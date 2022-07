Các thần tượng thế hệ mới gây tranh cãi

Công chúng lo ngại việc các thần tượng debut khi còn quá trẻ dẫn đến nhiều rủi ro, đặc biệt là khả năng trở thành nạn nhân của “tình dục hóa”.

Là thế hệ mới nhất của Kpop, các thần tượng thế hệ thứ tư được công chúng đặt nhiều kỳ vọng nối tiếp thành công của các thế hệ trước. Tuy nhiên, gần đây, họ lại khiến khán giả thất vọng với nhiều vấn đề gây tranh cãi.

Scandal về thái độ và nhân cách

Những năm gần đây, hàng loạt thần tượng Kpop thế hệ mới đã vướng vào các scandal về thái độ và nhân cách. Điều này không chỉ dẫn đến việc họ bị hủy hợp đồng mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của cả nhóm.

Ngay khi vừa ra mắt, cựu thành viên Kim Garam của nhóm Le Sserafim đã bị cáo buộc là có quá khứ không trong sạch. Nữ thần tượng từng phải chuyển trường vì đập đầu bạn vào tường khiến người này bị thương.

Ngoài ra, Kim Garam còn bị tố bỏ học để đi uống rượu, nói chuyện khiếm nhã, chụp hình với tấm bảng vẽ đầy hình phản cảm.

Kim Garam bị cáo buộc bạo lực học đường.

Tháng 3/2021, nữ diễn viên Seo Shin Ae đã lên tiếng tố cáo cựu thành viên Soojin của nhóm có hành vi bắt nạt học đường, ăn cắp tiền của bạn, thích đi chơi, giao du với thanh niên lớn tuổi, vừa lái xe máy vừa hút thuốc, uống rượu…

Cả Soojin và Kim Garam sau đó đã bị công ty quản lý buộc dừng hoạt động cùng nhóm.

Thành viên Lia của nhóm nhạc ITZY cũng từng phải đối mặt với cáo buộc lăng mạ, bắt nạt bạn học vào tháng 6 năm nay. Cụ thể, Lia đã vay tiền bạn nhưng không trả lại. Thậm chí, thành viên nhóm ITZY còn bắt nạt không lý do, chửi bới, lăng mạ khiến bạn học chịu nhiều tổn thương tinh thần.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn được công ty JYP cho phép hoạt động cùng nhóm.

Rẽ sang lĩnh vực khác ngay sau khi ra mắt

Các thần tượng Kpop đã cố gắng tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như hội họa, diễn xuất và người mẫu từ nhiều năm nay.

Ở những thế hệ trước, điều này thường chỉ xảy ra sau khi các thần tượng ra mắt được một thời gian và nhóm của họ đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí.

Won Young (IVE) nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo sau khi ra mắt.

Tuy nhiên, ở các nhóm nhạc thần tượng thế hệ thứ tư, ​​các thành viên rẽ sang các lĩnh vực khác nhau ngay sau khi ra mắt. Việc các thần tượng trẻ quá tập trung vào công việc cá nhân khiến người hâm mộ lo ngại họ sẽ lơ là các hoạt động của nhóm.

Ví dụ, 3 thành viên Sakura, Kazuha và Chae Won đã tham gia các sự kiện thời trang khi nhóm Le Sserafim kết thúc quảng bá ca khúc Fearless. Trong khi đó, Wonyoung và Yujin của IVE cũng nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo cá nhân ngay sau khi vừa ra mắt.

Debut khi còn quá trẻ

Gần đây, rất nhiều thần tượng thế hệ thứ tư ra mắt ở độ tuổi thanh thiếu niên, chẳng hạn như thành viên Eunchae (2006) của nhóm Le Sserafim, em út nhóm NewJeans - Hyein (2008) hay Leeseo (2007) của IVE.

Công chúng lo ngại việc các thần tượng debut khi còn quá trẻ dẫn đến nhiều rủi ro, đặc biệt là khả năng trở thành nạn nhân của “tình dục hóa” bởi các nhóm nhạc nữ ngày nay đang theo đuổi phong cách mạnh mẽ, trưởng thành.

Điều này đồng nghĩa với việc các nữ ca sĩ trẻ sẽ phải mặc những trang phục trưởng thành, không phù hợp lứa tuổi, thậm chí gợi dục.

Các thần tượng thế hệ mới theo đuổi phong cách quá trưởng thành.

Trong thời gian quảng bá ca khúc đầu tay Fearless, các thành viên nhóm Le Sserafim gây tranh cãi khi mặc váy ngắn, quần short và áo khoét sâu. Bên cạnh đó, động tác nằm ra sàn rồi lắc hông của nhóm cũng bị chỉ trích phản cảm.

Nhóm nhạc NewJeans cũng bị cho là theo đuổi phong cách quá trưởng thành so với lứa tuổi bởi thường xuyên trang điểm đậm, mặc crop top và quần cạp trễ. Thậm chí, thành viên Minji còn gây tranh cãi khi mặc chiếc áo in dòng chữ “Pimp is yours” ám chỉ hành vi môi giới mại dâm.