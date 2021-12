Các tỉnh miền Trung thanh tra việc đấu thầu thiết bị y tế chống dịch

Nhiều tỉnh miền Trung yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, sinh phẩm, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19.

Ngày 24/12, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định giao Thanh tra tỉnh đề xuất bổ sung nội dung thanh tra về công tác đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương rà soát kế hoạch mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế đảm bảo đủ số lượng, đúng chủng loại, phù hợp với tình hình mới. Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế, đặc biệt là các mặt hàng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

Nhân viên y tế ở Quảng Ngãi xét nghiệm mẫu bệnh phẩm. Ảnh: M. Hoàng.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được thực hiện định kỳ, đột xuất đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, các địa phương trong việc đấu thầu, mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định, cho hay địa phương này đã mua hai gói sinh phẩm PCR của Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Đơn vị mua là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

“Giai đoạn này, cả nước chỉ có Công ty Việt Á bán. Khi Bộ Y tế có thông báo các mặt hàng xét nghiệm… lúc này Việt Á không còn độc quyền nên chúng tôi không mua nữa”, ông Hùng cho hay.

Tại Quảng Ngãi, địa phương này đã giao cho Sở Tài chính phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quá trình thực hiện, mua vật tư y tế chống dịch thời gian qua.

"Nếu phát hiện sai phạm, tiêu cực liên quan đến việc mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch, chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, nhấn mạnh.

Liên quan vấn đề này, ông Hồ Minh Nên, Giám đốc CDC Quảng Ngãi, đơn vị có hợp đồng mua kit xét nghiệm của Công ty Việt Á ba đợt (tháng 7-8/2021), tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng , với giá thấp nhất 367.000 đồng, cao nhất 509.000 đồng/kit.

Ông Nên nói đơn vị đã tham khảo giá kit xét nghiệm tại cổng thông tin của Bộ Y tế, tuân thủ theo quy định hiện hành khi mua kit xét nghiệm nCoV của Công ty Việt Á

Trong khi đó, lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết địa phương đang lập đoàn thanh tra để kiểm tra toàn bộ gói thầu mua kit xét nghiệm nCoV và hóa chất sinh phẩm kèm theo của Công ty Việt Á cung cấp cho hai đơn vị trên địa bàn.

“Thanh tra tỉnh sẽ chủ trì và thành lập đoàn kiểm tra lại toàn bộ gói thầu có liên quan Công ty Việt Á”, vị lãnh đạo nói.

Tại Hà Tĩnh, Công ty Việt Á trúng thầu cung cấp kit xét nghiệm và các vật tư cho CDC Hà Tĩnh và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh có tổ chức đấu thầu qua mạng để mua 10.000 kit xét nghiệm PCR và hóa chất, sinh phẩm kèm theo. Gói thầu này trị giá gần 5 tỷ đồng ; tuy nhiên, giữa bệnh viện và Công ty Việt Á chưa ký hợp đồng mua bán.

Còn tại CDC Hà Tĩnh, ngày 22/5, CDC ký quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm kit xét nghiệm nhanh, sinh phẩm, vật tư tiêu hao phục vụ công tác. Đơn vị trúng thầu là liên danh Công ty Việt Á và một công ty khác. Tổng giá trị gói thầu hơn 5,9 tỷ đồng .

Trong khi đó, trao đổi với Zing, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nói tỉnh đang rà soát, chờ báo cáo từ các đơn vị, cơ sở y tế trên địa bàn từng mua vật tư, sinh phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để kiểm tra, làm rõ các liên quan đến Công ty Việt Á.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An cho biết ngoài CDC tỉnh có các gói thầu mua sắm vật tư, sinh phẩm, hóa chất từ Công ty Việt Á, còn có Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Bệnh viện Ung Bướu cùng các cơ sở y tế trên địa bàn. Hiện có 8 cán bộ CDC Nghệ An được Bộ Công an mời làm việc. Ngoài ra, Sở Y tế cũng đang yêu cầu các đơn vị báo cáo chi tiết việc mua sắm vật tư, hàng hóa, sinh phẩm cho ngành y tế giai đoạn chống dịch.