sát cho phụ huynh", cô Giao chia sẻ.

Trường đã lấy danh sách học sinh cả 3 khối lớp 10, 11, 12 với 1.059 học sinh. Thông thường, đầu năm học, giáo viên chủ nhiệm đã khảo sát tình hình sức khỏe của các em. Em nào có bệnh lý, từng phẫu thuật sẽ được phụ huynh báo và gửi hồ sơ về cho bộ phận y tế của nhà trường.

"Về cơ bản, trường đã có thông tin bệnh lý, bệnh nền của học sinh. Nhưng riêng việc tiêm vaccine Covid-19, trường vẫn sẽ khảo sát tình trạng sức khỏe, bệnh nền của học sinh một lần nữa trước khi tiêm", cô Quỳnh Giao thông tin.

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Du (quận 10), cho biết ban giám hiệu đã họp để đã xây dựng kịch bản trong ngày tiêm vaccine cho học sinh. Trường lập ban điều phối phụ trách việc tiêm vaccine, hiệu trưởng là trưởng ban điều phối chung, phó ban là 3 phó hiệu trưởng và trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh.

Trường sắp xếp đội ngũ nhân viên làm công tác phân luồng, hỗ trợ đo thân nhiệt trong ngày học sinh tới tiêm chủng tại trường. Nội dung bản cam kết đồng ý tiêm vaccine cho học sinh đã được gửi trước để phụ huynh đọc, tham khảo.

"Hiện nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa thông tin loại vaccine nào sẽ được tiêm cho học sinh. Nhưng chắc chắn, phụ huynh sẽ được biết loại vaccine tiêm cho con mình trước khi tiêm. Nếu đồng ý, phụ huynh ký vào bản cam kết và đưa con đến điểm tiêm chủng", thầy Phú thông tin.

Nhà trường xây dựng kịch bản khi học sinh tới trường, các em sẽ được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, bắt buộc đeo khẩu trang, lên phòng chờ, có giáo viên chủ nhiệm giám sát. Lần lượt từng nhóm 5 học sinh sẽ được gọi đến phòng khám sàng lọc trước khi tiêm. Tiêm xong, học sinh ngồi chờ 30 phút, nếu không có vấn đề gì, các em được ra về.

Phụ huynh đưa con đi tiêm ngừa đến cổng trường và quay về chờ khoảng 40 phút quay lại đón con, không tụ tập trước cổng trường. Sau mỗi buổi tiêm, trường sẽ tiến hành vệ sinh, phun khử khuẩn.

"Phụ huynh mong muốn cho học sinh tiêm vaccine Covid-19 sớm để được đi học và tham gia các hoạt động xã hội. Họ quan tâm loại vaccine được triển khai, nhiều người đã gọi cho trường để hỏi thông tin này nhưng hiện nay các cơ quan y tế chưa công bố. Nhà trường chỉ có thể cam kết sẽ thông tin sớm nhất khi được biết", thầy Phú nói.

Mẫu phiếu đồng ý tiêm chủng được gửi cho phụ huynh xem trước.

Tổ chức tiêm vaccine tại trường học

Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT Bình Tân, cho biết phòng giáo dục đã có văn bản gửi các trường THCS, THPT trên địa bàn nghiên cứu phương án, lên kế hoạch việc tổ chức tiêm vaccine cho học sinh trong thời gian tới.

Ngày mai (19/10), UBND quận Bình Tân sẽ tổ chức họp bàn với ngành y tế, phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường THCS, THPT trên địa bàn để trao đổi các nội dung, phương án liên quan đến việc tiêm vaccine cho học sinh.

"Đến nay, lãnh đạo xác định việc tiêm vaccine cho học sinh sẽ do các trung tâm y tế địa phương chịu trách nhiệm chính, các trường phối hợp tổ chức, điều phối. Điểm tiêm sẽ được đặt ở các trường học", ông Ngô Văn Tuyên nói.

Trưởng phòng quận Bình Tân cho biết toàn quận có khoảng 32.000 học sinh THCS và 10.000 học sinh THPT nằm trong độ tuổi tiêm vaccine. Học sinh lớp 11, 12 (tương ứng 16-17 tuổi) được tổ chức tiêm trước và cuốn chiếu dần đến độ tuổi thấp hơn.

"Các điểm tiêm được đặt tại trường. Phòng GD&ĐT giao quyền chủ động điều phối cho hiệu trưởng các trường, như việc tổ chức di chuyển, sắp xếp ca tiêm, chuẩn bị phòng chờ... sẽ do các hiệu trưởng lên phương án sắp xếp, chủ động phối hợp với trung tâm y tế để đảm bảo an toàn, an ninh", ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình cho hay.

Phòng giáo dục đã nắm danh sách, số lượng học sinh trong độ tuổi được tiêm vaccine trên địa bàn quận Tân Bình. Ngay khi chốt thời gian tổ chức tiêm, phòng giáo dục sẽ gửi danh sách cho ngành y tế. Ngày 19/10, phòng GD&ĐT tổ chức tập huấn nhập dữ liệu khi tiêm chủng cho giáo viên các trường.

Theo chỉ đạo của sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT Tân Bình đã yêu cầu các trường khảo sát ý kiến phụ huynh về việc tiêm vaccine cho trẻ. Số lượng phụ huynh đồng thuận hay không đồng thuận, ý kiến như thế nào, các trường báo về phòng giáo dục để tổng hợp.

Trước khi đưa con đến các trường tiêm vaccine, các trường phải gửi cho phụ huynh xem phiếu sàng lọc trước khi tiêm, phiếu đồng ý tiêm chủng và giấy xác nhận mũi tiêm.

"Hiệu trưởng các trường đã có kinh nghiệm từ việc phối hợp với ngành y tế sử dụng trường học làm điểm tiêm cộng đồng. Do đó công tác chuẩn bị cho việc tiêm chủng rất dễ dàng, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng", ông Huy cho biết.