Các trường ĐH New Zealand tăng cường hợp tác giáo dục tại Việt Nam

Chuyến công tác của Hội đồng các trường Đại học New Zealand (UNZ) vừa qua là dịp để các bên trao đổi kinh nghiệm, mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục hai nước.

Ngày 17-21/3, Hội đồng các trường Đại học New Zealand (Universities New Zealand - UNZ) - tổ chức đại diện cho tám trường đại học của New Zealand - đã có chuyến công tác chính thức đến các nước khu vực Đông Nam Á và Việt Nam. Chuyến đi cũng đánh dấu bước tiến mới về hợp tác giáo dục giữa hai nước nhằm mang đến cơ hội hợp tác sâu rộng trong đào tạo, nghiên cứu và trao đổi du học sinh New Zealand - Việt Nam.

Đa dạng chương trình hợp tác, đáp ứng nhu cầu nhân lực hai nước

Với việc trở thành đối tác chiến lược từ tháng 7/2020, New Zealand và Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ song phương, trong đó không thể thiếu các hoạt động hợp tác, trao đổi giáo dục. Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những chương trình liên kết giữa các đơn vị giáo dục, hợp tác đào tạo nghề, học bổng và trao đổi học sinh, sinh viên Việt Nam. Hiện, 8 trường đại học New Zealand đã triển khai gần 20 chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học hàng đầu tại nước ta.

Đặc biệt, các chương trình liên kết được triển khai ở đa dạng khối ngành học là thế mạnh đào tạo của New Zealand và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Có thể kể đến chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh ngành Quản trị Chuỗi cung ứng và Kinh doanh số của ĐH Waikato và ĐH Kinh tế Quốc dân, chương trình chuyển tiếp tín chỉ (thực hiện hợp tác với khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính) của ĐH Auckland và ĐH Bách Khoa, hay chương trình liên kết ngành Công nghệ Sinh học của ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Victoria Wellington…

Vào cuối năm 2022, Thủ tướng New Zealand cũng đã có chuyến thăm Việt Nam cùng phái đoàn thương mại và giáo dục. Nhiều hoạt động giáo dục đã diễn ra như tái ký Thỏa thuận hợp tác giáo dục giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục New Zealand. Sự kiện đặc biệt dành cho cựu du học sinh New Zealand tại Việt Nam, cùng với một số thỏa thuận mới được ký kết.

Đại diện UNZ gặp gỡ, thảo luận cùng đại diện khối trường ĐH Quốc gia TP.HCM và Hà Nội về cơ hội tăng cường quan hệ hợp tác, nâng cao chất lượng giáo dục.

Tiếp nối các hoạt động trên, chuyến công tác của UNZ vừa qua đã tái khẳng định vị thế đối tác chiến lược của hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên UNZ có chuyến công tác chính thức đến Việt Nam. Không chỉ có quản lý cấp cao, đoàn tham dự còn có sự góp mặt của các trưởng khoa, giáo sư danh tiếng từ các trường đại học ở New Zealand như bà Sharon Calvert - Giám đốc Quốc tế ĐH Waikato, giáo sư Hugh Bigsby - Trưởng khoa Nông nghiệp và Thương mại ĐH Lincoln...

Thêm cơ hội tìm hiểu, học bổng du học New Zealand

Cũng trong chuyến công tác lần này của đoàn UNZ, đại diện 4 trường đại học New Zealand bao gồm ĐH Otago, ĐH Công nghệ Auckland (AUT), ĐH Victoria Wellington và ĐH Waikato đã ký kết hợp tác với các trường học thuộc BHL Education - hệ thống trường học K-12 (từ mầm non đến lớp 12) có cơ sở trải rộng trên toàn quốc, gồm 3 nhóm trường thành viên là Inspire Schools (Khai Nguyên), Pathway Tuệ Đức và The Maple Leaf Academy.

Riêng 3 trường ĐH Victoria Wellington, ĐH Công nghệ Auckland (AUT) và ĐH Waikato cũng tham gia lễ ký kết hợp tác giáo dục với Tập đoàn Giáo dục IGC, qua đó thúc đẩy các hoạt động tăng cường cơ hội học tập, nghiên cứu và trao đổi văn hóa cho học sinh Việt Nam với nền giáo dục New Zealand.

Ở bậc sau đại học, UNZ đã có phiên thảo luận cùng Cục Hợp tác Quốc tế và Vụ Đại học cho Đề án 89 về hỗ trợ từ phía trường ĐH New Zealand trong việc nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam. Được biết, cả 8 trường đại học New Zealand đều thỏa mãn điều kiện của Đề án 89 để người học Việt Nam nhận được học bổng theo học bậc tiến sĩ tại đây.

Cùng với đó, tại buổi tọa đàm “Nắm bắt cơ hội học bổng và du học New Zealand bậc sau đại học” phối hợp tổ chức bởi ENZ và ĐH Tôn Đức Thắng, người học quan tâm đến bậc học thạc sĩ, tiến sĩ đã có cơ hội đối thoại trực tiếp với đại diện các trường về chương trình học, các hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế và chính sách đãi ngộ nhân tài sau tốt nghiệp.

Sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng tham gia trao đổi trong hội thảo về cơ hội đào tạo sau đại học tại New Zealand.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, các trường đại học New Zealand cũng tìm hiểu tiềm năng hợp tác với các trường đại học Việt Nam. Hội đồng UNZ đã có các phiên làm việc với khối ĐHQG và 6 trường thành viên, ĐH Tôn Đức Thắng và ĐH FPT với mục tiêu tăng cường quốc tế hóa và gia tăng quan hệ hợp tác giữa các trường Việt Nam - New Zealand.

Hiện tại, các trường đại học New Zealand đều thuộc top 2% các trường đại học tốt nhất thế giới. Sở hữu chất lượng đào tạo hàng đầu, môi trường học tập tại New Zealand sẽ cung cấp những trải nghiệm giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên quốc tế. Đặc biệt, nền giáo dục New Zealand cũng rất an toàn và thân thiện với du học sinh khi đây là quốc gia đầu tiên ban hành Bộ Quy chế Bảo trợ học sinh, sinh viên quốc tế.

Tính đến năm 2021, Việt Nam đứng thứ 4 về số du học sinh tại New Zealand với gần một nửa trong số đó theo học tại các trường đại học tại nước này. Qua các bản ghi nhớ hợp tác, tọa đàm và thảo luận chuyên sâu nói trên, tiềm năng hợp tác giáo dục, trao đổi học sinh sinh viên giữa Việt Nam và New Zealand được kỳ vọng sẽ thêm phần sôi động và tích cực trong thời gian tới.