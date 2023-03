Các thành viên Super Junior tới TP.HCM

Trong hai ngày 9-10/3, các thành viên Choi Si Won, Eun Hyuk và Shin Dong lần lượt tới TP.HCM. Họ tổ chức đêm nhạc tại đây vào 11/3.

Sáng 10/3, tờ Newsen đưa tin hai thành viên nhóm Super Junior là Eun Hyuk và Shin Dong xuất hiện ở sân bay Quốc tế Incheon, Unseo-dong, Jung-gu, Incheon để khởi hành tới TP.HCM. Thành viên Choi Si Won tới Việt Nam từ đêm 9/3. Lịch trình của các thành viên còn lại chưa được hé lộ.

Khi xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, các thành viên nhóm Super Junior được đông đảo người hâm mộ chào đón. Thời gian qua, họ thực hiện nhiều kế hoạch khác nhau để ủng hộ thần tượng.

Một fanpage của Super Junior tại Việt Nam thực hiện chiến dịch How wonderful to meet Vietnam với các hoạt động như chiếu Billboard ngoài trời, 200 màn hình LCD LED ở một số trung tâm thương mại lớn, thả diều mang tên Super Junior…

Choi Si Won, Eun Hyuk và Shin Dong lần lượt tới TP.HCM.

Nhóm nhạc Super Junior tổ chức concert ở TP.HCM vào 11/3. Sự kiện của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc có giá vé từ 1,5 triệu đồng tới 3,8 triệu đồng. Mức giá này được đánh giá là khá cao so với mặt bằng chung đêm nhạc ở Việt Nam.

Super Junior ra mắt năm 2005 với 12 thành viên. Tháng 6/2006, họ phát hành đĩa đơn U và kết nạp thành viên thứ 13 Kyuhyun. Sau đó, Super Junior nổi tiếng toàn cầu nhờ ca khúc Sorry Sorry. Thời điểm đó, vũ đạo xin lỗi của Sorry Sorry lan truyền trên mạng xã hội và trở thành cơn sốt.

Kể từ đó, Super Junior giữ vững vị trí nhóm nhạc hàng đầu tại Hàn Quốc. Sau 18 năm hoạt động, Super Junior tiếp tục duy trì vị thế bất chấp việc Kpop có nhiều nhóm đàn em ra mắt.