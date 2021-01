Các thành viên rời bỏ Mar-a-Lago sau thất bại của ông Trump

Nhiều thành viên của khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago đang rời đi vì họ không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với cựu Tổng thống Donald Trump, theo tác giả của cuốn sách về nơi này.

Laurence Leamer, nhà sử học và tác giả cuốn sách Mar-a-Lago: Inside the Gates of Power at Donald Trump Presidential Palace (tạm dịch Mar-a-Lago: Bên trong Cánh cổng Quyền lực tại Phủ tổng thống Donald Trump), nói điều này với người dẫn chương trình MSNBC Alex Witt.

Ông Leamer cho biết các thành viên "không quan tâm đến chính trị và họ nói rằng thức ăn không ngon".

Tác giả này nói đã trò chuyện với một số thành viên "âm thầm bỏ đi" sau khi ông Trump rời nhiệm sở, theo CNN.

Cựu Tổng thống Trump đã chuyển đến biệt thự Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, sau khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tuần trước.

Tuy nhiên, khi không còn hình ảnh đương kim tổng thống Mỹ làm việc tại đây, Mar-a-Lago trở nên kém hấp dẫn. Trong thời kỳ đại dịch, không hoạt động giải trí nào được diễn ra ở khu nghỉ dưỡng.

"Đó là một nơi buồn tẻ. Mar-a-Lago không phải như vậy", ông Leamer nhận xét.

Ông Trump phát biểu khi mời các thành viên của Tuần duyên Mỹ đến Mar-a-Lago chơi golf vào năm 2017. Ảnh: AP.

Việc các thành viên rời đi có thể làm giảm thu nhập của ông Trump.

Khi ông Trump còn ở Nhà Trắng, có người đã bỏ đến 200.000 USD để làm thành viên của Mar-a-Lago. Tuy nhiên, hiện tại, ông Leamer chỉ ra rằng nhiều người không nghĩ họ sẽ tiếp tục trả mức giá đó.

Mar-a-Lago từ lâu đã bị những người chỉ trích chế giễu là một câu lạc bộ tồi tàn, ngột ngạt chứa đầy những kỷ vật của ông Trump. Và một số món đồ đó là giả, theo CNN.

Các khách sạn và công ty nghỉ dưỡng của ông Trump bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề trong đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu tại Mar-a-Lago đã tăng lên trong năm ngoái, từ 21,4 triệu USD lên 24,2 triệu USD .

Năm 2019, cựu tổng thống chuyển hộ khẩu thường trú của mình từ Tháp Trump ở New York đến Florida. Tuy nhiên, ông có được sống ở đây lâu dài hay không vẫn còn là một vấn đề lớn. Việc cựu tổng thống định cư ở Mar-a-Lago có thể vi phạm thỏa thuận năm 1993 giữa ông với thị trấn Palm Beach.

"Ngay cả ở đây, mọi người cũng không thích ông ấy", ông Leamer ám chỉ đến các cư dân của Palm Beach. "Đó chỉ là một thước đo khác cho thấy sức mạnh của ông ấy đã suy giảm như thế nào".