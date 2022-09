Các triệu chứng của giảm hormone sinh dục nam

Testosterone là hormone sinh dục có vai trò rất quan trọng với nam giới. Nó ảnh hưởng hầu hết hoạt động của cánh mày râu.

Ước tính rằng cứ 100 người đàn ông thì có khoảng 2 người testosterone thấp. Ảnh: Kelascinta.

Hiệp hội Tiết niệu Mỹ ước tính cứ 100 người đàn ông thì khoảng 2 người có testosterone thấp. Theo các bác sĩ khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, khi nam giới thiếu testosterone, một loạt các triệu chứng có thể xảy ra, bao gồm:

Giảm khối lượng cơ

Testosterone đóng vai trò trong sự phát triển của khối lượng cơ và mức độ giảm của hormone này có thể dẫn đến mất khối lượng cơ đáng kể. Tuy nhiên, dù có thể giảm khối lượng do testosterone thấp, chức năng và sức mạnh của cơ bắp không giảm.

Giảm khối lượng xương

Testosterone giúp sản xuất mô xương và duy trì khối lượng xương. Testosterone thấp có thể dẫn đến giảm mật độ và khối lượng xương, khiến xương xốp hơn, dễ bị gãy hơn.

Giảm ham muốn tình dục

Những người có testosterone thấp thường bị giảm ham muốn tình dục. Ham muốn tình dục giảm dần xảy ra một cách tự nhiên theo tuổi tác. Nhưng khi nguyên nhân là testosterone thấp, nam giới sẽ nhận thấy ham muốn tình dục giảm đáng kể, ngay cả với một chàng trai 20-30 tuổi.

Giảm mức năng lượng

Testosterone thấp có thể dẫn đến giảm mức năng lượng và mệt mỏi. Một người có thể cảm thấy mệt mỏi, ngay cả sau khi nghỉ ngơi đầy đủ hoặc giảm hứng thú với việc tập thể dục, vận động.

Gia tăng chất béo trong cơ thể

Việc giảm testosterone có thể dẫn đến tăng lượng mỡ trong cơ thể. Trong một số trường hợp, những người bị thiếu hụt nội tiết tố sẽ phát triển nữ hóa tuyến vú, khiến ngực to ra. Đây là hình ảnh thường thấy ở một người đàn ông trung niên, do testosterone giảm sinh lý theo tuổi, sẽ có vòng bụng to ra nhiều.

Rụng tóc

Nhiều người bị rụng tóc như một phần tự nhiên của quá trình lão hóa. Một số nghiên cứu đã chỉ ra việc bổ sung testosterone giúp hỗ trợ tóc mọc lại ở một số người bị rụng tóc nhiều.

Các vấn đề về cương cứng

Testosterone kích thích các mô dương vật sản xuất oxit nitric (NO), khởi động một số phản ứng dẫn đến cương cứng. Nếu mức độ hormone quá thấp, bạn có thể không cương cứng.

Các yếu tố khác có thể gây rối loạn cương dương bao gồm:

Hút thuốc

Các vấn đề liên quan đến tuyến giáp

Cholesterol cao

Căng thẳng hoặc lo âu

Sử dụng nhiều rượu

Đái tháo đường

Huyết áp cao.

Các nghiên cứu cho thấy liệu pháp thay thế testosterone có thể cải thiện chức năng cương dương ở những người bị rối loạn cương dương có testosterone thấp.

Giảm kích thước tinh hoàn

Nam giới có testosterone thấp có thể giảm kích thước của tinh hoàn. Bìu cũng có thể cảm thấy mềm hơn bình thường.

Giảm lượng tinh dịch

Testosterone giúp kích thích sản xuất tinh dịch. Lượng tinh dịch giảm có thể cho thấy sự giảm testosterone, từ đó có thể dẫn đến các vấn đề về khả năng sinh sản.

Khó ngủ

Những người có testosterone thấp có thể cảm thấy khó đi vào giấc ngủ hoặc ngủ. Mức testosterone thấp thường gặp ở nam giới bị ngưng thở khi ngủ.

Thay đổi tâm trạng hoặc tâm trạng thất thường

Một số bằng chứng cho thấy những người có mức testosterone thấp có khả năng bị thiếu tập trung, cáu kỉnh và trầm cảm. Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy liệu pháp thay thế testosterone đã cải thiện đáng kể các triệu chứng trầm cảm và chất lượng cuộc sống nói chung ở những người có testosterone thấp.